Fujifilm představil novou generaci hybridních instantních fotoaparátů instax mini LiPlay™

Praha 15. října 2025 (PROTEXT) - instax mini LiPlay+™ zaujme stylovým designem a novými funkcemi

Společnost FUJIFILM uvedla na český trh hybridní instantní fotoaparát instax mini LiPlay+™ (mini LiPlay+™). Jde o novou verzi modelu z oblíbené řady instax mini LiPlay™, která měla premiéru již v roce 2019. Tento všestranný hybrid 2v1 funguje jako instantní fotoaparát a současně i jako tiskárna pro telefon.

Novinka nabízí hned dvojici fotoaparátů (hlavní a širokoúhlý selfie objektiv), které přinášejí tvůrcům nové možnosti a také funkce, s jejichž pomocí lze integrovat zvuk do fotografií prostřednictvím QR kódu vytištěného na snímku. Zaujme i vylepšeným designem s texturovaným povrchem a tenčím obdélníkovým tvarem. V Česku se mini LiPlay+™ začne prodávat od 30. října 2025 ve dvou barevných variantách Sand Beige a Midnight Blue za 5390 Kč s DPH.

Hlavní funkce:

Mobilní aplikace instax mini LiPlay+™

Aplikace instax mini LiPlay™, která je zdarma ke stažení, umožňuje uživatelům pořizovat snímky na dálku prostřednictvím bezdrátového připojení Bluetooth, doladit je pomocí rámečků a vytisknout fotografie z připojeného smartphonu. Uživatelé mohou přímo v aplikaci své snímky zkrášlit ikonami nálepek nebo překryvným textem, díky čemuž se každá fotka stává originálním dílem.

Dva fotoaparáty

Hybridní instantní fotoaparát mini LiPlay+™ je vybaven hlavním fotoaparátem vpředu a širokoúhlým selfie fotoaparátem vzadu. Novinkou u modelu mini LiPlay+™ je režim vrstvené fotografie, ve kterém lze snímky pořízené předním a zadním fotoaparátem zkombinovat tak, aby se zobrazily ve vrstvách – jeden v popředí a druhý v pozadí. Při úpravách snímků mohou uživatelé volit mezi režimy instax-Rich™ a instax-Natural™, které zvýrazní vzhled fotografií, a vybrat si z nabídky mnoha stylových filtrů. Fotoaparát mini LiPlay+™ navíc nabízí automatické nastavení expozice a ovládání blesku pro lepší kvalitu snímků a časovač s volbou 2 nebo 10 sekund.

Instax Sound Print™ a instax Sound Album™

Uživatelé mohou pomocí aplikace instax mini LiPlay+™ přidávat na své fotky i zvukové prvky. Díky funkci instax Sound Print™ se jim nabízejí čtyři jedinečné možnosti, jak nahrát třísekundový zvukový klip a přidat ho ke své fotce. Zvuk si pak kdokoli může přehrát, když naskenuje QR kód na instax fotce pomocí smartphonu. Funkce instax Sound Album™ navíc dokáže proměnit vaše zážitky v originální animovaná videa se zvukem, výrazným pozadím a atraktivní hudbou.

Nová varianta filmu instax™ mini

Současně s fotoaparátem mini LiPlay+™ byl představen také instantní film instax™ mini Soft Glitter, který je dostupný v balení po 10 kusech. Zlaté detaily v kombinaci s jemnými odstíny dodávají rámečkům kolem každé fotky uklidňující třpyt.

Ceny a dostupnost

Hybridní instantní fotoaparát instax mini LiPlay+™ bude v Česku v prodeji od 30. října 2025 ve dvou barevných variantách – Sand Beige a Midnight Blue – za doporučenou cenu 5 390 Kč včetně DPH. Aktualizovaná mobilní aplikace instax mini LiPlay+™ bude dostupná od stejného data. Instantní film instax™ mini Soft Glitter bude v prodeji také od 30. října 2025 za cenu 279 Kč (včetně DPH).

 

Další informace o produktu najdete na https://instax.cz/cameras/mini-liplay-plus/

 

O značce instax™

Od svého původního uvedení na trh v roce 1998 se řada instantních fotoaparátů instax™ neustále přizpůsobuje aktuálním trendům a technologickému vývoji. Postupně rozšířila svou nabídku nejen o analogové instantní fotoaparáty, ale také o hybridní modely využívající digitální technologie, tiskárny pro chytré telefony a digitální fotoaparát velikosti dlaně. instax™ tak nadále nabízí rozmanité způsoby, jak si užít fotografování, a rozšiřuje svou uživatelskou základnu ve více než 100 zemích světa.

 

Zdroj: Fujifilm

 

 

