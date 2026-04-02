Galerie pod širým nebem v Hostivaři zahajuje sezónu: Nabídne interaktivní sochy i nevšední noční prohlídky

Hostivařská galerie pod širým nebem je unikátní projekt, který jen na několik dní v roce zastavuje golfový provoz, aby na hřiště pustil milovníky umění, rodiny s dětmi i pejskaře. Na návštěvníky čeká více než 46 instalací od 25 předních českých autorů.
Kinetický vesmír a noční magie
Jedním z lákadel letošního jara je instalace Vratislava Karla Nováka, kterou mohou návštěvníci sami rozpohybovat. „Stačí jemně zabrat rukou a kovové kruhy se vydají na svou planetární pouť. Autor do díla zašifroval fyzikální jevy setrvačnosti i slavný Archimédův výrok o pevném bodu ve vesmíru,“ vysvětlují organizátoři.
Absolutní novinkou jsou komentované noční prohlídky. Ve třech exkluzivních termínech (květen, srpen, září) projde komorní skupina maximálně 20 lidí trasu s průvodcem po setmění. S vlastními čelovkami a baterkami v ruce zažijí návštěvníci nevšední atmosféru nasvícených soch, kterou denní světlo nenabídne.
Pěšky, s průvodcem i v golfové buggyně
Galerie sází na svobodu pohybu. Návštěvníci si mohou vybrat ze čtyř okruhů:
- Po vlastní ose: Procházka s mapou v libovolném tempu (200 Kč / snížené 150 Kč).
- Krátký okruh s průvodcem: 60–90 minut, výběr 15 nejzajímavějších děl (300 Kč).
- Dlouhý okruh v buggyně: 2,5 hodiny jízdy s průvodcem po celém areálu (500 Kč).
- Noční prohlídka: Dvouhodinový zážitek po setmění (400 Kč).
Specialitou je možnost půjčit si golfovou buggy a řídit ji sami (600 Kč/2,5 h). Areál je v tyto dny otevřen i pro kočárky, psy na vodítku nebo fotografy se stativy.
Vzdělávání a komunita
Galerie Golf Hostivař dlouhodobě podporuje vztah k umění u nejmladší generace. Děti do 15 let v doprovodu dospělého mají vstup zdarma. Stejně tak mají volný vstup studenti a pedagogové uměleckých škol. Pro školní skupiny jsou po celý rok připraveny prohlídky na míru zcela zdarma.
Termíny sezóny 2026
- Denní prohlídky (vždy od 7:00): 13. 4., 4. 5., 1. 6., 6. 7., 3. 8., 7. 9., 5. 10.
- Noční prohlídky (vždy od 21:00): 20. 5., 12. 8., 9. 9.
Místo konání: U Golfu 565, Praha 15 (parkování v areálu zdarma, dostupnost MHD ze stanic Skalka, Háje či Nádraží Hostivař).
Více informací a online vstupenky na: www.galerienagolfu.cz
Zdroj: Galerie Golf Hostivař