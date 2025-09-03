Game of Artists: Další kolo živé umělecké soutěže už 4. září v Paláci Adria

Pět talentovaných umělců se opět utká v živém malování na společné téma – a to přímo před zraky diváků v samotné galerii i v online vysílaném streamu. Atmosféru večera doplní známý host Jaroslav Oláh, který se zapojí do soutěže jako VIP účastník. Jeho dílo bude následně draženo a výtěžek poputuje na podporu projektů Charity Česká republika. Téma, které bude předmětem soutěžení, odhalí majitelé Original Gallery Anželika a Marcel Sítnikovi až těsně před soutěží.
Soutěžit budou tentokrát o postup do podzimního finále: Omnia, Martin Málek, Lina Redford, Michala Němcová a Zdeněk Kylián.
Celým večerem provede charismatický moderátor Michal Kavalčík, ten pravidelně na Game of Artists zajišťuje nejen plynulý průběh, ale i zábavu a interakci s publikem. Show bude navíc vysílána živě a do hlasování o vítězi se tak mohou zapojit i diváci z domova.
„Game of Artists spojuje kreativitu, adrenalin a dobrou věc. Každý tah štětce je nejen uměleckým vyjádřením, ale i příspěvkem na pomoc těm, kteří ji potřebují,“ říká spolumajitel Original Gallery, Marcel Sítník.
Zároveň odstartuje další skupinová výstava umělců z různých koutů světa. Diváci si tak mohou prohlédnou nová díla a v případě, že se jim nějaké zalíbí, rovnou si jej odnést domů.
Kdy a kde: 4. září 2025, 18:00–21:00 Original Gallery – Palác Adria, Praha 1, vstup volný
Kontakt:
Marcel Sítnik