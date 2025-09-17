Fusakle slaví 10 let: česko-slovenská značka, která dává práci stovkám lidí a přináší víc než jen ponožky

Praha 17. září 2025 (PROTEXT) - Ze start-upu k silné značce: Fusakle slaví 10 let.

Česko-slovenská značka Fusakle prošla za deset let cestu od malého projektu k etablované firmě. Dodnes vyrábí na Slovensku a v České republice, dává práci stovkám lidí v obou zemích, spolupracuje s umělci a charitativními organizacemi a expanduje také do zahraničí. Při této příležitosti připravila speciální narozeninovou akci pro zákazníky: ponožky už od 100 Kč a k nákupu nad 1000 Kč dárek v podobě limitovaných narozeninových Fusaklí spolu s dopravou zdarma.

Od start-upu k etablované značce

Fusakle vznikly v roce 2015 jako odvážný nápad přinést hravé ponožky s originálním designem. Dnes patří mezi etablované slovenské značky, které se prosadily i za hranicemi. Produkty Fusakle najdete na horách, ve městech i v concept storech. Spolupráce s desítkami značek, hudebníků a umělců dokazují, že značka se stala pevnou součástí každodenního života i kulturního dění.

Lokální výroba jako klíčový princip

Jedním z hlavních pilířů Fusaklí je lokální výroba. Produkty vznikají ve slovenských a českých pletárnách, dílnách a výrobách, čímž značka dává práci stovkám lidí v různých regionech. Produktové portfolio už dávno netvoří jen ponožky, ale i mnoho dalších produktů. Tento přístup nejen posiluje domácí ekonomiku, ale zároveň garantuje kvalitu, udržitelnost a férové podmínky výroby. Značce navíc poskytuje flexibilitu a rychlé dodací lhůty při výrobě zakázkových produktů pro firmy či jiné značky.

Společenská odpovědnost a odolnost vůči krizím

Fusakle dlouhodobě dokazují, že i v náročných ekonomických podmínkách dokážou růst a přinášet hodnotu. Pandemie covid-19 zasáhla celý módní průmysl a ohrozila existenci mnoha značek. Fusakle se však dokázaly přizpůsobit – flexibilně reagovaly výrobou ochranných roušek, hledaly nové distribuční kanály a opíraly se o loajalitu zákazníků. V kombinaci s následnými ekonomickými otřesy se toto období stalo zkouškou odolnosti značky, kterou Fusakle zvládly i díky silné podpoře komunity.

Podpora mladých talentů

Důležitou strategií Fusaklí je také podpora mladých designérů a studentů. Ti dostávají příležitost vytvářet vlastní návrhy, které se následně dostávají do výroby a prodeje. Díky tomu značka nejen podporuje nové talenty, ale zároveň přináší na trh originální a autentické designy, které oslovují široké publikum.

„Naší ambicí od začátku bylo vytvořit značku, která má hodnotu pro zákazníky i pro společnost. Fusakle dnes nejsou jen o produktech, ale o lokální výrobě, férových pracovních místech a podpoře dobrých projektů. Různé krize prověřily naši odolnost, ale díky silné komunitě zákazníků a partnerů jsme je dokázali překonat. O to víc si vážíme, že za každým párem Fusaklí stojí práce lidí ze Slovenska a Česka. Jsem optimista a těším se na další roky, kdy budeme tvořit svět barevnějším a veselejším – a při této příležitosti zveme všechny zákazníky, aby využili narozeninovou akci s ponožkami už od 100 Kč a dárkem k nákupu nad 1000 Kč,“ říká Andrej Bartalos, majitel Fusaklí.

 

Zdroj: Fusakle

 

 

