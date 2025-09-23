Garážová vrata se zahradními boxy Hörmann v Akci roku

Středokluky (u Prahy) 23. září 2025 (PROTEXT) - Mezi hlavní výhody sekčních garážových vrat patří úspora místa, výborná tepelná izolace, vysoká úroveň bezpečnosti a atraktivní design. Ty se značkou Hörmann navíc můžete pořídit za výhodnou cenu společně s moderním zahradním boxem JUNO.

Společnost Hörmann nabízí sekční garážová vrata v mnoha motivech a s několika typy povrchů. Tento typ vrat se otevírá svisle a panely se zasouvají pod strop garáže. Díky tomuto mechanismu nevyžadují žádný prostor před garáží, což je ideální pro domy s krátkým příjezdem nebo pro garáže, které ústí přímo na chodník.

Od 15. září do 30. listopadu letošního roku budou moci zákazníci využít atraktivní Akce roku, díky níž získají nejen designová sekční vrata Hörmann z řad LPU a Renomatic, ale také moderní a praktický zahradní box JUNO, jehož normální cena je 19.180 Kč, ale pokud ho koupí společně se sekčními garážovými vraty LPU a Renomatic, bude stát jenom 1199 Kč. Každý detail zahradního boxu Juno je pečlivě promyšlen: dveře jsou opatřeny bezpečnostním cylindrickým zámkem a maximální stabilitu umožňuje integrovaný podlahový rám.

Více informací získají zákazníci na webu Akce roku i na webových stránkách společnosti Hörmann.

 

O společnosti

Rodinný podnik Hörmann je předním světovým výrobcem dveří a vrat. Od svého založení v roce 1935 společnost vyrobila a na celém světě prodala více než 15 milionů vrat. Dnes pro ni pracuje přes 6000 zaměstnanců ve 27 výrobních závodech v Evropě, Severní Americe a Asii, které produkují vysoce kvalitní vrata, dveře, zárubně a pohony pro soukromý i průmyslový sektor. V České republice působí od roku 1997 a v roce 2023 dosáhla na tuzemském trhu rekordních hospodářských výsledků v podobě obratu ve výši 900 mil. Kč.

 

Zdroj: Hörmann

 

 

Deníčková soutěž: Jak zvládáte začátek školního roku? Přidej deníček a vyhraj
