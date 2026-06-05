FWG atlantiso SICAV, a.s. potvrzuje růstový trend: Od svého založení vynesl investorům přes 11 % a dále expanduje

Prostřednictvím svého podfondu se FWG SICAV specializuje na akvizice zavedených soukromých společností z tradičních odvětví české ekonomiky, které mají silný růstový potenciál pro nadcházející období transformace evropského průmyslu. Tato strategie funguje i v době redefinice globálních dodavatelských řetězců, potvrzují aktuální ekonomické výsledky. K 31. prosinci 2025 dosáhla hodnota majetku podfondu výše 162,8 mil. Kč, což představuje dynamický meziroční nárůst o 24,64 % a demonstruje schopnost fondu generovat dlouhodobý výnos na pevných základech. Aktuální portfolio fondu, za nímž stojí skupina FWG atlantiso působící v oblasti Private Equity už od roku 2014, tvoří v současnosti dvě klíčové entity.
Rok 2025 představoval pro relativně nový fond stabilizační období, které vyvrcholilo v září jeho vstupem do oficiální distribuce. Konzervativní růst v tomto roce se opřel o silné výsledky dvou klíčových entit a tři strategické pilíře. Hlavní portfoliová společnost TESLA lighting, která vykazuje kontinuální růst obratu již od roku 2020, kdy se stala součástí skupiny FWG atlantiso, meziročně zvýšila svůj obrat o více než 8 % při zachování racionální nákladové struktury. Za tímto úspěchem stojí především posílení retailového prodeje prostřednictvím velkých B2B partnerů, realizace komplexních projektů na klíč a systematické rozšíření produktového portfolia. Významným růstovým impulsem byla také úspěšná expanze na několik světových trhů, mimo jiné do oblasti Afriky. "Postupná expanze společnosti na zahraniční trhy ukazuje, že české know-how má obrovský potenciál uspět i tam, kde infrastruktura teprve vzniká," uvádí Matěj Kvíčala, CEO a předseda představenstva skupiny FWG atlantiso.
Druhé aktivum, společnost FWG communication, zaznamenalo v roce 2025 mimořádný nárůst tržeb o 49 %, což potvrdilo schopnost managementu efektivně propojovat technologické know-how s obchodní flexibilitou. Tento úspěch reflektuje první strategický pilíř, a to akviziční synergie, kdy integrace FWG communication proběhla formou reinvestice podílu zakladatele, což posílilo kapitálovou bázi fondu. Tento přístup úzce souvisí s celkovou filozofií fondu, která staví na maximální transparentnosti a ochraně klientského kapitálu. "Vycházíme z principu přímé majetkové spoluúčasti, a proto jsme jako zakladatelé vložili do fondu vlastní kapitál a investovali tak po boku našich partnerů. Chceme, aby naši investoři věděli, že s nimi sdílíme nejen vizi, ale i budoucí úspěchy," říká Matěj Kvíčala. Externí investoři mají navíc přednostní postavení. Výnos do úrovně 7 % p. a. je prioritně alokován právě jim prostřednictvím prioritních (PIA) nebo prémiových (PRIA) akcií.
Druhým strategickým pilířem firmy i fondu samotného je již zmíněná teritoriální diverzifikace odbytu a třetím se stalo institucionální ukotvení fondu. Plné zapojení do distribuční sítě AVANT investiční společnosti od září 2025 otevřelo cestu k budoucímu stabilnímu přílivu kapitálu a současně zajistilo nejvyšší standard reportingu. Tento pozitivní trend naznačuje také progresivní růst hodnoty akcií v průběhu čtvrtého kvartálu roku 2025. Využitím stabilizace koruny a sázkou na reálná aktiva s vysokou bariérou vstupu tak fond v uplynulém roce účinně ochránil kapitál před volatilitou trhu a úspěšně vykročil k cíli dosáhnout 1,5 mld. Kč v aktivách (AUM) do roku 2029, přičemž již pro rok 2026 již predikuje přechod k anorganické fázi růstu díky přípravě nových synergetických akvizic.
"Aktuálně se nacházíme v dlouho plánované fázi expanze a intenzivně připravujeme sérii externích strategických akvizic pro roky 2026 a 2027, které dále diverzifikují portfolio fondu. V letošním roce se zaměřujeme na realizaci další akvizice mimo struktury mateřského holdingu. V této souvislosti již finalizujeme hloubkovou prověrku (Due Diligence) u několika průmyslových subjektů s vysokou přidanou hodnotou a nejenom exportním potenciálem," uvedl Roman Pfeffer, obchodní ředitel a člen investičního výboru FWG atlantiso SICAV, a.s. Cílem pro nadcházející období zůstává dosahování cíleného výnosu v horním koridoru 12 % p.a. pro prioritní investiční akcie (PIA) a 15 % p.a.* pro prémiové investiční akcie (PRIA). "Pro investory se nyní, před dokončením připravovaných akvizic, otevírá ideální příležitost ke vstupu," dodává Matěj Kvíčala.
FWG SICAV vyjadřuje poděkování svým investorům a zároveň oceňuje odborný přínos partnerů, kteří se podíleli na náročném procesu ocenění fondu a svou činností garantují jeho vysokou odbornou úroveň, konkrétně znalecké kanceláři CLA Appraisal s.r.o., auditorovi PKF APOGEO audit, s.r.o. a administrátorovi i obhospodařovateli fondu AVANT investiční společnost, a.s.
Fond je fondem kvalifikovaných investorů dle zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, ve znění pozdějších předpisů, jeho akcionářem se může stát výhradně kvalifikovaný investor dle § 272 tohoto zákona. Správce upozorňuje investory, že hodnota investice do fondu může klesat i stoupat a návratnost původně investované částky není zaručena.
Výkonnost fondu v předchozích obdobích nezaručuje stejnou nebo vyšší výkonnost v budoucnu.
Sdělení klíčových informací fondu (KID) je k dispozici na http://www.avantfunds.cz/informacni-povinnost/. V listinné podobě lze uvedené informace získat v sídle společnosti AVANT investiční společnost, a.s., City Tower, Hvězdova 1716/2b, 140 00 Praha 4 - Nusle.
Uvedené informace mají pouze informativní charakter a nepředstavují návrh na uzavření smlouvy nebo veřejnou nabídku podle občanského zákoníku.
Zdroj: FWG SICAV