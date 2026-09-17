Galerie Butovice výrazně rozšiřuje nabídku. Přibývá móda, sport, zdraví i služby

„Chceme, aby Galerie Butovice co nejlépe odpovídala tomu, co lidé v našem okolí skutečně potřebují. Proto naši nabídku rozšiřujeme nejen o atraktivní obchody, ale stále více také o služby, zdraví, sport a možnosti trávení volného času. Letošní rok je v tomto ohledu opravdu mimořádný a máme radost, že můžeme návštěvníkům postupně představovat tolik novinek,“ říká Petr Jágr, asset manažer českého portfolia Investika realitního fondu.
Od každodenních nákupů po sport a zdravý životní styl
Jednou z nejvýraznějších letošních novinek je Normal, který do Galerie Butovice přináší oblíbený koncept každodenního nakupování spojený s prvkem překvapení. Zákazníci zde najdou kosmetiku, drogerii, potřeby pro domácnost, sladkosti, nápoje i další produkty známých značek, přičemž sortiment se pravidelně obměňuje. Každá návštěva tak může přinést něco nového a z obyčejného nákupu se stává malé objevování.
Nedávno otevřený Vilgain se zaměřuje na kvalitní potraviny, snacky, proteinové produkty, sportovní výživu a doplňky stravy. Sportisimo přinese v listopadu do obchodního centra sportovní oblečení, obuv a vybavení pro děti i dospělé a pro širokou škálu sportů. Nabídka tak míří jak na pravidelně sportující zákazníky, tak na rodiny nebo návštěvníky, kteří hledají produkty pro aktivní životní styl.
Přibývají služby zaměřené na zdraví a péči o sebe
Péče o zdraví má v Galerii Butovice stále výraznější místo. Nově zde návštěvníci najdou Fokus oční optiku, která kombinuje individuální přístup s moderními technologiemi při péči o zrak. Centrum Mitogena rozšiřuje nabídku Galerie Butovice v oblasti vitality a regenerace. Nově mohou návštěvníci využít také služby estetické péče, které doplňují stávající nabídku.
Další možností je i Dr. Bear Clinic, která se původně soustředila především na dětské pacienty, nově provádí ultrazvuková vyšetření také dospělým. Moderní ultrazvukový přístroj má přitom přímo ve své ordinaci v Galerii Butovice. Právě propojení běžných nákupů se službami, které lidé jinak často vyřizují na různých místech, je jedním ze směrů, kterým se centrum v posledních letech posouvá.
Galerie Butovice rozšiřuje také nabídku módy, cestování a praktických nákupů. Za návštěvu stojí cestovní agentura Invia a česká značka pánské módy Koutný Prostějov, která nabízí oblečení od obleků a košil až po volnočasovou módu. V prvním patře je nově také prodejna Tedi s širokým sortimentem pro domácnost, dekoracemi, kreativními potřebami a dárkovým zbožím. Tyto provozovny tak doplňují nabídku centra o další praktické služby a nákupní možnosti, jak v Galerii Butovice vyřešit potřeby každodenního života.
Od kávy po chutě z celého světa
Výraznou součástí Galerie Butovice zůstává také gastronomie. Návštěvníci mohou vybírat z pestré nabídky restaurací, kaváren a food courtu, od české kuchyně přes indické, mexické a asijské speciality až po sushi či pizzu. Galerie Butovice tak nabízí možnosti pro rychlý oběd, kávu i posezení s rodinou či přáteli.
Novinky pokračují také v Butky Parku
Proměna Galerie Butovice nekončí uvnitř obchodního centra. Další rozvoj pokračuje také v Butky Parku, který nabízí prostor pro aktivní trávení času, odpočinek i setkávání. Vedle velkého dětského hřiště návštěvníky potěší inline dráha, pétanque nebo multifunkční hřiště pro různé sporty, které si mohou jednoduše rezervovat prostřednictvím online formuláře. K dispozici jsou také relaxační zóny, prostor pro grilování nebo Party Altán, který lze využít pro rodinné oslavy, setkání s přáteli i firemní teambuildingy.
Letos se navíc návštěvníci dočkají dalších herních prvků pro děti včetně kuličkové dráhy, skluzavek a pískoviště pro nejmenší. Butky Park tak rozšiřuje možnosti, jak návštěvu centra spojit s časem venku, ať už jde o krátkou zastávku s dětmi, sport nebo několikahodinové setkání s rodinou či přáteli. Díky propojení sportu, dětské zábavy, odpočinku a možnosti setkávat se s ostatními vzniká prostor pro trávení volného času.
„Chceme být místem, kde během jednoho dne mohou lidé vyřešit nákup, oběd, sport, péči o zdraví, zábavu s dětmi i setkání s přáteli. Důležité pro nás je, aby centrum zůstávalo praktickou a přirozenou součástí každodenního života v této části Prahy. Právě proto budeme v rozšiřování nabídky a zkvalitňování celého prostředí pokračovat i nadále,“ uzavírá Petr Jágr.
Zdroj: Galerie Butovice
ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz/zpravy/59213.