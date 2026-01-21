Fujifilm představil instax mini Evo Cinema™ - hybridní instantní fotoaparát 3 v 1

Hlavní funkce:
Eras Dial™
Mini Evo Cinema přináší do řady instax™ zcela novou funkci – ovladač Eras Dial™, který umožňuje aplikovat na vaše snímky efekty z deseti různých desetiletí – od zrnitých, vybledlých tónů 30. let přes 60. léta inspirovaná 8mm filmovými kamerami, živé barvy 80. let až po ostrý obraz 20. let 21. století. Každá éra přitom věrně zachycuje vzhled a atmosféru snímků své doby.
Degree Control Dial
Každý snímek vytvořený v konkrétní éře (desetiletí) můžete ještě jemně doladit pomocí deseti efektů na ovladači Degree Control Dial u objektivu. Stačí otočit ovladačem a jemně upravit barvy, kontrast či míru šumu – a vytvoříte až deset kreativních verzí v rámci každé éry.
Frame Switch
Když si zvolíte éru a nastavíte její intenzitu pomocí Degree Control Dial, můžete svůj snímek nebo videoklip ještě více ozvláštnit – stačí přidat rámeček pomocí přepínače Frame Switch. Každá éra má svůj vlastní rámeček, a každý z nich odkazuje na typické vizuální prvky, média a přehrávací zařízení, které byly pro danou dobu charakteristické.
Režimy CINE/STILL
Jednoduše přepínejte mezi režimy „CINE“ a „STILL“ a pořizujte buď video, nebo fotky. V režimu CINE můžete natočit sérii klipů v celkové délce až 15 sekund a kamera je automaticky spojí do jednoho celistvého videa. Díky bezplatné mobilní aplikaci instax mini Evo™ se můžete přes Bluetooth připojit a prodloužit video až na 30 sekund, když přidáte nové klipy, nebo změníte jejich pořadí.
Páčka zoomu
Zařízení mini Evo Cinema nabízí integrovaný digitální zoom. Fyzická páčka zoomu umožňuje přiblížit záběr a vytvořit snímek s konkrétním detailem, nebo ho naopak oddálit pro širší kompozici.
“My Gallery”
V aplikaci instax mini Evo™ najdete v sekci My Gallery prostor pro ukládání svých fotografií a videí, který je přehledně rozdělený do kategorií jako Oblíbené, Vytištěné, Video, Foto či Projekty. Tato funkce umožňuje uložit vytištěné fotky i v digitální podobě do galerie svého telefonu, a to včetně typického rámečku instax™ mini.
Tisk z videa
K videím se dostanete prostřednictvím vytištěného snímku formátu instax™ mini [1] opatřeného QR kódem, který stačí naskenovat a přehrát tak video na telefonu [2]. Video se standardně natáčí v rozlišení 600 × 800, ale u volby 2020 Era se kvalita zvyšuje na 1080 × 1440.
Nadčasový design
Elegantní černý design s vertikálním držákem (inspirovaný ikonickou 8mm kamerou Fujifilm „FUJICA Single-8“ z roku 1965), a analogové detaily dodávají tomuto hybridnímu instantnímu fotoaparátu osobitý charakter. Je určen těm, kteří si potrpí na analogové ovládání, klasický vzhled a nadčasovou eleganci.
Mezi další funkce a vybavení mini Evo Cinema patří:
- Funkce focení na dálku (pomocí mobilní aplikace [3])
- Integrované selfie zrcátko a samospoušť
- 1,54palcový LCD monitor s vysokým rozlišením
- Páčka pro tisk - fotoaparát je vybaven analogovou páčkou pro tisk – zvednutím a otočením vytisknete fotografii
- Příslušenství - součástí balení zařízení mini Evo Cinema je hledáček, držák a prémiový řemínek na ruku
- USB-C a slot na paměťovou Micro SD kartu [4]
- Integrovaný blesk/zdroj stálého světla
[1] Vyžaduje instantní film instax™ mini, který se prodává zvlášť. [2] Video a audio data jsou bezpečně uložena po dobu 24 měsíců. [3] Vyžaduje smartphone (prodává se samostatně). Vyžaduje se stažení bezplatné mobilní aplikace instax mini Evo. [4] Micro SD karta se prodává samostatně.
Více informací najdete na https://instax.cz/cameras/mini-evo-cinema/
O značce instax™
Od svého původního uvedení na trh v roce 1998 se řada instantních fotoaparátů instax™ neustále přizpůsobuje aktuálním trendům a technologickému vývoji. Postupně rozšířila svou nabídku nejen o analogové instantní fotoaparáty, ale také o hybridní modely využívající digitální technologie, tiskárny pro chytré telefony a digitální fotoaparát velikosti dlaně. instax™ tak nadále nabízí rozmanité způsoby, jak si užít fotografování, a rozšiřuje svou uživatelskou základnu ve více než 100 zemích světa.
