Galerie Kinský hostí výstavu Výběr z děl Michala Tomka

Kostelec nad Orlicí (Rychnovsko) 18. května 2025 (PROTEXT) - Sobotní vernisáží v Galerii Kinský v Novém zámku v Kostelci nad Orlicí byla zahájena výstava Michala Tomka s názvem Výběr z děl za účasti autora Michala Tomka, majitele Nového zámku Františka Kinského, starosty Kostelce nad Orlicí Tomáše Kytlíka a dalších hostů. V Galerii Kinský je k vidění na 130 autorových děl. Vzhledem k rozsahu výstavy jsou obrazy členěny do několika celků. Zhlédnout je můžete do konce sezóny, od května do září denně kromě pondělí od 10:00 do 17:00 hodin, v říjnu pak pouze o víkendech od 10:00 do 16:00 hodin. Vstupenky lze zakoupit na pokladně Nového zámku.