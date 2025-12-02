Fresenius Medical Care: Zdravotníci a pacienti představili možnosti a výhody domácí dialýzy

„Domácí dialyzační metody, včetně peritoneální dialýzy, umožňují pacientům větší nezávislost a často přinášejí lepší kvalitu života. Naším cílem je, aby každý pacient měl dostatek informací k rozhodnutí o nejvhodnější metodě léčby a nebál se domácí dialýzu zvažovat. Právě sdílení zkušeností a praktické rady mohou být pro mnoho lidí tou největší motivací ke změně,“ uvedla MUDr. Michaela Ságová, která má zkušenosti s léčbou pacientů oběma metodami a pacienty celým programem provázela.
Praktické rady i inspirace z praxe
Samostatný blok programu byl věnován oběma typům dialýzy v domácím prostředí: peritoneální dialýze, tedy metodě, při níž se krev čistí skrze pobřišnici přímo v těle pacienta, i hemodialýze, kdy se krev očišťuje filtrováním přes dialyzační přístroj. Lékaři, sestry i pacient sdíleli své zkušenosti od prvních kroků při zaškolování až po zvládání každodenní praxe.
Součástí programu byly také bloky zaměřené na psychologickou podporu a výživová doporučení. Nutriční terapeutka Dana Sasaková a šéfkuchař Jiří Král názorně ukázali, jak lze sladit jídelníček se stravovacími omezeními a zároveň si pochutnat.
