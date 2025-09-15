GAC startuje expanzi na evropský trh přes výchozí bod v Polsku

Varšava (Polsko) 15. září 2025 (PROTEXT/PRNewswire) - Automobilka GAC vstoupila 11. září oficiálně na evropský trh velkolepým představením značky a premiérou dvou nových vozidel v polské metropoli Varšavě. Polsko si tato značka zvolila za klíčový bod svého „plánu pro evropský trh" díky jeho strategické poloze, propojující západní a středo-východní Evropu, a silnému růstovému potenciálu odvětví vozidel na nové zdroje energie. Nyní je značka GAC připravena pracovat s místními partnery, rozšiřovat své portfolio a dále zdokonalovat zákaznickou zkušenost pomocí svých špičkových technologií výroby vozidel, robustních kapacit ve výzkumu a vývoji a také firemní filozofie „služby a zákazník na prvním místě".

V rámci varšavské akce značka představila dva vlajkové modely čistě elektrických SUV pod názvy AION V a HYPTEC HT. Model AION V, určený pro inteligentní rodinnou mobilitu, v sobě spojuje praktičnost s nejmodernější technologií: nabízí dojezd 510 km, rychlonabíjení na 80 % za 20 minut, palubní systém podporující 23 jazyků a pětihvězdičkové hodnocení bezpečnosti od Euro NCAP. Model HYPTEC HT, který je nabízen jako luxusní elektrické kupé SUV, se může pochlubit interiérem z nappa kůže, zvukovým systémem Dolby s 22 reproduktory a inteligentními funkcemi asistence při řízení, které uspokojí i VIP zákazníky hledající mimořádný design a sofistikovaný jízdní zážitek. Oba modely jsou standardně vybaveny panoramatickým střešním oknem, skrytými klikami dveří, kamerovým systémem s 360° výhledem a 8letou zárukou na vozidlo, která je přesvědčivým důkazem kvality a spolehlivosti elektrických vozů GAC.

Prezentace značky spojená s vystavením nových modelů a interaktivními zážitky vytvořila působivou premiérovou atmosféru, která přilákala hlavní polská média, influencery z oboru i potenciální zákazníky. Bohatá účast tak přesvědčivě ukázala místní zájem o elektrická vozidla GAC a jejich potenciál k růstu na polském trhu.

GAC zároveň ve Varšavě otevírá vlajkový showroom, který v sobě spojuje technologickou estetiku s lokálním uměním a nabízí multifunkční prostory pro vystavování, setkávání a služby založené na konceptu „zážitkového obchodu". Jednou z atrakcí showroomu je například instalace oblaků od polské výtvarnice Joanny Juszczakové s názvem Feels Like Heaven.

V dalších letech hodlá společnost GAC využít Polsko jako výchozí bod pro svou expanzi do Evropy, propojením globálních zdrojů a spolupráce s místními partnery pracovat na rozvoji místní výroby, logistiky dílů a kapacity dodávek a ve finále tak v Polsku vybudovat komplexní ekosystém prodeje, služeb a dodavatelského řetězce.

GAC startuje expanzi na evropský trh přes výchozí bod v Polsku

