Gatema IT mění jméno. Na scénu vstupuje Gativa, digitální srdce firem

Proč právě Gativa?
Nový název navazuje na historii společnosti v rámci skupiny Gatema Holding, zároveň se staví samostatně vedle sesterské společnosti Gatema PCB. Je krátký, zapamatovatelný a jedinečný – stejně jako hodnoty, které firma svým zákazníkům nabízí.
Co se mění, co zůstává?
Firma působí na trhu více než 30 let a i pod novým názvem zůstává spolehlivým partnerem v oblasti moderních technologií a digitálních řešení. Tým odborníků stojí po boku firmám všech velikostí – od start-upů po zavedené společnosti – a pomáhá jim růst, zjednodušovat procesy a přijímat lepší rozhodnutí. „Naším cílem je vždy totéž – usnadnit klientům cestu a podpořit jejich rozvoj. Gativa staví na tom nejlepším z naší minulosti a otevírá dveře k novým příležitostem,“ doplňuje Pavel Pulec.
Stabilní zázemí, silné služby
Gativa zůstává součástí skupiny Gatema Holding, ta jí poskytuje stabilní zázemí a sílu k dalšímu růstu. Prioritou i nadále zůstává osobní přístup, spolehlivost, férovost a špičkové služby, které zákazníci znají a oceňují. „Děkujeme všem našim zákazníkům, partnerům i kolegům. Díky vám má naše práce smysl. Společně tvoříme digitální srdce firem – dnes, zítra i v budoucnu,“ uzavírá Pavel Pulec.
