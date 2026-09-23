Garou míří do Prahy. Na jediný koncert v Česku zbývají poslední vstupenky.

Garou se po vyprodaném pražském koncertu v roce 2023 vrací do české metropole v rámci evropského turné The Best Of. Publikum čeká průřez jeho více než pětadvacetiletou kariérou, největší hity i skladby z nejnovějšího alba Un Meilleur Lendemain. Chybět nebudou ani písně, které Garoua proslavily po celém světě – včetně legendární Gitan nebo skladeb spojených s muzikálem Notre-Dame de Paris.
„Už od chvíle, kdy jsem začal hrát v malém baru, je pro mě živé vystupování především o adrenalinu a vzájemné výměně emocí. A právě to se stalo něčím, co ve svém životě potřebuji,“ říká Garou.
Právě živé koncerty jsou pro kanadského zpěváka zásadní součástí jeho kariéry. Jeho charakteristický chraplavý hlas, výrazná pódiová energie a schopnost navázat kontakt s publikem z něj udělaly jednu z nejvýraznějších osobností frankofonní hudební scény.
Celosvětovou pozornost si Garou získal především rolí Quasimoda v muzikálu Notre-Dame de Paris (Zvoník u Matky Boží). Píseň Belle, kterou nazpíval společně s dalšími protagonisty muzikálu, se stala jedním z nejznámějších frankofonních hitů a Garouovi otevřela cestu k úspěšné sólové kariéře.
Pražský koncert nabídne jedinou příležitost zažít Garoua naživo v České republice a připomenout si jeho největší písně napříč generacemi. Vedle známých hitů zazní také novější tvorba.
Koncert GAROU – The Best Of se uskuteční 2. října 2026 v Kongresovém centru Praha. V prodeji jsou již poslední vstupenky. Seženete je v síti Ticketportal.
Zdroj: JVS HOLDING GROUP
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