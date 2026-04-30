FWG atlantiso SICAV, a.s. posílil své portfolio: Do správy získal majoritní podíl v dynamicky rostoucí FWG communication

Praha 30. dubna 2026 (PROTEXT) - Fond kvalifikovaných investorů FWG atlantiso SICAV, a.s. (dále FWG SICAV) úspěšně završil strategickou akvizici 51% obchodního podílu ve společnosti FWG communication. Transakcí v objemu přesahujícím 10 milionů korun fond potvrzuje svou strategii začleňovat do portfolia etablované firmy s vysokým růstovým potenciálem a unikátním produktovým portfoliem.

Vstupem do FWG communication rozšiřuje fond FWG SICAV, prostřednictvím svého podfondu FWG průmyslový podfond aktivity, v segmentu komunikačních technologií. Cílem této private equity investice je podpořit probíhající expanzi společnosti a pomocí implementace pokročilých manažerských standardů a optimalizace procesů dále zvýšit její tržní hodnotu. Objem majetku podfondu, i přes svou relativně krátkou existenci, vzrost v roce 2025 o dalších 12,6 % na hodnotu téměř 150 MIO Kč.

FWG SICAV se prostřednictvím svého podfondu FWG průmyslový podfond zaměřuje na akvizice soukromých společností z tradičních odvětví české ekonomiky s výrazným růstovým potenciálem. Fond staví na zkušenostech investiční skupiny FWG atlantiso, která se systematicky věnuje investicím, řízení a restrukturalizacím firem již od roku 2014.

Investiční strategie je založena na reálných aktivech s výrobní a technologickou přidanou hodnotou. Příkladem takového přístupu je kapitálová účast v tradiční české společnosti TESLA lighting, která představuje spojení historické průmyslové tradice s moderními technologickými řešeními.

Prvním významným milníkem fondu FWG SICAV v roce 2024 bylo dosažené zhodnocení 3,51 % v období od 1. července do 31. prosince 2024, což přestavuje anualizované zhodnocení 7,14 % p. a. Tento výsledek odpovídá charakteru první fáze fondu zaměřené na stabilizaci portfolia a přípravu na další růst. Vzhledem k povaze fondů kvalifikovaných investorů je třeba vzít v úvahu, že investice do fondů může klesat i stoupat a návratnost původně investované částky není zaručena. Výkonnost fondu v předchozích obdobích nezaručuje stejnou nebo vyšší výkonnost v budoucnu. V souladu s naší zásadou maximální transparentnosti doporučujeme průběžně sledovat nejen výsledky fondu, ale i vývoj našich jednotlivých portfoliových společností, o kterých pravidelně informujeme. Druhým významným milníkem bylo zařazení fondu do oficiální distribuce finanční skupiny AVANT v druhé polovině roku 2025, která patří mezi přední administrátory fondů kvalifikovaných investorů v České republice. Tento krok potvrdil institucionální ukotvení fondu na lokálním private equity trhu a otevřel prostor pro oslovení širší investorské komunity.

V dlouhodobém horizontu fond cílí na hodnotu vlastního kapitálu (NAV) ve výši 1,5 mld. Kč do roku 2029. Investiční strategie je nastavena s cílem dosahovat dlouhodobého zhodnocení prémiových investičních akcií až kolem 15 % p. a.*, což odpovídá charakteru aktivně řízených private equity investic zaměřených na růst hodnoty reálných podniků.

Akviziční potenciál podložený čísly

Fond se rozhodl společnost FWG communication integrovat v okamžiku, kdy po několika letech vyváženého hospodaření prokázala výrazný a udržitelný růstový trend. Investiční rozhodnutí vycházelo z dlouhodobě rostoucí ekonomické kondice společnosti a její schopnosti systematicky rozšiřovat obchodní aktivity. V období let 2021–2025 společnost téměř ztrojnásobila své tržby z 22 mil. Kč na 68,8 mil. Kč, čímž potvrdila svou schopnost efektivně růst i v proměnlivém tržním prostředí.

„FWG communication pro nás představuje ideální investiční příležitost. Společnost vykazuje konzistentní růst bez meziročního poklesu. Zejména nárůst tržeb o 61 % v roce 2023 a následný téměř 50% růst v roce 2025 dokazuje, že firma umí efektivně ovládat nové tržní segmenty a úspěšně expandovat i na sousední trhy.“ uvádí Matěj Kvíčala, CEO skupiny FWG atlantiso a zakladatel fondu FWG SICAV.

