G2A.COM hlásí 35% nárůst objednávek bezpečnostního softwaru

Autor:
  10:28
Sledovat Metro na Googlu

Amsterdam 15. října 2026 (PROTEXT) - Objednávky antivirových programů a dalšího bezpečnostního softwaru rostou více než dvojnásobným tempem oproti službám VPN a tvoří již 43 % objednávek v kategorii kybernetické bezpečnosti na G2A.COM.

G2A.COM, největší světové online tržiště s digitálními produkty, které využívá více než 35 milionů uživatelů ze 180 zemí, zaznamenalo meziroční nárůst objednávek antivirových programů a dalšího bezpečnostního softwaru o 35 %. Tato kategorie tak roste více než dvakrát rychleji než služby VPN.

Údaje zveřejněné u příležitosti Evropského měsíce kybernetické bezpečnosti ukazují, že antivirové programy a další bezpečnostní software tvořily ve sledovaném období 43 % všech objednávek v kategorii kybernetické bezpečnosti, zatímco ve stejném období roku 2025 to bylo 39 %. Celkový počet objednávek v této kategorii meziročně vzrostl téměř o čtvrtinu (24 %).

Přestože služby VPN nadále představují větší část objednávek, antivirové programy a další bezpečnostní software získávají na G2A.COM stále větší podíl. Výsledky naznačují, že spotřebitelé se již nezaměřují pouze na ochranu soukromí a zabezpečení internetového připojení, ale stále častěji vyhledávají také řešení, která poskytují širší ochranu jejich zařízení, účtů a online aktivit.

Tento trend přichází v době, kdy se prostředí kybernetických hrozeb neustále vyvíjí. Podle zprávy ENISA Threat Landscape 2026, kterou vydala Agentura Evropské unie pro kybernetickou bezpečnost (ENISA), patří ransomware z krátkodobého hlediska mezi kybernetické incidenty s nejzávažnějšími dopady. Útočníci zároveň nadále ve velké míře využívají techniky sociálního inženýrství, jejichž cílem je zneužít důvěru uživatelů.

"Pozorujeme posun od přístupu zaměřeného především na ochranu soukromí k vícevrstvému zabezpečení," říká Adrian Podkaminer, Chief Information Security Officer společnosti G2A.COM. "Lidé dnes využívají stále více zařízení, účtů a digitálních služeb. Účinná kybernetická ochrana proto čím dál více závisí na kombinaci různých bezpečnostních opatření, která se vzájemně doplňují. Spoléhat se pouze na jediné řešení už nestačí."

Data z tržiště G2A.COM naznačují, že spotřebitelé přistupují k ochraně svého digitálního života stále aktivněji. Zároveň však kybernetickou bezpečnost nepovažují pouze za svou vlastní odpovědnost. Podle zprávy Trust in Digital Commerce, kterou společnost G2A.COM připravila ve spolupráci s Juniper Research na základě průzkumu mezi 9000 spotřebiteli v devíti zemích, se polovina respondentů domnívá, že hlavní odpovědnost za bezpečnost online nakupování nesou samotné e-commerce platformy. Přibližně třetina ji přisuzuje bankám a poskytovatelům platebních služeb, zatímco 20 % respondentů považuje za hlavní odpovědné samotné spotřebitele.

Pro G2A.COM se tato odpovědnost promítá do konkrétních opatření na podporu bezpečnějších transakcí. Online tržiště využívá mimo jiné ověřování prodejců, postupy KYC (Know Your Customer) a KYB (Know Your Business), systémy pro prevenci podvodů podporované umělou inteligencí a průběžné monitorování.

Evropský měsíc kybernetické bezpečnosti je vhodnou příležitostí k tomu, aby se spotřebitelé zamysleli nejen nad bezpečnostními nástroji, které používají, ale také nad každodenními návyky, jež pomáhají chránit jejich účty. G2A.COM doporučuje dodržovat několik základních zásad:

  • Chraňte své nejdůležitější účty. Používejte silná a jedinečná hesla a všude, kde je to možné, zapněte vícefaktorové ověřování, zejména u e-mailových, nákupních a platebních účtů.
  • Pravidelně aktualizujte svá zařízení. Neodkládejte instalaci aktualizací operačních systémů, internetových prohlížečů a aplikací.
  • Než kliknete, ověřujte. K nečekaným výzvám k přihlášení, stahování souborů nebo naléhavým žádostem o platbu přistupujte obezřetně. V případě pochybností přejděte přímo na oficiální webové stránky nebo do příslušné aplikace.

Zjistěte si, jakou ochranu kupujete. Před nákupem bezpečnostního softwaru si ověřte, jaké funkce nabízí, zda je kompatibilní s vašimi zařízeními a jaké jsou podmínky předplatného či jeho obnovení.

 

O společnosti G2A.COM

G2A.COM je největší světové online tržiště s digitální zábavou, které využívá více než 35 milionů uživatelů ze 180 zemí a které v roce 2025 zaznamenalo více než 200 milionů návštěv. Jako brána do světa digitální zábavy a rychle se rozvíjející digitální ekosystém nabízí G2A.COM přístup k více než 125.000 digitálním nabídkám, včetně voucherů, her, rozšiřujícího obsahu (DLC), herních předmětů i produktů mimo herní průmysl, jako jsou dárkové karty, předplatná, software nebo e-learningové kurzy. Tyto nabídky pocházejí od prodejců z celého světa. Společnost G2A.COM klade důraz na dodržování regulatorních požadavků a již více než deset let prochází audity společnosti Deloitte. Patří mezi lídry v oblasti online bezpečnosti, což dokládá také prestižní americké ocenění CNP Award, které získala po boku světových společností, jako jsou Microsoft a PayPal. Dnes je G2A.COM důležitou vstupní branou pro renomované globální značky. Díky své škálovatelné infrastruktuře podporuje další fázi rozvoje elektronického obchodování prostřednictvím agentní umělé inteligence (agentic AI) a globálních fúzí a akvizic (M&A). Zároveň neustále rozšiřuje svou roli jako Gate 2 Adventure v digitálním světě.

