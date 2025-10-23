Fresh Corner míří mimo čerpací stanice. Nová pobočka v centru Prahy nabídne kávu i rychlé občerstvení

„Fresh Corner je neodmyslitelnou součástí čerpacích stanic MOL, je synonymem pro kvalitní a rychlé občerstvení na cestách. Během 10 let jsme v rámci skupiny MOL vybudovali v devíti zemích více než 1300 poboček,“ říká Luboš Dinka, generální ředitel společnosti MOL Česká republika. „Věříme v sílu konceptu Fresh Corner, a do budoucna s ním proto plánujeme stále častěji pracovat i v lokalitách mimo čerpací stanice MOL. V Maďarsku se s ním potkáte například na vlakovém nádraží Keleti v Budapešti, v Bratislavě pak na mezinárodním letišti. Pro první samostatnou pražskou pobočku jsme vybrali prestižní lokalitu v těsné blízkosti Václavského náměstí,“ dodává Luboš Dinka.
Nová pobočka Fresh Corner cílí na místní obyvatele a zaměstnance okolních kanceláří i na turisty, jež tvoří významnou část návštěvníků centra Prahy. Odpovídá tomu jak skladba nabídky, tak otevírací doba – denně od 8:00 do 2:00 hodin ráno, která umožní zákazníkům využít občerstvení i v pozdních večerních hodinách.
Na ploše 37 m2 najdou zákazníci kávu z moderního samoobslužného kávovaru, hot dogy (v klasické i XXL velikosti), Pizza Wrap, sendviče nebo také zmrzlinu. Sortiment doplní chlazené nápoje včetně piva, slané a sladké pochutiny, alkohol a cigarety. Interiér vznikl ve spolupráci s architekty MOL Group a je vybaven nábytkem od maďarské firmy Rotte. Celkové řešení provozovny je v souladu regulacemi vzhledu historické budovy.
Fresh Corner slaví 10 let
První český Fresh Corner se otevřel 23. července 2015 ve Vyškově na dálnici D1 ve směru na Brno. Od té doby se síť neustále rozrůstá a rozšiřuje svou nabídku. V roce 2024 MOL Česká republika na svých stanicích prodala více než 12 a půl milionů šálků kávy a 5 milionů hot dogů. Kromě klasického občerstvení dnes 21 poboček nabízí i teplá minutková jídla. V rámci letošních oslav desátého výročí Fresh Corner společnost nově zařadila sortiment studených káv.
Milníky konceptu Fresh Corner
· 2015 – první otevřená pobočka Fresh Corner
· 2016 – 40 milionů prodaných káv
· 2018 – 500 poboček Fresh Corner v 9 zemích
· 2020 – prodeje hot dogů dosáhly 10 milionů ročně
· 2021 – společnost MOL otevřela 1000. pobočku Fresh Corner
· 2022 – oblíbenou kávu Fresh Corner si zákazníci mohou koupit i v zrnkové podobě domů
· 2023 – do sortimentu káv Fresh Corner přibyla 100% arabica z Brazílie
· 2024 – Fresh Corner rozšířil nabídku sezónních káv
· 2025 – produktové novinky v podobě studené kávy a Pizza Wrap
Aktuálně zahrnuje Fresh Corner více než 1300 poboček v devíti zemích, z toho 255 v České republice.
MOL Česká republika, s. r. o.
S 298 čerpacími stanicemi je dnes druhým největším provozovatelem sítě čerpacích stanic na českém trhu. Silnou pozici zastává MOL také v oblasti velkoobchodu, kde patří k vedoucím obchodním společnostem v oblasti distribuce a prodeje motorových paliv a maziv. Ambicí Skupiny MOL v ČR je stát se první volbou pro zákazníky jak v maloobchodě, tak v oblasti velkoobchodu. www.molcesko.cz
Zdroj: MOL
