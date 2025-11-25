Garáže následují byty, ceny jdou stále nahoru. Část zájemců už zcela rezignovala a ani nehledá

Téměř 35 % Čechů v průzkumu uvedlo, že vlastní garáž. K tomu se přidává 7 % majitelů garážových stání, 4 % nájemců garáží a 4 % nájemců garážových stání, což znamená, že celkově má každý den kde zaparkovat přibližně polovina českých řidičů a řidiček.
Obtížné hledání odrazuje zájemce
Tím ale pozitivní zprávy končí. Průzkum ukázal vzrůstající rezignaci zájemců při hledání garáží. 27 % Čechů by sice o garáž stálo, ale 36 % z nich garáž ani nehledalo. "Zájemci hledání vzdávají, protože jde o velmi obtížnou misi. Nové garáže se nestaví, v nabídkách buď vůbec nejsou, nebo jsou nepřiměřeně drahé, a sehnat kvalitního řemeslníka pro stavbu garáže je velké dobrodružství. Přibývající problémy s parkováním na různých místech proto nejsou žádným překvapením," komentuje tuto rezignaci Marek Choleva, spoluzakladatel firmy Gardeon, která staví modulové garáže na míru, a dodává: "Zájem o stavbu garáží, které je možné začít využívat ihned, je proto nyní enormní. Tento rok jsme postavili 1000 modulových garáží a to před sebou máme ještě hlavní sezónu."
Vnímaná obtížnost při hledání garáží či stání se přitom značně liší podle regionů. Největší procento frustrovaných respondentů, kteří označili hledání garáže či stání za "velmi obtížné", nebylo překvapivě v Praze a Středočeském kraji, ale ve Zlínském (32 %) a v Jihomoravském kraji (22 %).
Za garáž maximálně 200 tisíc korun
Že jsou garáže čím dál dražší komoditou, potvrzují i data z realitního portálu Sreality.cz společnosti Seznam.cz. Podle tohoto zdroje české garáže meziročně podražily o 6 % a garážová stání o téměř 5 %. Nejvýraznější nárůst cen garáží zaznamenaly Jihočeský, Moravskoslezský a Plzeňský kraj, kde ceny stouply o více než 12 %. Růst cen se projevil také u pronájmů, kde ceny vzrostly o téměř 7 %, stejně jako u garážových stání.
Dlouhodobější analýza společnosti FérMakléři zase říká, že například v Brně se samostatně stojící garáž prodávala v roce 2020 v průměru za 386 tisíc korun. V roce 2024 se průměr pohyboval už kolem 744 tisíc korun, což znamená cenový růst 97 procent.
Ceny garáží budou pravděpodobně stoupat i nadále, protože aut stále přibývá. Vypovídá o tom i údaj Svazu dovozců automobilů, podle kterého se počet osobních aut v Česku v loňském roce zvýšil o 172.000 a dosáhl celkového počtu 6,598 milionu vozů.
Zajímavé je, že další zájem o garáže nemusí být podmíněn jen růstem registrací aut. "Spousta lidí si nechává garáž postavit jako skladovací prostor, protože doma jednoduše nemají na řadu věcí místo, ale i jako dílnu nebo cvičební sál. Máme dokonce zákazníky, kteří v garáži parkují helikoptéru," přibližuje kreativitu českých zákazníků Marek Choleva.
Ačkoliv ceny garáží míří vzhůru, Češi mají podle průzkumu o ceně jasno. V oblasti pronájmu by většina respondentů byla ochotna platit měsíčně do 2000 Kč. Pokud jde o investici do koupě, jasně se rýsuje cenový strop 200.000 Kč. Celkem 61 % respondentů by bylo ochotno investovat právě do výše této částky. Je proto pravděpodobné, že tradiční zděnou garáž si bude moci dovolit čím dál méně lidí.
Bojíme se živlů, i těch kriminálních
Hlavním hnacím motorem hladu po garážích v případě aut překvapivě není nedostatek místa, ale emoce. Nejčastějšími obavami podle průzkumu jsou totiž poškození vozidla v důsledku počasí (62 %) a vandalismus (58 %). Méně než polovina respondentů (45 %) se obává nemožnosti najít večer volné parkovací místo. "Řidiči si zvykli, že vždy nějak zaparkují, obavy o poškození auta ale zůstávají," komentuje Choleva.
Zdroj: Gardeon