Furniture China 2025 završil 30. ročník novým rekordem

Rekordní účast a mezinárodní dosah
Letošní ročník přinesl nové rekordy:
- Během pěti dnů dorazilo celkem 163 527 návštěvníků ze 174 zemí a regionů z celého světa, což potvrzuje skutečně globální charakter veletrhu.
- Zahraničních účastníků přijelo 32 618, tedy o 13,9 % více než loni, což dokládá rostoucí mezinárodní prestiž akce.
Nová tvář světové scény nábytku a životního stylu
Na ploše 350.000 m2 se letos na obou výstavištích představilo více než 3 200 vystavovatelů – od producentů hotového nábytku až po dodavatele surovin a chytrých výrobních řešení. K vrcholům patřil pavilon venkovního a zahradního nábytku a sekce FMC China & FMC Premium na SNIEC, které posouvají celý průmysl směrem k udržitelné a vysoce kvalitní výrobě. Spojením silné nabídky pro nákupčí s designovými inovacemi se veletrhy Furniture China a Maison Shanghai ještě výrazněji prosadily jako přední světové centrum nábytkářského a lifestyle průmyslu.
V areálu SWEECC nabídla Maison Shanghai přehlídku více než 800 značek zaměřených na design, rozdělených do čtyř tematických zón, které inspirovaly k tvořivosti a inovacím v životním stylu. Největší pozornost vzbudil pavilon H3 Design Highland, který se stal hlavním magnetem pro odborníky, média i nákupčí a nastavil novou laťku pro výstavy zaměřené na design.
Výstava Maison Shanghai letos zažila strmý růst – navštívilo ji 47 077 lidí (+55,6 %) ze 136 zemí a regionů, přičemž počet zahraničních návštěvníků vzrostl oproti minulému roku o 123 %. Výstava zároveň představila oblast lifestyle designu a kulturní kreativity, které doprovodilo více než sto fór a akcí. Mezi hlavní platformy zdůrazňující inovace, tradici, udržitelnost a propojení Východu se Západem patřily Gold Idea Design Award, CREDAWARD, Design of Designers (DOD) a Maison Design Forum.
Spojení i mimo výstavní hal
Veletrhy se rozšířily také do digitální podoby prostřednictvím aplikace DTS FurnitureChina APPv, která umožňuje celoroční obchodování díky funkci chytrého párování pomocí AI, katalogům vystavovatelů a bezproblémovému propojení.
Výhled do budoucna
Pořadatelé děkují všem vystavovatelům, partnerům a návštěvníkům za to, že přispěli k úspěchu 30. výročí veletrhu Furniture China, a těší se, že v roce 2026 znovu přivítají světovou nábytkářskou a designérskou komunitu v šanghajském Pchu-tungu.
Informace o akci
09.07–10 2026 | SWEECC
Design budoucnosti, nábytek pro moderní životní styl a nákup přímo od výrobců
09.08–11 2026 | SNIEC
Veletrh nábytku a materiálů v celé šíři oboru
Platforma DTS: dts.jiagle.com
KONTAKT: furniture@imsinoexpo.com