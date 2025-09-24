Furniture China 2025 završil 30. ročník novým rekordem

Autor:
  16:07
Šanghaj 24. září 2025 (PROTEXT/PRNewswire) - Pod mottem „BEYOND NEXT" se uskutečnil 30. ročník veletrhu Furniture China (SNIEC, 10.–13. září) a Maison Shanghai 2025 (SWEECC, 9.–12. září), který zorganizovala Čínská národní asociace nábytkářů spolu se společností Shanghai Sinoexpo Informa Markets. Akce úspěšně představila živou směs světového designu, inovací a obchodu.

Rekordní účast a mezinárodní dosah

Letošní ročník přinesl nové rekordy:

  • Během pěti dnů dorazilo celkem 163 527 návštěvníků ze 174 zemí a regionů z celého světa, což potvrzuje skutečně globální charakter veletrhu.
  • Zahraničních účastníků přijelo 32 618, tedy o 13,9 % více než loni, což dokládá rostoucí mezinárodní prestiž akce.

Nová tvář světové scény nábytku a životního stylu

Na ploše 350.000 m2 se letos na obou výstavištích představilo více než 3 200 vystavovatelů – od producentů hotového nábytku až po dodavatele surovin a chytrých výrobních řešení. K vrcholům patřil pavilon venkovního a zahradního nábytku a sekce FMC China & FMC Premium na SNIEC, které posouvají celý průmysl směrem k udržitelné a vysoce kvalitní výrobě. Spojením silné nabídky pro nákupčí s designovými inovacemi se veletrhy Furniture China a Maison Shanghai ještě výrazněji prosadily jako přední světové centrum nábytkářského a lifestyle průmyslu.

V areálu SWEECC nabídla Maison Shanghai přehlídku více než 800 značek zaměřených na design, rozdělených do čtyř tematických zón, které inspirovaly k tvořivosti a inovacím v životním stylu. Největší pozornost vzbudil pavilon H3 Design Highland, který se stal hlavním magnetem pro odborníky, média i nákupčí a nastavil novou laťku pro výstavy zaměřené na design.

Výstava Maison Shanghai letos zažila strmý růst – navštívilo ji 47 077 lidí (+55,6 %) ze 136 zemí a regionů, přičemž počet zahraničních návštěvníků vzrostl oproti minulému roku o 123 %. Výstava zároveň představila oblast lifestyle designu a kulturní kreativity, které doprovodilo více než sto fór a akcí. Mezi hlavní platformy zdůrazňující inovace, tradici, udržitelnost a propojení Východu se Západem patřily Gold Idea Design Award, CREDAWARD, Design of Designers (DOD) a Maison Design Forum.

Spojení i mimo výstavní hal

Veletrhy se rozšířily také do digitální podoby prostřednictvím aplikace DTS FurnitureChina APPv, která umožňuje celoroční obchodování díky funkci chytrého párování pomocí AI, katalogům vystavovatelů a bezproblémovému propojení.

Výhled do budoucna

Pořadatelé děkují všem vystavovatelům, partnerům a návštěvníkům za to, že přispěli k úspěchu 30. výročí veletrhu Furniture China, a těší se, že v roce 2026 znovu přivítají světovou nábytkářskou a designérskou komunitu v šanghajském Pchu-tungu.

Informace o akci

MAISON SHANGHAI

09.07–10 2026 | SWEECC

Design budoucnosti, nábytek pro moderní životní styl a nákup přímo od výrobců

FURNITURE CHINA

09.08–11 2026 | SNIEC

Veletrh nábytku a materiálů v celé šíři oboru

Platforma DTS: dts.jiagle.com

 

KONTAKT: furniture@imsinoexpo.com

 

 

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Exkluzivní pohledy z výšky na stavbu nádraží Praha-Smíchov. Na co jiní koukají za miliony, teď máte zadarmo

Nedávno jsem v rubrice Praha? Aha! psal o umělých pražských vyvýšeninách. O těch, které nevznikly sopečnou či jinou činností. Ale tou stavební.

Zadní vůz bez dveří pro nástup cestujících? Raritní tramvaj T3 znovu vyjela do ulic

Anomálie projela Prahou, schizofrenní souprava tramvají T3 vzbudila v ulicích Prahy zasloužené překvapení. Zadní vůz totiž při spojení záděmi k sobě nemá dveře ke straně nástupiště. Toto řešení se v...

