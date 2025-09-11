Galerie Butovice slaví 20 let soutěžemi i velkým koncertem

Každý den od 1. září mají zákazníci šanci vyhrát dárkové poukazy v celkové hodnotě 200.000 Kč. Stačí nakoupit v Galerii Butovice nad 500 Kč a nahrát účtenku do aplikace Moje Galerie Butovice. Poté se automaticky zařadí do denního losování o hlavní poukaz v hodnotě 5000 Kč a pět poukazů po 1000 Kč.
Velké narozeninové finále proběhne v sobotu 20. září v Butky Parku. Návštěvníky čeká od 15 hodin pestrý hudební program, který odstartuje DJ Akvamen. Atmosféru dále rozproudí bubenická show, na kterou naváže slavnostní zahájení oslav. Hlavní hvězdou odpoledne bude Kapitán Demo, jehož koncert od 17:30 rozezní celé Butovice. Vrcholem večera se pak od 19:30 stane vystoupení populární kapely Slza.
Oslava ale nebude jen o hudbě. Pro děti i celé rodiny je připravena řada zábavných aktivit – od her a soutěží v Butky Parku až po speciální bojovku přímo v prostorách obchodního centra. Malí účastníci, kteří splní úkoly, si navíc odnesou malý dáreček.
„Dvacet let je pro nás významný milník, který chceme oslavit spolu s těmi, kteří do Galerie Butovice chodí nakupovat a trávit svůj volný čas. A celé září, včetně velké narozeninové oslavy, je dárkem všem našim pravidelným i občasným návštěvníkům,“ říká Michaela Šlégrová, center manažerka OC Galerie Butovice.
Galerie Butovice je oblíbeným nákupním centrem na jihozápadě metropole. Na ploše více než 50 tisíc m2 nabízí přes 100 obchodů, restaurací a služeb – od módních značek jako H&M, New Yorker nebo Sinsay, přes obchody s elektronikou Datart či iStyle až po supermarket Albert a fitness centrum Form Factory. Bohatou gastronomickou nabídku doplňují oblíbené kavárny a restaurace, například Costa Coffee, Pizza Hut, Ugo Salaterie, Bombay Express či McDonald‘s. Návštěvníci mají možnost pohodlně zaparkovat v podzemních garážích s kapacitou 1400 míst.
Hned vedle Galerie Butovice mohou návštěvníci odreagovat v multifunkčním prostoru Butky Parku – jedinečném místě na mapě zábavy pro všechny věkové kategorie. Chloubou areálu je unikátní dětské hřiště s ptačí tematikou od proslulých dánských architektů. Najdete zde i hřiště pro míčové či jiné týmové sporty a také prostor pro pétanque. V Butky Parku nechybí ani grilovací zóna s možností zapůjčení grilovacích setů se stánkem známého lokálního řezníka a kiosky s občerstvením. K dispozici je samozřejmě plně vybavené zázemí obchodního centra včetně služeb, sociálních zařízení či parkování.
Zdroj: Galerie Butovice