 

Zdroj: G2A.COM

 

 

ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz/zpravy/59629.

Sledovat Metro na Googlu

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Zemřel Jiří Štěpnička. Hrál v Národním i Gottwalda, namluvil Forda či Douglase

Jiří Štěpnička (Praha, 27. února 2020)

Filmový a divadelní herec Jiří Štěpnička zemřel ve věku 79 let. Dlouholetý člen Národního divadla ztvárnil desítky rolí, jeho hlasem mluvil v českém znění Harrison Ford či Michael Douglas. Jeho...

Sloní zadek není diagnóza. Proč s ním můžete chodit a vůbec netušit, že ho máte?

Nejde o to, jestli jsou kalhoty úzké nebo široké. Jde o rozdíl mezi záměrnou...

Není to diagnóza postavy ani módní trend. Sloní zadek je poněkud nelichotivé označení pro situaci, kdy se na zadní části pánských kalhot hromadí přebytečná látka. Pod zadkem pak vznikají nevzhledné...

„Pokutu jsem moc neřešil.“ Muž včera vylezl na Liblice, dole čekali policisté a hasiči

Joseph Konek vylezl na nejvyšší stavbu Česka, dole čekala policie

Nejvyšší stavba v Česku ještě stojí, ale už zhasla. Zatímco se Liblice připravují na demolici, přitahují milovníky adrenalinu jako magnet. Josef Konek na ně vylezl v úterý. Dole na něj čekala dvě...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Volby 2026 skončily, začíná sčítání hlasů. Kde sledovat výsledky online a kdy budou známé?

Vysypávání volební urny ve volební místnosti na Střední průmyslové škole...

Volební místnosti se v sobotu 10. října ve 14 hodin uzavřely. Komunální a senátní volby 2026 skončily a volební komise začaly sčítat hlasy. Kdo ovládne pražský magistrát a další radnice v Česku?...

Výsledky voleb v Praze: Hnutí STAN vyhrálo volby do pražského magistrátu. Senátory čeká 2. kolo

Pražané v komunálních volbách vybírají zastupitele hlavního města i své městské části.

Volební místnosti se v sobotu po 14. hodině uzavřely. Pražané tak rozhodli o budoucím vedení metropole i svých městských částí. V některých částech hlavního města probíhaly také volby do Senátu....

Kamion uvázlý v pražské Krči tam neměl co dělat, řidiči chybělo povolení

Kamion s nákladem uvázlý pod mostem ve Vídeňské ulici v Praze se pokusí...

Uvázlý kamion v Praze ve Vídeňské ulici neměl podle magistrátu povolení k vjezdu do oblasti, kde je zákaz pro vozidla nad 12 tun. Chyběl mu také souhlas k nadměrné přepravě. Policie jako jednu z...

16. října 2026  9:52

Největší vánoční příběhy na zámku Loučeň

16. října 2026  9:18

Polovina parcel v nové čtvrti v Jičíně má majitele, stavět začnou letos

Pohled na budoucí čtvrť v Jičíně. Téměř polovinu pozemků v lokalitě Kasárna...

Necelou polovinu z 52 parcel pro stavbu rodinných domů v nové čtvrti Kasárna dosud ve veřejné dražbě prodalo město Jičín. Utržilo za ně téměř 91 milionů korun. První domy by se mohly začít stavět do...

16. října 2026  9:12,  aktualizováno  9:12

Víc jednosměrek a stání jen na označených místech. Žďár chystá parkovací změny

Dodavatelská firma Kaska již ve vybraných lokalitách instaluje patky pro...

Ještě letos se obyvatelé Žďáru nad Sázavou dočkají série změn v parkování i dopravě celkově. Radnice je zavádí hned v několika částech města, hlavně ale v širším centru a přilehlých sídlištích. K...

16. října 2026  9:02,  aktualizováno  9:02

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Česká platforma Forga spustila pronájem e-shopů

16. října 2026

Vánoce 2026 ve znamení minimalismu. Decor by Glassor představuje kolekci Less

16. října 2026  8:54

Ceny energií rostou, ale epet nezdražuje novým ani stávajícím zákazníkům

16. října 2026  8:46

Den se železnicí v Liberci

ilustrační snímek

Den plný vlaků a železničních zážitků si celá rodina užije v sobotu na Liberecku.

16. října 2026  8:41

Od slunečnicového chleba ke kváskovému boomu. Jak se proměnilo české pečivo za desítky let?

Čerstvé pečivo pečou v řemeslné pekárně William Thomas Artisan Bakery...

Pamatujete si slunečnicový chléb, který si v devadesátých letech získal oblibu? Od té doby se české pečivo výrazně proměnilo. Současným trendům vládne kvásek, důraz na čisté složení a menší balení....

16. října 2026  8:19

Blíží se Srdce dětem – Maxík z Kladna

16. října 2026  8:08

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Tesco nabízí více než 100 druhů chleba od 30 regionálních pekáren.

16. října 2026

Zájem o Průmyslový palác je obrovský. O víkendu se do něj lidé podívají zdarma

Čelní pohled na zrekonstruovaný Průmyslový palác. (30. září 2026)

Průmyslový palác v pražské Stromovce se po svém znovuotevření po nákladné rekonstrukci těší mimořádnému zájmu veřejnosti. Termíny komentovaných prohlídek byly rozebrány prakticky okamžitě, Výstaviště...

16. října 2026  7:02,  aktualizováno  7:02

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.