Strategie fondu: Kapitál, know-how a synergie

Na rozdíl od standardního financování přináší FWG SICAV do společnosti aktivní správu a strategické partnerství, přičemž se v následujícím období zaměří především na profesionalizaci řízení skrze zavedení špičkového finančního reportingu a moderních manažerských struktur. Klíčovým pilířem strategie bude také efektivní využití synergií díky propojení FWG communication s ostatními aktivy v portfoliu fondu a v neposlední řadě akviziční rozvoj, který spočívá v aktivní identifikaci dalších příležitostí v segmentu pro cílené posílení tržního podílu.

„Spojení s fondem FWG SICAV pro nás není pouze finanční transakcí, ale především strategickým partnerstvím, které nám umožní přepnout na vyšší rychlostní stupeň,“ říká Pavel Pařil, jednatel a společník společnosti FWG communication s.r.o. „S podporou silného kapitálového partnera získáváme prostředky k další expanzi našich produktů, které mají světové parametry. Naším společným cílem je vybudovat nejen lokálního lídra v oblasti komunikačních technologií.“

Vstup strategického investora je pro FWG communication zásadním milníkem, který potvrzuje ambici stát se významným hráčem na mezinárodním trhu. Pro fond FWG SICAV jde o další krok v naplňování strategie zhodnocování prostředků investorů prostřednictvím aktivní správy private equity projektů.

Fond je fondem kvalifikovaných investorů dle zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, ve znění pozdějších předpisů, jeho akcionářem se může stát výhradně kvalifikovaný investor dle § 272 tohoto zákona. Správce upozorňuje investory, že hodnota investice do fondu může klesat i stoupat a návratnost původně investované částky není zaručena.

Výkonnost fondu v předchozích obdobích nezaručuje stejnou nebo vyšší výkonnost v budoucnu.

Sdělení klíčových informací fondu (KID) je k dispozici na http://www.avantfunds.cz/informacni-povinnost/. V listinné podobě lze uvedené informace získat v sídle společnosti AVANT investiční společnost, a.s., City Tower, Hvězdova 1716/2b, 140 00 Praha 4 - Nusle.

Uvedené informace mají pouze informativní charakter a nepředstavují návrh na uzavření smlouvy nebo veřejnou nabídku podle občanského zákoníku.

*Maximální výnosy jsou zatíženy tzv. „performance fee“. Více info viz Statut podfondu.

 

O fondu FWG atlantiso SICAV, a.s.

Fond kvalifikovaných investorů zaměřený na strategické investice do perspektivních společností. Fond se specializuje na private equity projekty, kde aplikuje pokročilé know-how v oblasti řízení a optimalizace podnikových procesů s cílem maximalizovat jejich tržní hodnotu.

O společnosti FWG communication

Zavedený poskytovatel v oblasti komunikačních technologií s historií na českém a slovenském trhu. Společnost se vyznačuje inovativním přístupem a schopností rychlé adaptace na nové tržní trendy, což dokazuje kontinuální růst tržeb v posledních pěti letech.

 

 

Zdroj: FWG SICAV

 

 

Otevírací doba obchodů 1. a 8. května 2026 je zrádná. Během jednoho svátku nenakoupíte

Teplá zima probudila stromy i na chladnější Vysočině. V Polné na náměstí...

Blíží se květnové dny volna a s nimi i tradiční otázka, kdy budou mít obchody otevřeno. Zatímco jeden státní svátek přeje nákupům, během druhého musí být podle zákona o prodejní době v maloobchodě...

Otík se vrátil na místo činu. Nová pamětní deska připomíná slavnou českou komedii

Lávka u stanice metra Háje má svou pamětní desku. Fotku z místa nám poslal...

Dnes dopoledne proběhlo slavnostní odhalení pamětní desky na lávce u stanice metra Háje. Připomíná jednu ze slavných scén kultovní komedie Vesničko má středisková. Akce se se zúčastnil i maďarský...

5 pumptracků v Praze, které musíte vyzkoušet. Jeden je nejdelší na světě

Pumptrack Štvanice

Baví děti i dospělé, zlepšují techniku jízdy a nepotřebujete na nich šlapat. Pumptracky, tedy uzavřené okruhy plné vln a klopených zatáček, se v Praze stávají hitem nejen pro děcka a teenagery....

Teď se bude testovat, jak lanovka na Petříně mrká a červená se. Cesta na kopec ale nebyla snadná

První byla se švýcarskou přesností usazena na koleje. Druhou táhl těžší tahač,...

„Mám obrovskou radost. Těšíme se teď na květnové testování. Musíme zkontrolovat, jak funguje mrkání a červenání se,“ říká deníku Metro designérka Anna Marešová, která je se svým týmem autorkou nové...

