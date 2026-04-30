FWG atlantiso SICAV, a.s. posílil své portfolio: Do správy získal majoritní podíl v dynamicky rostoucí FWG communication

Vstupem do FWG communication rozšiřuje fond FWG SICAV, prostřednictvím svého podfondu FWG průmyslový podfond aktivity, v segmentu komunikačních technologií. Cílem této private equity investice je podpořit probíhající expanzi společnosti a pomocí implementace pokročilých manažerských standardů a optimalizace procesů dále zvýšit její tržní hodnotu. Objem majetku podfondu, i přes svou relativně krátkou existenci, vzrost v roce 2025 o dalších 12,6 % na hodnotu téměř 150 MIO Kč.
FWG SICAV se prostřednictvím svého podfondu FWG průmyslový podfond zaměřuje na akvizice soukromých společností z tradičních odvětví české ekonomiky s výrazným růstovým potenciálem. Fond staví na zkušenostech investiční skupiny FWG atlantiso, která se systematicky věnuje investicím, řízení a restrukturalizacím firem již od roku 2014.
Investiční strategie je založena na reálných aktivech s výrobní a technologickou přidanou hodnotou. Příkladem takového přístupu je kapitálová účast v tradiční české společnosti TESLA lighting, která představuje spojení historické průmyslové tradice s moderními technologickými řešeními.
Prvním významným milníkem fondu FWG SICAV v roce 2024 bylo dosažené zhodnocení 3,51 % v období od 1. července do 31. prosince 2024, což přestavuje anualizované zhodnocení 7,14 % p. a. Tento výsledek odpovídá charakteru první fáze fondu zaměřené na stabilizaci portfolia a přípravu na další růst. Vzhledem k povaze fondů kvalifikovaných investorů je třeba vzít v úvahu, že investice do fondů může klesat i stoupat a návratnost původně investované částky není zaručena. Výkonnost fondu v předchozích obdobích nezaručuje stejnou nebo vyšší výkonnost v budoucnu. V souladu s naší zásadou maximální transparentnosti doporučujeme průběžně sledovat nejen výsledky fondu, ale i vývoj našich jednotlivých portfoliových společností, o kterých pravidelně informujeme. Druhým významným milníkem bylo zařazení fondu do oficiální distribuce finanční skupiny AVANT v druhé polovině roku 2025, která patří mezi přední administrátory fondů kvalifikovaných investorů v České republice. Tento krok potvrdil institucionální ukotvení fondu na lokálním private equity trhu a otevřel prostor pro oslovení širší investorské komunity.
V dlouhodobém horizontu fond cílí na hodnotu vlastního kapitálu (NAV) ve výši 1,5 mld. Kč do roku 2029. Investiční strategie je nastavena s cílem dosahovat dlouhodobého zhodnocení prémiových investičních akcií až kolem 15 % p. a.*, což odpovídá charakteru aktivně řízených private equity investic zaměřených na růst hodnoty reálných podniků.
Akviziční potenciál podložený čísly
Fond se rozhodl společnost FWG communication integrovat v okamžiku, kdy po několika letech vyváženého hospodaření prokázala výrazný a udržitelný růstový trend. Investiční rozhodnutí vycházelo z dlouhodobě rostoucí ekonomické kondice společnosti a její schopnosti systematicky rozšiřovat obchodní aktivity. V období let 2021–2025 společnost téměř ztrojnásobila své tržby z 22 mil. Kč na 68,8 mil. Kč, čímž potvrdila svou schopnost efektivně růst i v proměnlivém tržním prostředí.
„FWG communication pro nás představuje ideální investiční příležitost. Společnost vykazuje konzistentní růst bez meziročního poklesu. Zejména nárůst tržeb o 61 % v roce 2023 a následný téměř 50% růst v roce 2025 dokazuje, že firma umí efektivně ovládat nové tržní segmenty a úspěšně expandovat i na sousední trhy.“ uvádí Matěj Kvíčala, CEO skupiny FWG atlantiso a zakladatel fondu FWG SICAV.
Strategie fondu: Kapitál, know-how a synergie
Na rozdíl od standardního financování přináší FWG SICAV do společnosti aktivní správu a strategické partnerství, přičemž se v následujícím období zaměří především na profesionalizaci řízení skrze zavedení špičkového finančního reportingu a moderních manažerských struktur. Klíčovým pilířem strategie bude také efektivní využití synergií díky propojení FWG communication s ostatními aktivy v portfoliu fondu a v neposlední řadě akviziční rozvoj, který spočívá v aktivní identifikaci dalších příležitostí v segmentu pro cílené posílení tržního podílu.
„Spojení s fondem FWG SICAV pro nás není pouze finanční transakcí, ale především strategickým partnerstvím, které nám umožní přepnout na vyšší rychlostní stupeň,“ říká Pavel Pařil, jednatel a společník společnosti FWG communication s.r.o. „S podporou silného kapitálového partnera získáváme prostředky k další expanzi našich produktů, které mají světové parametry. Naším společným cílem je vybudovat nejen lokálního lídra v oblasti komunikačních technologií.“
Vstup strategického investora je pro FWG communication zásadním milníkem, který potvrzuje ambici stát se významným hráčem na mezinárodním trhu. Pro fond FWG SICAV jde o další krok v naplňování strategie zhodnocování prostředků investorů prostřednictvím aktivní správy private equity projektů.
Fond je fondem kvalifikovaných investorů dle zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, ve znění pozdějších předpisů, jeho akcionářem se může stát výhradně kvalifikovaný investor dle § 272 tohoto zákona. Správce upozorňuje investory, že hodnota investice do fondu může klesat i stoupat a návratnost původně investované částky není zaručena.
Sdělení klíčových informací fondu (KID) je k dispozici na http://www.avantfunds.cz/informacni-povinnost/. V listinné podobě lze uvedené informace získat v sídle společnosti AVANT investiční společnost, a.s., City Tower, Hvězdova 1716/2b, 140 00 Praha 4 - Nusle.
*Maximální výnosy jsou zatíženy tzv. „performance fee“. Více info viz Statut podfondu.
O fondu FWG atlantiso SICAV, a.s.
Fond kvalifikovaných investorů zaměřený na strategické investice do perspektivních společností. Fond se specializuje na private equity projekty, kde aplikuje pokročilé know-how v oblasti řízení a optimalizace podnikových procesů s cílem maximalizovat jejich tržní hodnotu.
O společnosti FWG communication
Zavedený poskytovatel v oblasti komunikačních technologií s historií na českém a slovenském trhu. Společnost se vyznačuje inovativním přístupem a schopností rychlé adaptace na nové tržní trendy, což dokazuje kontinuální růst tržeb v posledních pěti letech.
Zdroj: FWG SICAV