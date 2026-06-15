Furniture China a Maison Shanghai 2026 připravují pro Evropu nákupní trasu po Šanghaji

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  11:42
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Šanghaj 15. června 2026 (PROTEXT/PRNewswire) - S blížící se zářijovou nákupní sezónou se veletrhy Furniture China a Maison Shanghai 2026 připravují přivítat evropské prodejce nábytku, distributory, dovozce, designéry a projektanty v šanghajské čtvrti Pchu-tung, kde se uskuteční dvojitá výstava propojující obchod s nábytkem, výrobu, design a interiéry inspirované životním stylem.

Furniture China se bude konat od 8. do 11. září 2026 v SNIEC (Novém mezinárodním výstavišti v Šanghaji). Výstava bude i nadále sloužit jako významná platforma pro nákup nábytku v Asii a bude pokrývat hotový nábytek, čalounění, jídelní nábytek, venkovní nábytek, komerční nábytek, kancelářská řešení, materiály, kování a zdroje dodavatelského řetězce pro výrobu.

V roce 2026 veletrh dále zpřesní svou strukturu kategorií, aby podpořil cílenější nákup. Mezi hlavní novinky patří vylepšená hala E4 Venkovní nábytek, která reaguje na rostoucí poptávku po nábytku pro venkovní bydlení, zahradu, resorty a volný čas; nová hala N2 Stravování Plus, která představuje jídelní nábytek prostřednictvím úplných scénářů stolování a prostorových řešení; a přejmenovaná hala E5 Komerční nábytek, zaměřená na kancelářský, kontraktní a komerční nábytek.

Sekce zaměřené na FMC (výrobu a dodávky nábytku v Číně) budou dále propojovat hotový nábytek s více než 800 firmami z dodavatelského řetězce působícími v oblastech pohybových systémů, inteligentních komponentů, textilií, kůže, povrchových materiálů a dřevěných surovin, čímž pomohou evropským odběratelům posoudit jak samotné produkty, tak výrobní kapacity.

Veletrh Maison Shanghai, který se bude konat ve dnech 7. až 10. září 2026 v SWEECC (Výstavišti a kongresovém centru světové výstavy Expo v Šanghaji), poskytne designově zaměřený doplněk k obchodně orientovanému zážitku. Pod obnoveným tématem „Design bez hranic" propojí veletrh estetiku, výrobu, nápady a budoucí bydlení prostřednictvím čtyř tematických hal. Je to H1 Dekorační estetika pro bytový textil, materiály a prostorové vyjádření; H2 Výběr nových kanálů pro kurátorské produkty od ověřených čínských výrobců; H3 Design Highland pro současný čínský design a mezioborové inovace; a H4 Budoucí přítomnost pro originální koncepty, tvůrce nové generace a modely životního stylu budoucnosti. Jako klíčový inkubátor nastupujícího čínského designu pomůže Maison Shanghai mezinárodním návštěvníkům objevit nové nápady s komerčním potenciálem.

Pro evropské nákupčí představují tyto dva veletrhy efektivní nákupní trasu v Šanghaji. Veletrh Furniture China se zaměřuje na vertikální efektivitu obchodu napříč produkty, dodavateli a dodavatelskými řetězci, zatímco veletrh Maison Shanghai buduje horizontální designový ekosystém zahrnující interiéry, životní styl a komerční transformaci.

Naplánujte si návštěvu s předstihem pomocí oficiální aplikace DTS FurnitureChina APP , kde se můžete předem zaregistrovat, prohlédnout si vystavovatele, zasílat dotazy a sestavit si plán nákupů ještě před příjezdem.

Bezplatná předběžná registrace pro návštěvníky je k dispozici do 22:00 hodin dne 6. září 2026 pekingského času.

KONTAKT: Furniture China a Maison Shanghai, furniture@imsinoexpo.com

 

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