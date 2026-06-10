Gastro v Tržnici a Hala 22: co nesmí chybět ve vašem diáři ani na talíři!

Hala 22 žije nejkrásnější částí roku
Po jarním návratu do zmodernizovaných prostor je Hala 22 opět v plné kondici, a právě nyní nabízí to nejlepší, co česká sezóna přináší. Pulty zaplňují první jahody, voňavé bylinky, čerstvé saláty, sazenice, lokální zelenina i ovoce přímo od pěstitelů. Vedle tradičních farmářů přibývají noví prodejci a nabídka regionálních specialit je stále širší.
Atmosféra Haly 22 připomíná slavná evropská tržnice. Vedle pravidelných zákazníků zde nakupují také kuchaři z předních pražských restaurací, kteří sem míří za kvalitou, čerstvostí a osobním kontaktem s farmáří. Není výjimkou, že se zdejší produkty objevují na menu těch nejlepších českých podniků.
„Hala 22 je skutečný klenot: najdete tu ty nejchutnější brambory, kvalitní česnek, čerstvou zeleninu, sezónní jahody i voňavé bylinky. Je to ideální místo pro každého, kdo hledá inspiraci do kuchyně. A kdo zde nakupuje? Například Ambiente, Země projekt, Zátiší Group, La Degustation Boheme Bourgeoise a další špičky české gastronomie. O kvalitě trhu svědčí i zájem ze zahraničí, kdy Halu 22 již navštívil třeba štáb španělské televize zaměřené na světová tržiště.“
Návštěvníci zde najdou BIO hovězí maso od Davida Morávka, BIO drůbež, ryby (uzené i sušené), med, domácí sladkosti z pekárny Andělské koláčky, mléko a mléčné produkty z farmy u svaté Anny, uzeniny Karla Kvardy, kečupy z moravských rajčat ZP Mikulčice, bylinky a sazenice Ilony Riegelové, ryby, mléčné výrobky, med, pečivo, vejce z volného chovu i řadu dalších produktů od malých farmářů a rodinných výrobců. Velké oblibě se těší pečivo z Luna Bakery, zázvorové shoty a sirupy značky Gingles nebo produkty ze ZP Mikulčice.
Maso z venkova
Vůně poctivého masa patří k Hale 22 stejně neodmyslitelně jako bedýnky plné zeleniny. Ať už vaříte nedělní oběd, nebo plánujete gurmet večeři, právě tady najdete maso, které má původ, kvalitu i příběh. Mezi stálice patří David Morávek se svým BIO hovězím, které pochází z volných pastvin a je vyhlášené svou šťavnatostí. U Karla Kvardy zase voní uzeniny vlastní výroby, tradiční receptury, poctivé suroviny a chuť, která se už dnes jen tak nevidí. Farma Napipi nabízí farmářská welfare kuřata a vejce z volného chovu, přes zimu slepičí a kachní maso a na sv. Martina husy.
Milovníci drůbeže ocení nabídku farmářských kuřat, kachen či krůt, zatímco příznivci jemnějších chutí sáhnou po telecím nebo jehněčím z menších rodinných farem. V Hale 22 seženete i maso z volného chovu, domácí paštiky, vývary, škvarky nebo sezonní speciality, které se mění podle toho, co farmáři právě přivezou.
Hala 22 exotická
Hala 22 je srdcem české farmářské produkce, ale její kouzlo spočívá i v tom, že mezi bedýnkami lokální zeleniny objevíte chutě z celého světa. Vedle tradičních pěstitelů tu stojí prodejci, kteří přinášejí do Prahy exotiku i méně známé delikatesy. U Davida Čejky najdete poctivé džemy s výraznou chutí ovoce, zatímco Aruko nabízí prémiový kaviár pro opravdové gurmet chvíle. Milovníky ryb potěší Fantova rybárna, kde seženete čerstvé mořské speciality, které by člověk čekal spíš v přímořském městě než v Praze. Velké oblibě se zde těší zdravé zázvorové šťávy Gingles, slovenské sýry, uzeniny a zejména oštěpky z Bačovy salaše, svůj dlouholetý fun klub má však i Samsárna, prodejna uzbeckých specialit.
K tomu přidejte holandské sýry s výrazným aroma, bulharské potraviny plné slunce, kimči a fermentované dobroty, které dodají energii i odvahu experimentovat v kuchyni. A nesmí chybět ani Daniel Prokeš, včelař z Domažlic, jehož medy mají chuť krajiny, ze které pocházejí.
Od ranního nákupu až po večerní drink
Zatímco dopoledne patří farmářům, odpoledne a večery v Holešovické tržnici stále více ovládá gastronomie. Areál se během posledních let proměnil v místo, kde lze strávit celý den – od snídaně přes pracovní oběd až po večerní posezení s přáteli.
Vedle etablovaných restaurací a gastronomických konceptů, mezi které patří například Ambiente (cukrárna Myšák, Naše Maso a slovenská restaurace Skô), legendární SaSaZu a jejich nově otevřený street food Yuzu, je významnou součástí areálu také Food Truck Point. Ten se nachází v těsné blízkosti Haly 22 a během letních měsíců funguje jako přirozené centrum venkovního dění.
