Fujifilm představil instantní fotoaparát instax Square 2™

Kromě automatické expozice a automatického blesku nabízí novinka také nový přepínač filtrů nálady, který vám umožňuje upravit celkové barvy, tóny nebo atmosféru vašich fotek. Zvolit můžete filtr "Warm" pro jemný zlatavý nádech, "Cool" pro sytou barvu s modrým podtónem nebo "Off" pro klasický vzhled instax filmu.
Přehled hlavních funkcí:
- Čistý design a nově tvarované tělo fotoaparátu
- Integrované selfie zrcátko
- Automatická expozice
- Automatický blesk
- Intuitivní ovládání otáčením objektivu, včetně volby tří režimů focení: režim makro, režim krajina a standardní režim
- Dva filtry pro nastavení nálady snímků (studené nebo teplé tóny)
- Instantní film instax™ SQUARE (prodává se zvlášť)
- 3 barevná provedení: Slate Blue, Misty White nebo Brick Red
- Obsah balení: Poutko na ruku, stručný návod k použití, 4 AA baterie + omezená záruka na 1 rok
Nová varianta filmu
Společně s modelem SQUARE 2 představil Fujifilm také instantní film instax™ SQUARE s názvem SOFT HAZE. Tento film se vyznačuje barevnými tóny s nižší saturací a kontrastem. Fotografiím tak dodává celkově jemnější vzhled se zářícími jasy a teplými, rozptýlenými stíny. Každé balení filmu obsahuje 10 snímků.
Cena a dostupnost
Instantní fotoaparát instax SQUARE 2™ se v Česku začne prodávat 28. října 2026 za doporučenou cenu 2999 Kč s DPH. Instantní film instax™ SQUARE Soft Haze bude dostupný také koncem října 2026 za 299 Kč včetně DPH. Další informace najdete na https://instax.cz/instax-fotacky/square-2/
Produktové fotografie instax SQUARE 2 si můžete stáhnout zde: https://bit.ly/instax_SQUARE_2
Videa a lifestyle fotografie najdete zde: https://bit.ly/lifestyle_SQUARE_2
O značce instax
Od svého uvedení na trh v roce 1998 se řada instantních fotoaparátů instax™ neustále přizpůsobuje aktuálním trendům a technologickému vývoji. Postupně rozšířila svou nabídku nejen o analogové instantní fotoaparáty, ale také o hybridní modely využívající digitální technologie, tiskárny pro smartphony a digitální fotoaparát velikosti dlaně. instax™ tak nadále nabízí nejrůznější způsoby, jak si užít fotografování, a rozšiřuje svou uživatelskou základnu ve více než 100 zemích světa.
Zdroj: Fujifilm
ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz/zpravy/59622.