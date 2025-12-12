Galerie Gong vystavuje jedinečnou kolekci 183 dřevořezů Heleny Salichové

Cyklus, který Salichová vytvářela od roku 1961 až do konce života, patří k nejpřekvapivějším polohám její tvorby. Autorka spojovaná s folklorními motivy zde vchází do roviny abstrakce, v níž hlavní roli hraje struktura, linie a organický tvar dřeva. Dřevo není nosič, ale aktivní spoluautor děl. Salichová do dřeva vstupuje drobnými zásahy rydlem či nožem a odhaluje příběhy.
Jedinečný cyklus se protíná s klíčovými proudy, které definovaly česko-slovenské umění 60. let. Proto je autorka jako součást abstrakce doplněna díly K. Malicha, S. Kolíbala, V. Boštíka, J. Balcara a M. Chagalla.
Galerii Gong lze navštívit mimo pondělky od 10 do 18 hod.
