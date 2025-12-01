Galileo Corporation získalo ocenění v soutěži Comenius - Českých 100 Nejlepších

Českých 100 Nejlepších - Comenius.cz
Galileo Corporation tak navázalo na tradici firem, které v této celonárodní soutěži vynikají výjimečnými výsledky, stabilním růstem a praktickým dopadem svých řešení.
O soutěži Českých 100 Nejlepších
Soutěž Českých 100 Nejlepších oceňuje firmy z různých oborů na základě nominací od odborníků a spolupráce s institucemi jako Hospodářská komora České republiky. Každoročně jsou vyhlašovány také oborové kategorie - a právě v kategorii „Strojírenství & Informační a komunikační technologie (IT)“ letos dominovalo Galileo Corporation.
Proč ocenění pro Galileo Corporation dává smysl?
Galileo Corporation se dlouhodobě specializuje na digitalizaci pro veřejný sektor - zejména pro města, obce a příspěvkové organizace. Hlavním posláním je usnadnit fungování samospráv, zefektivnit administrativní procesy v souladu s legislativou a dodat moderní IT řešení přizpůsobená potřebám veřejné správy. Od webových stránek s AI pomocníky, přes digitální úřední desky až po elektronickou spisovou službu a další.
Díky zaměření na digitalizaci a inovace a jejím výsledkům si firma zasloužila uznání jako stabilní, progresivní a spolehlivý partner pro české samosprávy.
Předání ocenění
Cenu za společnost převzal majitel Galileo Corporation, pan Dušan Procházka. Záznam z předávání ceny můžete shlédnout zde - Ocenění Českých 100 Nejlepších | Galileo Corporation ve Strojírenství & IT
Co ocenění znamená do budoucna
„Toto uznání v soutěži Českých 100 Nejlepších je pro nás potvrzením, že jdeme správnou cestou,“ říká Dušan Procházka. „Chceme i nadále upevňovat naši roli lídra v oblasti digitalizace veřejné správy a pomáhat českým samosprávám stát se silnými a stabilními institucemi.“
Galileo Corporation plánuje využít nově získanou prestiž k rozšíření svých služeb, pokračovat ve vývoji inovativních IT řešení a být preferovaným partnerem pro města, obce i příspěvkové organizace.
Zdroj: Galileo Corporation