Gastro Sweet Fest nabídne 148 poutavých expozic: začíná festival chutí, soutěží, zábavy i setkání profesionálů

Jedinečná akce Gastro Sweet Fest propojí během tří listopadových dnů na jednom místě odvětví cukrářství, pekařství, svět kávy, vína, koktejlové mixologie i moderní bistro scény. V Letňanech se představí 148 vystavovatelů z 5 zemí a jejich expozice zaplní dvě haly výstaviště PVA Expo Praha. Na své si přijdou jak amatérští milovníci kvalitní gastronomie, tak profesionálové ze všech sekcí tohoto oboru.
„V rámci festivalu se budou prezentovat tuzemské i zahraniční společnosti, které na svých expozicích nabídnou široké portfolio produktů, ale i technologií určených pro všechny směry segmentu pohostinství. K vidění bude vybavení pro cukrárny, kavárny a další obory HoReCa sektoru, bude možné vybrat si také ze surovin a sortimentu určeného pro domácí i profesionální využití. Připraven bude bohatý doprovodný program, během kterého si na své přijde každý návštěvník,“ řekla manažerka festivalu Lucie Bubeníčková.
Zábava i odborné setkání
Na festivalu bude prostor nejen pro zajímavé ochutnávky či prezentace produktů a technologií. Součástí akce budou také veřejné prezentace osobností nejen cukrářského a pekařského řemesla, ale i baristické show, ukázky barmanských dovedností, workshopy a přednášky. Své zkušenosti a schopnosti nabídnou české osobnosti i jejich kolegové ze zahraničí. Kdo bude chtít na festivalu především ochutnávat, nesmí si nechat ujít Čokoládovou galerii, Coffee zónu, Wine zónu nebo nabídku dezertních food trucků se sladkým street menu. A komu dojdou síly, načerpat energii může v partnerských zónách nabízejících nerušené prostředí pro odpočinek.
Doprovodný program akce Gastro Sweet Fest bude probíhat po celou dobu konání festivalu a své zkušenosti a schopnosti zde předvedou české osobnosti i jejich kolegové ze zahraničí. Návštěvníci se mohou těšit například na prvního českého chlebového someliéra Stanislava Janíčka, který přítomné zasvětí do tajů přípravy a pečení vánočky. O zkušenosti se podělí i cukrářka a majitelka cukrářské akademie HF Pastry Academy Helena Fléglová, cukrářský nadšenec a experimentátor Vlad Ryasnyy či oblíbená cukrářka Iveta Fabešová. Přehled vystoupení naleznete na https://gastrosweetfest.cz/doprovodny-program/.
V rámci úvodního dne festivalu se uskuteční prestižní soutěž Czech Carving Cup 2025, kde soutěžící předvedou své umění vyřezávání do ovoce a zeleniny. V pátek pak mohou být všichni příchozí svědky prestižní soutěže Enzo Bencini Barista Cup – klání mladých baristů z celkem 12 škol. V porotě usedne legenda české kávové scény Roberto Trevisan, zakladatel Mistrovství baristů ČR a certifikovaný lektor Školy kávy.
Pro milovníky kávy a čokolády
Po celou dobu festivalu se návštěvníci mohou mimo jiné těšit na Czech Coffee Roasting Championship, soutěž zaměřenou na umění pražení kávy, která dává profesionálním pražičům příležitost předvést své znalosti a dovednosti v oblasti pražení výběrové kávy na nejvyšší úrovni. Milovníkům čokolády by neměla uniknout Partnerská zóna Čokoládového Festivalu, kde budou čekat úžasné čokolády, makronky, džemy, med, čokoládové pivo, nářadí z čokolády a mnoho dalších dobrot.
Pro milovníky rekordů
Kdo má rád rekordy, pak má během akce Gastro Sweet Fest jedinečnou možnost být součástí jednoho z nich, a to v rámci rekordní výzvy se společností Škoda Auto. Na čokoládovou tabulku o váze 90 kg připravenou jednou z nejlepších českých cukrářek a odbornicí na čokoládu Helenou Fléglovou budou příchozí na festival po celou dobu konání lepit ozdobená perníčková autíčka. Podaří se osázet celou čokoládu a jak to bude celé chutnat? Kolik perníčků se vejde na plochu téměř 8 m2? A kolik zdobící hmoty na to bude spotřebováno? To se dozví účastníci akce.
Pro ty nejmenší
Po celou dobu konání festivalu bude postaráno i o dětské návštěvníky, kteří budou mít k dispozici speciální dětskou zónu, v níž se kromě zdobení perníčků mohou setkat se svými oblíbenými cukráři a cukrářkami, jako je například Mirka van Gils, která na festival přinese i svoji nádhernou novou knihu pro děti, nebo Iva Roháčová, která dětem ukáže, jak na zdobení perníčků těšit se mohou zájemci i na Veroniku Besky či Vojtu Vrtišku, kteří se s dětmi rádi vyfotí. A z dětské zóny je to na dohled na hlavní stage, kde v sobotu ve 14:15 vystoupí oblíbení dětští hrdinové Karol a Kvído, s kterými si mohou nejen děti zatančit i zazpívat.
Součástí festivalu Gastro Sweet Fest bude také odborná konference, která svůj program zaměří na aktuální dění v oboru pohostinství. Událost určená pro profesionály nabídne poutavé přednášky, workshopy i možnost setkání s osobnostmi napříč obory.
Podrobnosti najdete na www.gastrosweetfest.cz.
Zdroj: ABF
ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz.
PROTEXT