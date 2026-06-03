Galerie Teplice se rozrostla. Obermeyer jí dal novou architektonickou tvář

Dominantou expanze se stala nepřehlédnutelná kvádrovitá přístavba včetně nové fasády s geometrickými motivy nad novým vchodem do obchodního centra. „Chtěli jsme přirozeně navázat na stávající podobu Galerie, současně jí ale dodat nový, výrazný akcent, který patřičně oživí její jihovýchodní část. Nová kvádrovitá přístavba i zajímavě pojatá fasáda v sobě pojí maximálně funkční požadavky i vizuální atraktivitu, a to jak pro návštěvníky, tak pro náhodné kolemjdoucí,“ uvádí hlavní inženýr projektu Ing. Roman Smida z kanceláře OBERMEYER.
Živá fasáda s 3D efektem a precizní řemeslo
Ústředním prvkem rozšíření se stává nově artikulované nároží i plocha fasády nad novým vstupem. Je vyrobena z vysokotlakého laminátu ve zlatavém tónu a komponována z geometrie trojúhelníků, jejichž rozdílné odstíny vytvářejí dojem prostorové plasticity. „Fasádu nad hlavním vstupem jsme chtěli pojmout výrazněji, dodat jí umělecký nádech. Naším cílem bylo vytvořit iluzi 3D plasticity, aniž by fasáda byla skutečně členitá. S barvou, materiálem i výslednými tvary jsme pracovali tak, aby se proměňovala podle úhlu pohledu a denního světla, a přitom zůstala rovná, čistá a bez jakkoliv rušivých elementů,“ přibližuje architektonický záměr Dip. Arch. Tech. Fionn Curran z OBERMEYER.
Zásadní roli podle něj sehrála precizní řemeslná práce, přičemž některé z panelů na fasádě přístavby dosahují výšky až tří metrů. „Navázali jsme na charakter původního bloku s veškerou jeho materiálovou rozmanitostí, zároveň jsme ale celku chtěli dodat současný výraz. Při pohledu z protilehlého parku je evidentní, že stará i nová část centra spolu interagují. Fungují skoro jako zarážky na knihy, které rámují různorodou skladbu hmot mezi sebou,“ doplňuje Curran.
Nové značky a technologicky vyspělé fitness
V prvním a druhém nadzemním podlaží přístavba významně rozšiřuje spektrum pronajímatelných obchodních ploch. Pro vedení centra jde o strategický krok. „Nové prostory nám umožňují výrazně rozšířit nabídku služeb a lépe reagovat na aktuální potřeby návštěvníků. Velkou radost máme zejména z otevření DISTRICT Fitness, které přináší moderní a technologicky vyspělý koncept cvičení. Návštěvníci zde najdou kardio zónu s výhledem na teplickou kolonádu i digitální stroje s možností simulace realistických tras v aplikaci ROUVY. Součástí je také špičková technika Technogym a Eleiko v zóně pro silový a funkční trénink či regenerační zóna s terapií červeným světlem. Skupinové lekce a komunita kolem District Run Clubu navíc posilují sociální rozměr celého prostoru,“ říká Ing. Jan Růžička, ředitel Galerie Teplice.
V rámci expanze dochází v obchodním centru k postupné optimalizaci skladby nájemců – například FAnn parfumerie se přesunula do nových prostor, prodejna H&M se rozšiřuje a další jednotky procházejí modernizací. Galerie Teplice tak upevňuje svou pozici silného místa pro každodenní nákupy i aktivní trávení volného času.
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OBERMEYER
Renomovaná projekční kancelář již 35 let vytváří inovativní a komplexní řešení pro současné i budoucí výzvy v oblasti stavebnictví. Mezi její významné projekty v současnosti patří výstavba brněnské T Areny, rozšíření obchodního centra Westfield Černý Most, generální projekce připravované multifunkční výškové budovy Prospect Zlín či zpracování detailní projektové dokumentace pro rozsáhlé obchodní centrum Galerie Pernerka v Pardubicích. V oblasti zdravotnictví se mezi klíčové realizace společnosti řadí například novostavba pětipodlažního objektu nemocnice v Pelhřimově a rekonstrukce tzv. modrého pavilonu FN Motol, kde vznikly tři nové operační sály. OBERMEYER působí více než 20 let také v Bratislavě, kde se podílí na přípravě a realizaci významných rezidenčních a občanských projektů.
Zdroj: OBERMEYER a.s.