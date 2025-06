FWG atlantiso SICAV, a.s. úspěšně vstoupil na Private Equity trh. Investorům přinesl již po půl roce zajímavé zhodnocení ve výši 7,14 % p.a.

FWG atlantiso SICAV, a.s. (dále FWG SICAV), jehož zakladatelem je skupina FWG atlantiso, se prostřednictvím svého podfondu specializuje na akvizice stabilních soukromých společností z tradičních odvětví české ekonomiky s dalším růstovým potenciálem pro následující transformační období české i evropské ekonomiky. Ke konci roku 2024 vykázal FWG atlantiso Podfond průmyslových investic hodnotu aktiv ve výši 133 093 tis. Kč. Klíčovým krokem zakladatele fondu bylo vložení majetkové účasti ve společnosti TESLA LIGHTING s.r.o. do struktury podfondu, čímž byl vytvořen fundament pro dlouhodobě orientovanou investiční strategii založenou na reálných aktivech s výrobní a technologickou přidanou hodnotou. Od vkladu majetkové účasti se hodnota aktiv podfondu zvýšila o 24,35 % (údaj k 31. prosinci 2024), fondový kapitál podfondu za uvedené období o 22,11 %. To podtrhuje atraktivitu průmyslových investic v kombinaci s efektivní alokací kapitálu pro investory z řad kvalifikované odborné veřejnosti. Přecenění majetkové účasti a audit fondu potvrdil celkovou čistou hodnotu fondového kapitálu (NAV) ve výši 130 631 tis. Kč. Výsledek je v souladů se strategií fondu, která cílí na hodnotu NAV 1,5 mld. Kč v roce 2029.

„S dosaženými výsledky v prvním pololetí existence fondu jsme spokojeni. První měsíce byly ve znamení intenzivní přípravy k výkonu hlavní investiční činnosti fondu v silně regulovaném prostředí. Jako skupina ale disponujeme bohatými zkušenostmi v oblasti investic, akvizic, vedení i restrukturalizací firem, kterým se systematicky věnujeme již od roku 2014. Nyní jsme se rozhodli umožnit participaci i externím investorům, a to v době, kdy je poptávka po alternativních investicích na vzestupu a kdy evropská ekonomika tento typ rozvojového kapitálu extrémně potřebuje,“ uvedl Roman Pfeffer, obchodní ředitel a člen investičního výboru FWG atlantiso SICAV, a.s.

Cílem fondu je dlouhodobě dosahovat horní hranice slibovaných výnosů, tedy 12 %* p.a. pro akcie typu PIA a 15%* p.a. pro akcie typu PRIA. K naplnění těchto ambicí přispějí i plánované akvizice v letošním roce, a to jak strategického, tak čistě finančního charakteru. Náš cíl podporuje i očekávané a pro FWG SICAV příznivé makroekonomické prostředí, především návrat důvěry v evropskou i globální ekonomiku, postupné a umírněné snižování sazeb Českou národní bankou a zejména atraktivní valuace potenciálních investičních cílů na českém trhu.

„V současné době se opíráme zejména o výkonnost naší hlavní portfoliové společnosti TESLA LIGHTING, která i díky expanzi na nové trhy dosáhla v roce 2024 nadprůměrného výnosu a opětovně meziročně navýšila obrat o 10 %, a to při udržení racionální nákladové struktury. Jak jsme již zmínili, aktivně analyzujeme také nové investiční příležitosti a připravujeme akviziční procesy. Klíčovou roli při výběru a budování hodnoty hrají synergetické akvizice v příbuzných oborech aktivit skupiny FWG atlantiso,“ uvedl Matěj Kvíčala, CEO a předseda představenstva skupiny FWG atlantiso, zakladatel fondu.

FWG SICAV vyjadřuje poděkování svým investorům a zároveň oceňuje odborný přínos partnerů, kteří se podíleli na náročném procesu ocenění fondu a svou činností garantují jeho vysokou odbornou úroveň, konkrétně znalecké kanceláři CLA Appraisal s.r.o., auditorovi PKF APOGEO audit, s.r.o. a administrátorovi i obhospodařovateli fondu AVANT investiční společnost, a.s.

„Velice si vážíme vysokého nasazení našich partnerů. Jejich profesionalita a odbornost byly klíčové pro úspěšné završení složitého procesu přecenění aktiv fondu a ujišťují nás, že jsme se vydali správným směrem. Těšíme se na další spolupráci.“ dodává Matěj Kvíčala.

Příloha 1 – Graf vývoje hodnoty Prioritních a prémiových investičních akcií za 2. pol 2024

Zdroj: Výroční zpráva FWG atlantiso Podfond průmyslových investic za rok 2024, více zde: VÝROČNÍ ZPRÁVA 2024 – FWG atlantiso Podfond průmyslových investic

Fond je fondem kvalifikovaných investorů dle zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, jeho akcionářem se může stát výhradně kvalifikovaný investor dle paragrafu 272 tohoto zákona. Správce upozorňuje investory, že hodnota investice do fondu může klesat i stoupat a návratnost původně investované částky není zaručena. Výkonnost fondu v předchozích obdobích nezaručuje stejnou nebo vyšší výkonnost v budoucnu.

Sdělení klíčových informací fondu (KID) je k dispozici na http://www.avantfunds.cz/informacni-povinnost/. V listinné podobě lze uvedené informace získat v sídle společnosti AVANT investiční společnost, a.s., City Tower, Hvězdova 1716/2b, 140 00 Praha 4 – Nusle

Uvedené informace mají pouze informativní charakter a nepředstavují návrh na uzavření smlouvy nebo veřejnou nabídku podle ustanovení občanského zákoníku.

AVANT investiční společnost, a.s., je správcem fondů kvalifikovaných investorů dle zákona 240/2013 Sb. a jejich akcionářem nebo podílníkem se může stát kvalifikovaný investor dle paragrafu 272 tohoto zákona

Další důležité informace pro investory na: https://www.avantfunds.cz/cz/dulezite-informace/

*Maximální výnosy jsou zatíženy tzv. „performance fee“. Více info viz Statut podfondu.