Pozvání Ambiente
Každou slunnou středu od 17 do 21 hodin ožije dvorek mezi halami 27 a 28, kde sídlí řeznictví Naše maso, cukrárna Myšák a restaurace Skô. Série akcí Padla nabídne ideální popracovní zastávku – DJ sety pod širým nebem a speciální nabídku jídel a nápojů od všech tří podniků.
Na Den otců, 21. června, spojí Naše maso, Myšák a Skô síly a připraví společné odpoledne pro táty i děti. V Našem mase se bude grilovat maso, ve Skô poteče z výčepu pivní speciál a v Myšákovi proběhne Den větrníků, který potěší malé i velké.
Ve středu 30. července dorazí do Skô slovenští vinaři na takzvanou „neřízenou degustaci“. Sommeliérka Linda Novohradská představí vinaře, kteří jsou jí osobně blízcí a jejichž vína ve Skô dlouhodobě nabízí. Akce s názvem Tozmemy: Vinári ve Skô bude postavená na neformálním setkávání – vinaři budou součástí dění, budou se pohybovat mezi hosty, nalévat vína a sdílet své příběhy. Pozvání přijali Jano Svetík (Víno Svetík), Matúš Vdovjak s Mariánem Takáčem (Vinárstvo U Koňa) a David Kušický (David Kušický).
Holešovická tržnice jako gastro laboratoř
Výraznou součástí letošního programu zůstávají také tematické gastro pop-up koncepty, které si během posledních let získaly silnou návštěvnickou základnu. Po úspěšných akcích věnovaných různým gastronomickým tématům má letos Holešovická tržnice za sebou mimo jiné další ročník oblíbeného Pastrami Pop-Upu, který navázal na řeznickou historii celého areálu a představil současnou podobu tohoto ikonického sendviče.
Již nyní se však pozornost obrací k září, kdy Tržní náměstí opět ovládne jeden z nejnavštěvovanějších gastro eventů roku – PIZZA! PIZZA! POP-UP. Celodenní oslava italského životního stylu přinese 3. září pizzu v mnoha podobách, focacciu, aperitivo kulturu, prosecco, gelato i atmosféru připomínající letní podvečery v italských městech. Akce se během posledních let stala jedním z charakteristických symbolů podzimní sezóny v Holešovické tržnici a každoročně přitahuje tisíce návštěvníků.
Místo, kde se potkává Praha
Holešovická tržnice dnes představuje unikátní spojení historického místa s moderním městským životem. Na jednom místě se zde setkávají farmáři, šéfkuchaři, foodies, rodiny s dětmi, návštěvníci kulturních akcí i lidé, kteří si sem chodí jen posedět s kávou nebo sklenkou vína.
„Návštěvníci se tak mohou vrátit do dobře známého prostředí a znovu nakupovat čerstvé potraviny přímo od farmářů v hale, která je dlouhodobě považována za jednu z nejvýznamnějších pražských adres pro kvalitní lokální produkty.“
Food Truck Point – po nákupech na dobré jídlo
Nákupy v Hale 22 si můžete zpestřit návštěvou sousedního Food Truck Pointu, kde vás čeká rozmanitá nabídka pouličního jídla a osvěžujících nápojů.
- Pavlo's Street Food – burgery z farmářského hovězího
- La Paletta – palačinky na sladko i slano
- Nataniel Nakas – řecké souvlaki s tzatziki
- Bar plný skvělých drinků a příjemného ochlazení zejména v parných dnech
- Kugy Food – mexiko, hot dogy, churos
Letní kino pod širým nebem
Od června ožil Food Truck Point nejen chutěmi, ale i kulturou. Venkovní letní kino nabízí projekce známých filmů a vše zdarma!
Na místě:
burgery, řecké speciality, indický street food, palačinky, frozen margaritas, drinky i pivo.
V případě nepříznivého počasí se promítání ruší bez náhradního termínu. Aktuální informace budeme sdílet v události a na sociálních sítích.
Food Truck Point, Holešovická tržnice
Promítání od 21:00
Vstup zdarma
Originální znění + CZ titulky
Nejbližší filmové večery od 21. hod:
Nosferatu (2024) - 12. 6.
Vyšehrad Dvje (2025) – 19.6.
Bridget Jonesová: Láskou šílená (2025) – 26.6.
Kdy přijít?
Hala 22 je otevřena pondělí–sobota od 7:30 do 17:00, a v sobotu do 14:00. V letních měsících se nabídka často rozšiřuje i mimo vnitřní prostory.
Food Truck Point funguje do podzimu, závisle na počasí. Otevírací dobu jednotlivých trucků a aktuální program sledujte na webu a sociálních sítích Holešovické tržnice.
www.holesovickatrznice.cz / www.holesovickatrznice.cz/foodtrucky
Zdroj: Výstaviště Praha