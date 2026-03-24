Furniture China oznamuje přelomový ročník 2026: tam, kde design vytváří obchod

Autor:
  11:25
Šanghaj 24. března 2026 (PROTEXT/PRNewswire) - Furniture China, přední asijský veletrh nábytku, oznámil svůj přelomový ročník 2026, který má díky odvážné nové strategické vizi proměnit tvář celého odvětví. Akce se uskuteční ve dnech 7.–11. září 2026 souběžně s veletrhem Maison Shanghai na výstavní ploše 350.000 m2 v 50 halách v Pudongu. Během pěti dnů nabídne odborníkům z celého světa přehlídku produktových inovací, špičkového designu i bohaté mezinárodní obchodní příležitosti.

Díky posílené zahraniční účasti a promyšlenému rozvržení zón se veletrh Furniture China 2026 (8.–11. září, SNIEC) rozšiřuje nad rámec svého tradičního zaměření na čalouněný a jídelní nábytek. Nové specializované oblasti budou zahrnovat větší halu s venkovním nábytkem, která představí stylové a funkční designy, a také velkolepou sekci nábytku pro  komerční a veřejné prostory, kde budou představena vynikající kancelářská řešení od předních značek i nových vystavovatelů.

Souběžně probíhající veletrh FMC Premium China (FMP) opět spojí výrobce a inovátory v oblasti materiálů a představí pokročilé technologie a špičkový design, který harmonicky spojuje estetiku s funkčností.

„Po 30 letech služby globální nábytkářské komunitě píšeme novou kapitolu s jasnějším strategickým zaměřením a lepší schopností reagovat na potřeby trhu," uvedla paní Stella Zhongová, generální ředitelka a vedoucí veletrhu Furniture China. „Náš ročník 2026 je dynamickou platformou navrženou tak, aby předvídala změny v odvětví, umožňovala exportní obchod s vynikajícím dodavatelským řetězcem a vytvářela bezprecedentní příležitosti pro zahraniční kupce."

Důvěra v odvětví zůstává silná: 90 % klíčových vystavovatelů si již rezervovalo místo, včetně několika zahraničních a domácích značek – Ashley, AICO, HTL, AHOME, ENOVA, Fursys a dalších, které se letos na veletrh vracejí.

Maison Shanghai 2026  představuje nové kategorie a zaměření na design

Maison Shanghai 2026 (7.–11. září, SWEECC), který ohlašuje novou éru vývoje, i nadále prosazuje designové hodnoty, které vylepšují interiéry domácností a mění životní styl. Výstava na ploše 80.000 m2 představuje nové kategorie Kuchyně a koupelny a Chytrá domácnost spolu s pečlivě vybranými tematickými výstavami sestavenými ve spolupráci s globálními designérskými komunitami. Významná ocenění budou dále propojovat čínskou kreativitu s mezinárodními trhy.

S tématem Design představí čtyři specializované haly – Designová řešení, Designový byznys, Design Highland a Designový životní styl, pečlivě vybraný mix exponátů zaměřených na životní styl, butikové kolekce i kulturní řemesla. Výstavy doplní řada designových fór, která nabídnou komplexní zážitek z nákupu a umožní navazování kontaktů pro zákazníky, distributory, designéry a média z celého světa.

Zpříjemněte si svou návštěvu

DTSoficiální aplikace nabízejí snadnou registraci a chytré nástroje, jako je LeadGrab, které účinně propojují zahraniční nákupčí a vystavovatele.

Zapište si termín! 7.–11. září 2026, v SNIEC a SWEECC, Pudong.

Předregistrujte se online nebo přes aplikaci.

Registrujte se k vystavování.

 

Organizátoři: CNFA a IM Sinoexpo

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2939540/1____3_2.jpg

KONTAKT: furniture@imsinoexpo.com

 

 

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Obří razie v českém fotbale. Asociace prověřuje prvoligové sudí i hráče Šiguta

Aktualizujeme
Kamil Javůrek, Integrity officer FAČR, a šéf českého fotbalu David Trunda na...

Policie v souvislosti s podezřením z korupce v českém fotbale napříč několika úrovněmi soutěží zadržela v úterý dopoledne desítky lidí. Předseda asociace David Trunda následně svolal mimořádné...

Stanice metra Českomoravská po roce otevřela. Zaujmou černé bublinky a tichý eskalátor

Nová podoba stanice Českomoravská při slavnostním otevření (20. 3. 2026).

Českomoravská je po více než roce znovu otevřená. Kompletní rekonstrukce proměnila stanici z roku 1990 k nepoznání. Nové jsou obklady, eskalátory i vestibul. Nápor cestujících se čeká už příští týden...

Demonstrace na Letné: Dorazilo zhruba 250 tisíc lidí, máme fotky z místa

Demonstrace na Letné (21. března 2026)

Letenská pláň se v sobotu zaplnila lidmi. Na demonstraci svolanou spolkem Milion chvilek pro demokracii dorazily podle odhadů statisíce účastníků. Organizátoři očekávali vysokou účast a atmosféra...

GALERIE: Až 80 dělníků denně. Nová spojnice mezi Běchovicemi a dálnicí D1 nabírá tempo

Stavba za 10 miliard

Současný ráz mírného jarního počasí beze srážek významně přispívá k uspíšení výstavby skoro třináct kilometrů dlouhé východní části Pražského okruhu mezi Běchovicemi a dálnicí D1. Kdy bude hotovo?

V tichosti roste vedle Dvoreckého mostu. Vyšší budova nahradila „žehličku“

River Business Centre číslo 2 spěje do finiše. Hmota oproti původnímu objektu...

Kdy vyjedou první tramvaje? Bude místo pro cyklisty? Neohrozí MHD chodce? A kolik to celé stálo? Dvorecký most plní média i sociální sítě. Jedna věc ale uniká pozornosti: objekt, který „zastíní“...

Studentky si stěžovaly na tělocvikářovy doteky. Inspekce se přijela přesvědčit

Střední škola André Citroëna, Boskovice

Studentky prvního ročníku na boskovické Střední škole André Citroëna musely snášet nevhodné chování učitele. V hodinách tělocviku a speciálním předmětu sebeobrany často chtěl, aby s ním některá z...

24. března 2026  13:12,  aktualizováno  13:12

Barrandovský most

Barrandovský most

Barrandovský most z Děvína

vydáno 24. března 2026  13:09

Náměstí Jiřího z Poděbrad

Náměstí Jiřího z Poděbrad

Rekonstrukce náměstí Jiřího z Poděbrad

vydáno 24. března 2026  13:09

Náměstí Jiřího z Poděbrad

Náměstí Jiřího z Poděbrad

Rekonstrukce náměstí Jiřího z Poděbrad

vydáno 24. března 2026  13:08

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Až tak velkou řechtačku mají ve ctěnickém zámku.

vydáno 24. března 2026  13:08

Praha 9 Hloubětín

Praha 9 Hloubětín

Konečně jaro i v Praze

vydáno 24. března 2026  13:08

Praha 6

Praha 6

Dinosauří park na Džbánu.

vydáno 24. března 2026  13:08

Praha 1

Praha 1

Dveřní madlo od českého výtvarníka Bořka Šípka. Pozůstatek z jeho prodejní galerie a restaurace ve Valentinské ulici.

vydáno 24. března 2026  13:08

V ulici Milady Horákové došlo k havárii vodovodu, linky 1, 8, 25, 26 jsou vedeny jednosměnným odklonem přes Čechův most a Malostranskou, ve vyloučeném úseku jezdí náhradní autobusová doprava x8....

vydáno 24. března 2026  13:07

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.