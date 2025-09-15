GAC přichází do Polska a zahajuje novou kapitolu evropského trhu

V rámci varšavské akce značka představila dva vlajkové modely čistě elektrických SUV pod názvy AION V a HYPTEC HT, připravené naplnit rozmanité potřeby polských zákazníků. GAC zároveň ve Varšavě otevírá vlajkový showroom, který propojuje technologickou estetiku s lokálním uměním a vytváří multifunkční prostory pro vystavování, setkávání a služby založené na konceptu „zážitkového obchodu". Jednou z atrakcí showroomu je například instalace oblaků od polské výtvarnice Joanny Juszczakové s názvem Feels Like Heaven.
Polsko si značka GAC zvolila za ústřední bod svého „plánu pro evropský trh" díky jeho strategické poloze, propojující západní a středo-východní Evropu, a silnému růstovému potenciálu odvětví vozidel na nové zdroje energie. Nyní je značka GAC připravena pracovat s místními partnery, rozšiřovat své portfolio a dále zdokonalovat zákaznickou zkušenost pomocí svých špičkových technologií výroby vozidel, robustních kapacit ve výzkumu a vývoji a také firemní filozofie „služby a zákazník na prvním místě".
Společně s varšavským showroomem značka otevře celkem osm prodejních míst ve významných polských městech včetně Poznaně a Krakova. Svůj provoz již zahájilo také evropské distribuční centrum náhradních dílů GAC se sítí poprodejních služeb založených na principu „rychlá odezva, lokální podpora". Kromě toho značka GAC plánuje uvést na trh další modely vozidel poháněných novými energiemi a rozvíjet zapojení uživatelů i vztah ke značce.
Na začátku letošního roku uspořádala společnost GAC v Polsku sérii přípravných akcí před uvedením značky na trh. Stala se tak například výhradním titulárním sponzorem přední polské golfové akce Rosa Challenge Tour v rámci European Challenge Tour, čímž účinně oslovila movité zákazníky. GAC také pozvala polská automobilová média k návštěvě svého výzkumného a vývojového centra v Kantonu a továrny AION NE Smart Eco Factory, kde se mohli seznámit s fenoménem čínských inteligentních inovací.
V následujících letech je značka odhodlána se „začlenit do Polska, obsluhovat Polsko a přispívat Polsku" a stát se tak důvěryhodnou automobilovou značkou pro polské zákazníky.
