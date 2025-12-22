Fryčajova ulice v Brně je neprůjezdná, řidiči si zajedou

Brno 22. prosince 2025 (PROTEXT) - Ulice Fryčajova je od prvního listopadu uzavřena. Řidiči, kteří tak tudy jezdí musí využívat objízdných tras. Brněnské vodárny a kanalizace zde totiž provádí rekonstrukci místních inženýrských sítí. Práce jsou rozděleny do několika etap.

Filip Poňuchálek, tiskový mluvčí Magistrátu města Brna: „Bohužel ta poloha inženýrských sítí neumožňuje aby byla vpuštěna doprava a proto to probíhá za úplné uzavírky. Práce jsou rozděleny na 3 etapy a momentálně začala ta první. Řidiči, kteří chtějí jet do Brna ze severu, tak musí jet přes Ochoz, Řícmanice a následně do Líšně.“

Součástí stavby bude i výměna plynovodu. Uzavírka, která v místě platí se netýká obyvatel, kteří bydlí na ulici Hradiska.

Filip Poňuchálek, tiskový mluvčí Magistrátu města Brna: „Co se týče ulice Hradiska, tak ta byla do prvního listopadu veřejně přístupnou komunikací. Nicméně není stavěná na velký provoz. Proto úřad přistoupil k regulaci dopravy a povolenky jsou tak vydávány pouze pro rezidenty, kteří by byla jinak odříznuti od zbytku města. Momentálně máme vydáno 1100 rezidenčních povolenek. Jsou do nich ale zahrnuty také vozy MHD, vozy zdravotních služeb a sociálních služeb.“

Opravy budou trvat zhruba dva roky. Po celou dobu stavby bude komunikace uzavřena.

 