Skleněné náhrobky pražských Romů. Hřbitov na Malvazinkách stále překvapuje

O posledních adresách, tedy hřbitovech, nepíšu poprvé. Ale ten na kopci nad Smíchovem patří k mým oblíbenějším. Už proto, že Malvazinky jsou nedaleko naší redakce a přes zdejší hřbitov často běhám v...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Metro D, tramvaje na Václavském náměstí i nové čtvrti. Jak bude vypadat Praha v roce 2030?

Praha se v příštích letech výrazně promění. Vznikne nová linka metra D, zrekonstruuje se smíchovské nádraží, vyroste čtvrť Smíchov City a na Václavské náměstí se vrátí tramvaje.

Pilsner Fest se letos vrací do centra Plzně na náměstí a do Šafaříkových sadů

Plzeňské oslavy piva Pilsner Fest se letos vrátí do centra města, na náměstí Republiky a do Šafaříkových sadů. Festival, který se v minulých letech konala v...

Výzkum v Baťově nemocnici posiluje, kraj jí posílá dva miliony korun

Nanomateriály, které pomohou při hojení ran, postup, který přispívá k rychlejšímu uzdravení pacienta po chirurgické operaci nebo třeba online kurz pro práci s umělou inteligencí. I takovými tématy se...

24. září 2025  16:02,  aktualizováno  16:02

Pardubické mlýny čeká rozšíření. Plánují pět nových budov pro bydlení i služby

V proluce areálu Automatických mlýnů v Pardubicích plánuje Nadace Automatické mlýny postavit pět budov. Pro svůj projekt v současnosti hledá partnery. Objekty nabídnou bydlení, parkování i služby.

24. září 2025  16:02

Muž pod vlivem drog v Děčíně údajně ohrožoval několik lidí nožem,hrozí mu vězení

Policisté obvinili 30letého muže, který podle nich v Děčíně ohrožoval pod vlivem drog několik lidí nožem. Nejprve se zaměřil na 19letého mladíka, poté...

24. září 2025  14:27,  aktualizováno  14:27

Kardiologové v Brně šetrným zákrokem ročně pomohou více než 100 lidem

Speciální metodou implantace srdeční chlopně zvanou TAVI vrátí lékaři Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně (FNUSA) do plnohodnotného života přes 100 lidí se...

24. září 2025  14:02,  aktualizováno  14:02

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Česko vs. Írán se blíží. Víme, kde sledovat čtvrtfinále MS ve volejbale a kdo je favorit

Česko žije volejbalem! Reprezentace na mistrovství světa na Filipínách zvládla těžkou základní skupinu i osmifinále. O další úspěch se pokusí ve čtvrtek dopoledne proti Íránu. V kolik startuje...

24. září 2025  15:46

Co takhle domeček na pláži? V zahraničí koupíte vilu nebo byt levněji než v Česku garáž

Dvoupatrová garáž na okraji sídliště v pražských Kunraticích. Jedno stání je tu momentálně v nabídce – za 1,6 milionu korun. Před dvaceti lety stálo necelých tři sta tisíc...

24. září 2025  15:42


EXTERNÍ E-MAIL
Posílám pár snímků z okolí náměstí Jiřího z Poděbrad, které je nečekaně plné barev.
Přeji pěkný den
David Tichý

vydáno 24. září 2025  15:38


EXTERNÍ E-MAIL
Posílám pár snímků z okolí náměstí Jiřího z Poděbrad, které je nečekaně plné barev.
Přeji pěkný den
David Tichý

vydáno 24. září 2025  15:38


EXTERNÍ E-MAIL
Posílám pár snímků z okolí náměstí Jiřího z Poděbrad, které je nečekaně plné barev.
Přeji pěkný den
David Tichý

vydáno 24. září 2025  15:38

Vyšehradsky tunel

Víkendová sanace Vyšehradské skály

vydáno 24. září 2025  15:38

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Vyšehradsky tunel

Víkendová sanace Vyšehradské skály

vydáno 24. září 2025  15:38

Bagrista si myslel, že vykopal leteckou pumu. Pyrotechnik však jen mávl rukou

Velké policejní manévry způsobil ve středu po poledni podezřelý předmět, na který narazili dělníci během výkopových prací na Husově náměstí v Plzni. Tvarem připomínal leteckou pumu z druhé světové...

24. září 2025  15:32

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.