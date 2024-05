GAC International otevírá exportní základnu ve Střední Asii a dodává 1000 vozů pro projekt ECO Mobility v Tádžikistánu

Kuang-čou (Čína) 25. května 2024 (PROTEXT/PRNewswire) - Společnost GAC International a společnost ECO Taxi, CJSC (dále jen „ECO") 22. května 2024 úspěšně uspořádaly při příležitosti otevření exportní základny společnosti GAC ve Střední Asii a slavnostního předání vozidel pro projekt ECO Mobility v Tádžikistánu akci „Inteligentní jízda bez hranic – společně po Hedvábné stezce" (Intelligent Driving Without Boundaries, Journeying the Silk Road Together). Mezi účastníky nechyběli představitelé provincie Kuang-tung a prefektury Kašgar, manažer společnosti ECO Oliver Olimov, zástupce generálního ředitele GAC International Dai Binzheng, zástupce generálního ředitele GAC AION Zheng Chunqi a zástupce generálního ředitele GAC Commerce Lu Weicong.