Nová lanovka na Petřín se postupně odhaluje, vozy už mají zakrytá jen čela. Podívejte se

Nové vozy lanovky na Petřín už mají zakrytá jenom čela.

Nová lanovka na Petřín od designérky Anny Marešové se zbavuje ochranných obalů a odhaluje svou podobu. Vozy vyrobené ve Švýcarsku mají aktuálně zakrytá již jen čela a procházejí intenzivním...

Tisíce emocí v jediném pohledu. Liberecký balet tančí o teorii chaosu

Taneční inscenace Butterfly Effect je inspirovaná teorií chaosu.

Taneční inscenaci Butterfly Effect uvede ve čtvrtek večer liberecký balet. Choreograf Adam Sojka se inspiroval principem z teorie chaosu, podle něhož i nepatrná změna v počátečních podmínkách může...

Stříbrňák dostavěl pět chatek s molem. V klidné část kempu přibude i sauna

Na poloostrově v kempu Stříbrný rybník vystavěli nové chaty. (29. dubna 2026)

Voní dřevem, skýtají komfort 21. století, stojí stranou a z terasy je výhled na hladinu. Královéhradecký kemp Stříbrný rybník ve středu představil novinky nadcházející sezony, mezi nimiž vyčnívá pět...

30. dubna 2026  10:52,  aktualizováno  10:52

Ve Zlíně začne příští týden festival Zlin Design Week, tématem je Láska

ilustrační snímek

Ve Zlíně začne příští týden designový festival Zlin Design Week. Od 6. do 12. května nabídne na několika místech ve městě výstavy, workshopy, diskuze, módní...

30. dubna 2026  9:13,  aktualizováno  9:13

NS odmítl dovolání dozorců, za připoutání ženy k mříži dostali podmínky

ilustrační snímek

Nejvyšší soud (NS) odmítl dovolání šesti dozorců a dozorkyň z věznice ve Světlé nad Sázavou na Havlíčkobrodsku, kteří dostali za mučení vězeňkyně dvouleté...

30. dubna 2026  9:10,  aktualizováno  9:10

Mladík nožem ohrožoval seniora, po výslechu na policii přepadl benzinku

Ilustrační snímek

Soud poslal do vazby čtyřiadvacetiletého muže, který v úterý přepadl čerpací stanici v Mariánských Lázních. Pracovnice se ho ale nebála a peníze mu nevydala. Muž se vydal na benzinku jen pár minut...

30. dubna 2026  10:32,  aktualizováno  10:32

ČT: Soud zamítl čtyři stížnosti na vazbu v kauze útoku na pardubickou zbrojovku

ilustrační snímek

Pardubická pobočka hradeckého krajského soudu zamítla čtyři stížnosti na vazbu v kauze teroristického útoku na výrobní halu zbrojovky LPP Holding. Podle...

30. dubna 2026  8:59

Zábavní park v Milovicích navštívilo loni na 380.000 lidí, staví horskou dráhu

ilustrační snímek

Zábavní park Mirakulum v Milovicích na Nymbursku navštívilo za loňskou sezonu zhruba 380.000 lidí. ČTK to řekl zakladatel a majitel parku Jiří Antoš. Na příští...

30. dubna 2026  8:46,  aktualizováno  8:46

Werichova vila má radiátory Zehnder, které ladí s historickým interiérem

30. dubna 2026  10:28

Jarní mrazy udeřily, ovocnáři hlásí škody za stovky milionů. Které oblasti jsou nejvíce postižené?

Ovocné sady meruněk v obci Žlutava na Zlínsku poničil mráz. (duben 2024)

Jarní mrazy znovu zasáhly české ovocnáře a způsobily rozsáhlé škody. Nejvíce postižené jsou sady v Čechách, kde teploty klesaly hluboko pod nulu. Odborníci varují, že dopady se projeví nejen na...

30. dubna 2026  10:20

Olomouc bude hostit první duhový jarmark na podporu práv menšin LGBT+

ilustrační snímek

Olomouc bude příští sobotu hostit první duhový jarmark na podporu práv leseb, gayů, bisexuálů a trans lidí (LGBT+). Celodenní akce propojí kulturní program s...

30. dubna 2026  8:38,  aktualizováno  8:38

Lidé v Uherském Brodě uvidí rekonstrukci středověkých bitev i vojenské ležení

ilustrační snímek

Lidé v Uherském Brodě na Uherskohradišťsku uvidí na začátku května rekonstrukci středověkých bitev mezi králem Jiřím z Poděbrad a Matyášem Korvínem. Ve druhé...

30. dubna 2026  8:34,  aktualizováno  8:34

