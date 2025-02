Frosch vstupuje i do nového roku s ekologickým programem

12:08

Praha 7. února 2025 (PROTEXT) - Rakouská metropole hostila na konci minulého roku mimo jiné zodpovědné značky z České republiky a Slovenska. Těm byla ve Vídni předána ocenění GREEN BRANDS, a to za přítomnosti rakouské ministryně pro ochranu klimatu Leonore Gewessler. Značka Frosch nemohla chybět a za obě země si toto ocenění převzala obchodní a marketingová ředitelka Markéta Terčová. Tuto cenu získal Frosch opakovaně. Zařadila se tak mezi další ocenění, kterých si značka velmi cení a jejichž principy v celém dodavatelském, výrobním a distribučním procesu striktně dodržuje. Právě proto se výrobce může pyšnit také certifikací EMAS, kterou obhajuje již od roku 2003. Při výrobě produktů v moderní továrně jsou využívány přírodní a obnovitelné zdroje energie, jako solární, geotermální či větrné. Voda je získávána z vlastní studny a zpracovávána ve specializovaném vodním centru, odkud je po přečištění vypouštěna zpět do přírody, do řeky Rýn. Energie a teplo vyprodukované během výrobního procesu je využíváno také pro zajištění provozu kancelářské budovy a sídla výrobce. To získalo v roce 2012 nejvyšší certifikát ekologického stavitelství LEED Platinum. Výrobce produktů značky Frosch myslí rovněž na co nejefektivnější využití přírodních surovin, které pocházejí z lokálních evropských zdrojů. Značka Frosch udržitelnost staví na detailech a apeluje na to, aby se k ní přistupovalo smysluplně. Proto nepřetržitě zlepšuje a obohacuje své ekologické snahy. Nejinak tomu bude i letošním roce.