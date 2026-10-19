GARTAL sjednocuje vedení developerské a stavební divize. Obě povede Jan Vrba

Skupina GARTAL staví na silném propojení vlastního developmentu a stavební divize. Obě divize zůstávají samostatné, společné vedení jim však dá jednotný směr při stanovování priorit a plánování projektů i kapacit. Skupina tak lépe využije dlouhodobě budované zázemí, odborné zkušenosti a získá větší prostor pro rozvoj rezidenčních projektů i stavebních služeb.
Jan Vrba vede GARTAL Stavební od roku 2020. Pod jeho vedením divize vybudovala na projektech skupiny silné realizační zázemí a své služby postupně rozšířila také o zakázky pro další developery a investory. Od svého založení má za sebou 20 dokončených projektů a stavební výrobu v celkovém objemu téměř 2 miliard korun. Převzetí vedení developerské divize navazuje na jeho dosavadní výsledky, zkušenosti s rozvojem týmu a důkladnou znalost fungování skupiny.
„V obou divizích máme zkušené týmy. Mým cílem je toto zázemí naplno využít pro jejich další rozvoj. V developmentu chceme rozšiřovat portfolio vlastních rezidenčních projektů a vytvářet podmínky pro jejich úspěšnou realizaci. Ve stavební divizi chceme nadále získávat důvěru investorů, kteří nám svěřují realizaci svých projektů. Růst přitom musí mít pevný základ v důkladné přípravě, dobře nastavených procesech a kvalitě, za kterou si stojíme,“ říká Jan Vrba.
Společné vedení obou divizí podpoří dlouhodobé plány skupiny. GARTAL vlastní pozemky pro výstavbu přibližně 2500 bytů. Stavební divize směřuje k ročnímu obratu přes 1 miliardu korun a vedle realizace projektů skupiny bude dále rozvíjet spolupráci s externími developery a investory.
O skupině GARTAL
GARTAL je developerská, stavební a investiční skupina, která pod společnou obchodní značkou zahrnuje GARTAL Development, GARTAL Stavební, GARTAL Fond a GARTAL Nadaci. Developerská divize se zaměřuje především na rezidenční projekty v Praze a jejím okolí a má za sebou více než 30 realizovaných projektů a 1000 bytů. Stavební divize zajišťuje realizaci projektů skupiny i zakázek pro externí developery a investory. GARTAL Fond propojuje prostředky kvalifikovaných investorů s rezidenčními projekty skupiny. GARTAL Nadace pomáhá znevýhodněným skupinám v místech, kde skupina působí.
Zdroj: GARTAL
Kontakt:
Petr Fiala
ředitel marketingu skupiny GARTAL
E-mail: petr.fiala@gartal.cz
ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz/zpravy/59672.