G2A.COM hlásí 35% nárůst objednávek bezpečnostního softwaru

G2A.COM, největší světové online tržiště s digitálními produkty, které využívá více než 35 milionů uživatelů ze 180 zemí, zaznamenalo meziroční nárůst objednávek antivirových programů a dalšího bezpečnostního softwaru o 35 %. Tato kategorie tak roste více než dvakrát rychleji než služby VPN.
Údaje zveřejněné u příležitosti Evropského měsíce kybernetické bezpečnosti ukazují, že antivirové programy a další bezpečnostní software tvořily ve sledovaném období 43 % všech objednávek v kategorii kybernetické bezpečnosti, zatímco ve stejném období roku 2025 to bylo 39 %. Celkový počet objednávek v této kategorii meziročně vzrostl téměř o čtvrtinu (24 %).
Přestože služby VPN nadále představují větší část objednávek, antivirové programy a další bezpečnostní software získávají na G2A.COM stále větší podíl. Výsledky naznačují, že spotřebitelé se již nezaměřují pouze na ochranu soukromí a zabezpečení internetového připojení, ale stále častěji vyhledávají také řešení, která poskytují širší ochranu jejich zařízení, účtů a online aktivit.
Tento trend přichází v době, kdy se prostředí kybernetických hrozeb neustále vyvíjí. Podle zprávy ENISA Threat Landscape 2026, kterou vydala Agentura Evropské unie pro kybernetickou bezpečnost (ENISA), patří ransomware z krátkodobého hlediska mezi kybernetické incidenty s nejzávažnějšími dopady. Útočníci zároveň nadále ve velké míře využívají techniky sociálního inženýrství, jejichž cílem je zneužít důvěru uživatelů.
"Pozorujeme posun od přístupu zaměřeného především na ochranu soukromí k vícevrstvému zabezpečení," říká Adrian Podkaminer, Chief Information Security Officer společnosti G2A.COM. "Lidé dnes využívají stále více zařízení, účtů a digitálních služeb. Účinná kybernetická ochrana proto čím dál více závisí na kombinaci různých bezpečnostních opatření, která se vzájemně doplňují. Spoléhat se pouze na jediné řešení už nestačí."
Data z tržiště G2A.COM naznačují, že spotřebitelé přistupují k ochraně svého digitálního života stále aktivněji. Zároveň však kybernetickou bezpečnost nepovažují pouze za svou vlastní odpovědnost. Podle zprávy Trust in Digital Commerce, kterou společnost G2A.COM připravila ve spolupráci s Juniper Research na základě průzkumu mezi 9000 spotřebiteli v devíti zemích, se polovina respondentů domnívá, že hlavní odpovědnost za bezpečnost online nakupování nesou samotné e-commerce platformy. Přibližně třetina ji přisuzuje bankám a poskytovatelům platebních služeb, zatímco 20 % respondentů považuje za hlavní odpovědné samotné spotřebitele.
Pro G2A.COM se tato odpovědnost promítá do konkrétních opatření na podporu bezpečnějších transakcí. Online tržiště využívá mimo jiné ověřování prodejců, postupy KYC (Know Your Customer) a KYB (Know Your Business), systémy pro prevenci podvodů podporované umělou inteligencí a průběžné monitorování.
Evropský měsíc kybernetické bezpečnosti je vhodnou příležitostí k tomu, aby se spotřebitelé zamysleli nejen nad bezpečnostními nástroji, které používají, ale také nad každodenními návyky, jež pomáhají chránit jejich účty. G2A.COM doporučuje dodržovat několik základních zásad:
- Chraňte své nejdůležitější účty. Používejte silná a jedinečná hesla a všude, kde je to možné, zapněte vícefaktorové ověřování, zejména u e-mailových, nákupních a platebních účtů.
- Pravidelně aktualizujte svá zařízení. Neodkládejte instalaci aktualizací operačních systémů, internetových prohlížečů a aplikací.
- Než kliknete, ověřujte. K nečekaným výzvám k přihlášení, stahování souborů nebo naléhavým žádostem o platbu přistupujte obezřetně. V případě pochybností přejděte přímo na oficiální webové stránky nebo do příslušné aplikace.
Zjistěte si, jakou ochranu kupujete. Před nákupem bezpečnostního softwaru si ověřte, jaké funkce nabízí, zda je kompatibilní s vašimi zařízeními a jaké jsou podmínky předplatného či jeho obnovení.
O společnosti G2A.COM
G2A.COM je největší světové online tržiště s digitální zábavou, které využívá více než 35 milionů uživatelů ze 180 zemí a které v roce 2025 zaznamenalo více než 200 milionů návštěv. Jako brána do světa digitální zábavy a rychle se rozvíjející digitální ekosystém nabízí G2A.COM přístup k více než 125.000 digitálním nabídkám, včetně voucherů, her, rozšiřujícího obsahu (DLC), herních předmětů i produktů mimo herní průmysl, jako jsou dárkové karty, předplatná, software nebo e-learningové kurzy. Tyto nabídky pocházejí od prodejců z celého světa. Společnost G2A.COM klade důraz na dodržování regulatorních požadavků a již více než deset let prochází audity společnosti Deloitte. Patří mezi lídry v oblasti online bezpečnosti, což dokládá také prestižní americké ocenění CNP Award, které získala po boku světových společností, jako jsou Microsoft a PayPal. Dnes je G2A.COM důležitou vstupní branou pro renomované globální značky. Díky své škálovatelné infrastruktuře podporuje další fázi rozvoje elektronického obchodování prostřednictvím agentní umělé inteligence (agentic AI) a globálních fúzí a akvizic (M&A). Zároveň neustále rozšiřuje svou roli jako Gate 2 Adventure v digitálním světě.
Zdroj: G2A.COM
ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz/zpravy/59629.