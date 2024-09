Gastro Oscar míří do Česka: Čaje Dakys získaly prestižní ocenění Great Taste!

Čaje Dakys však nejsou jen o skvělé chuti. Hlavní misí Dakysu je pomáhat lidem cítit se lépe a být lepšími – mít více energie, méně stresu a lepší spánek. A to čistě skrz sílu přírody.

„Děláme to tak, jak to příroda sama chtěla, a jak věříme, že je to nejlepší. Bez chemie, poctivě a s láskou k čaji,“ říká zakladatel Ivo Stráník, který společnost založil před 10 měsíci s cílem zlepšit duševní zdraví lidí po celém světě díky bylinkám a čajům.

Kontakt pro další informace:

ivo.stranik@dakys.cz

+420 720 501 042

www.dakys.cz

Video: https://www.youtube.com/watch?v=dCVeAQc545M&t=4s

https://www.instagram.com/p/C_hnzDgs8Xf/

