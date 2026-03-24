Furniture China oznamuje přelomový ročník 2026: tam, kde design vytváří obchod

Díky posílené zahraniční účasti a promyšlenému rozvržení zón se veletrh Furniture China 2026 (8.–11. září, SNIEC) rozšiřuje nad rámec svého tradičního zaměření na čalouněný a jídelní nábytek. Nové specializované oblasti budou zahrnovat větší halu s venkovním nábytkem, která představí stylové a funkční designy, a také velkolepou sekci nábytku pro komerční a veřejné prostory, kde budou představena vynikající kancelářská řešení od předních značek i nových vystavovatelů.
Souběžně probíhající veletrh FMC Premium China (FMP) opět spojí výrobce a inovátory v oblasti materiálů a představí pokročilé technologie a špičkový design, který harmonicky spojuje estetiku s funkčností.
„Po 30 letech služby globální nábytkářské komunitě píšeme novou kapitolu s jasnějším strategickým zaměřením a lepší schopností reagovat na potřeby trhu," uvedla paní Stella Zhongová, generální ředitelka a vedoucí veletrhu Furniture China. „Náš ročník 2026 je dynamickou platformou navrženou tak, aby předvídala změny v odvětví, umožňovala exportní obchod s vynikajícím dodavatelským řetězcem a vytvářela bezprecedentní příležitosti pro zahraniční kupce."
Důvěra v odvětví zůstává silná: 90 % klíčových vystavovatelů si již rezervovalo místo, včetně několika zahraničních a domácích značek – Ashley, AICO, HTL, AHOME, ENOVA, Fursys a dalších, které se letos na veletrh vracejí.
Maison Shanghai 2026 představuje nové kategorie a zaměření na design
Maison Shanghai 2026 (7.–11. září, SWEECC), který ohlašuje novou éru vývoje, i nadále prosazuje designové hodnoty, které vylepšují interiéry domácností a mění životní styl. Výstava na ploše 80.000 m2 představuje nové kategorie Kuchyně a koupelny a Chytrá domácnost spolu s pečlivě vybranými tematickými výstavami sestavenými ve spolupráci s globálními designérskými komunitami. Významná ocenění budou dále propojovat čínskou kreativitu s mezinárodními trhy.
S tématem Design představí čtyři specializované haly – Designová řešení, Designový byznys, Design Highland a Designový životní styl, pečlivě vybraný mix exponátů zaměřených na životní styl, butikové kolekce i kulturní řemesla. Výstavy doplní řada designových fór, která nabídnou komplexní zážitek z nákupu a umožní navazování kontaktů pro zákazníky, distributory, designéry a média z celého světa.
DTS a oficiální aplikace nabízejí snadnou registraci a chytré nástroje, jako je LeadGrab, které účinně propojují zahraniční nákupčí a vystavovatele.
Zapište si termín! 7.–11. září 2026, v SNIEC a SWEECC, Pudong.
Organizátoři: CNFA a IM Sinoexpo
KONTAKT: furniture@imsinoexpo.com