Gan & Lee a Menarini Group uzavřely partnerství k prosazení přípravku bofanglutid v Evropě

Na základě této smlouvy má společnost Gan & Lee nárok na počáteční platbu ve výši 62 milionů eur, platby v postupných částkách v celkové výši až 664 milionů eur a dvouciferné licenční poplatky z čistého obratu na licencovaném území. Celková potenciální hodnota transakce činí až 726 milionů eur, bez započítání licenčních poplatků.
Společnost Menarini bude zodpovědná za podání žádostí o registraci a uvedení na trh v licencovaném území, které zahrnuje celkem 39 zemí: 27 členských států Evropské unie, Spojené království, Švýcarsko, Norsko, Island, Lichtenštejnsko a země Balkánu.
Tato dohoda představuje strategický milník v rámci snahy společnosti Menarini o rozšíření svého působení v oblasti metabolismu, což je klíčová oblast, která se týká stále širší skupiny pacientů s touto potřebou.
Bofanglutid je čínský experimentální lék třídy 1, který nezávisle vyvinula společnost Gan & Lee. Jeho klíčovou vlastností je podkožní podávání jednou za dva týdny, což snižuje frekvenci podávání o 50 % ve srovnání s léky GLP-1 RA podávanými jednou týdně. Klíčová studie fáze III v Číně a studie fáze II ve Spojených státech zaměřené na regulaci hmotnosti u dospělých s obezitou nebo nadváhou splnily své primární cíle, čímž prokázaly účinnost při hubnutí a odpovídající profil snášenlivosti srovnatelný s jinými léčivými přípravky třídy GLP-1RA.
Společnost Gan & Lee považuje bofanglutid za vlajkový produkt svého portfolia inovativních přípravků a prostřednictvím globálních partnerství usiluje o jeho registraci a uvedení na trh. Společnost Menarini bude strategickým partnerem pro rozšíření přítomnosti bofanglutidu na přísně regulovaných trzích, čímž urychlí rozvojový potenciál tohoto strategického aktiva v globálním měřítku.
S ohledem na budoucnost prosazuje Gan & Lee aktivně globální plán vývoje přípravku bofanglutid a hodlá zahájit globální klinický vývojový program fáze III, který podpoří registraci v Evropě a na dalších přísně regulovaných trzích. Společnost bude i nadále rozšiřovat svou globální působnost prostřednictvím inovativního výzkumu a vývoje a vysoce kvalitních produktů.
V souvislosti s touto dohodou se vyjádřil Dr. Wei Chen, předseda představenstva a generální ředitel společnosti Gan & Lee: „Toto partnerství otevírá klíčovou cestu pro vstup bofanglutidu na evropský trh a představuje další milník v transformaci společnosti Gan & Lee – od vedoucího podniku v oblasti inzulínu ke globálnímu inovátorovi u metabolických onemocnění. Propojením odborných znalostí společnosti Gan & Lee u klinického vývoje, výroby a dodávek se silnými stránkami společnosti Menarini v oblasti regulační strategie a komerční realizace si klademe za cíl přinést alternativní léčbu milionům lidí trpících obezitou nebo nadváhou v těchto teritoriích."
Elcin Barker Ergun, generální ředitel skupiny Menarini, uvedl: „Výsledky klinických studií s bofanglutidem dosud prokázaly snížení hmotnosti, sekundární metabolické přínosy a bezpečnostní profil odpovídající očekáváním pro tuto třídu léčiv, přičemž jeho dávkovací režim jednou za dva týdny nabízí příležitost k odlišení se od konkurence. Těšíme se na úzkou spolupráci se společností Gan & Lee při úspěšném dokončení dalších klíčových studií, abychom tuto potenciální novou možnost mohli nabídnout pacientům ve všech našich teritoriích, a to s využitím zavedených schopností a know-how společnosti Menarini."
Z pohledu globální strategie představuje tato dohoda pro obě společnosti přelomový milník. Pro společnost Gan & Lee znamená rozšíření geografického dosahu jejího portfolia inovativních produktů, čímž se dále posiluje její přítomnost na přísně regulovaných trzích. Pro společnost Menarini je toto partnerství klíčovým krokem v rámci jejího poslání rozšířit své působení v oblasti metabolismu a urychlit její cestu k inovacím v primární a specializované péči.
Tato licenční dohoda představuje další důležitý milník v pokračujícím rozvoji globální strategie Gan & Lee. Jako přední evropská farmaceutická společnost s hlubokými znalostmi trhu a zavedenou obchodní sítí je Menarini ideálním partnerem pro bofanglutid v Evropě. Prostřednictvím úzké spolupráce se společnosti Gan & Lee a Menarini snaží efektivně posunout tento diferencovaný experimentální lék vpřed a rozšířit přístup k němu pro pacienty.
O bofanglutidu
Bofanglutid (GZR18) je experimentální, dlouhodobě působící agonista receptoru peptidu 1 podobného glukagonu 1 (GLP-1 RA), který nezávisle vyvinula společnost Gan & Lee Pharmaceuticals. V současné době prochází klinickým vývojem s dávkovacím schématem jednou za dva týdny pro regulaci hmotnosti u dospělých trpících obezitou nebo nadváhou, diabetem mellitus 2. typu (T2DM) a dalšími metabolickými poruchami. Bofanglutid je látka ve fázi klinického výzkumu; jeho bezpečnost a účinnost nebyly dosud potvrzeny ani schváleny Evropskou agenturou pro léčivé přípravky (EMA) ani jinými zdravotnickými orgány a není schválen pro komerční distribuci.
O společnosti Gan & Lee
Gan & Lee Pharmaceuticals je biofarmaceutická společnost využívající nejmodernější technologie, která jako první v Číně zvládla technologie průmyslové výroby rekombinantních analog inzulínu. Společnost vybudovala komplexní portfolio výzkumu a vývoje biologických léčiv. Do budoucna se společnost Gan & Lee zavázala dosáhnout komplexního pokrytí v oblasti léčby diabetu a obezity a dále posílit svou konkurenceschopnost v této terapeutické oblasti. Společnost se bude rovněž aktivně věnovat vývoji inovativních chemických léčiv a biologických přípravků se strategickým zaměřením na metabolická onemocnění, kardiovaskulární onemocnění, imunologická onemocnění a další terapeutické oblasti. www.ganlee.com
O skupině Menarini
Společnost Menarini se sídlem ve Florencii působí v současné době ve 140 zemích na celém světě, dosahuje konsolidovaného obratu ve výši 4,88 miliardy eur a má více než 17 000 zaměstnanců. Produkty od Menarini pokrývají nejdůležitější terapeutické oblasti, včetně kardiometabolické medicíny, onkologie, gastroenterologie, diabetologie, pneumologie a protizánětlivých a analgetických přípravků. Díky svému nasazení v oblasti výzkumu a vývoje a vysoce kvalitní výrobě společnost Menarini neustále přispívá ke zdraví pacientů na celém světě a dodržuje přitom nejvyšší standardy kvality. www.menarini.com
(Překlady: v případě jakýchkoli nesrovnalostí má přednost anglická verze)
KONTAKTY: Gan & Lee – Yi Wang media@ganlee.com, Menarini Group – Valeria Speroni Cardi, pressoffice@menarini.it