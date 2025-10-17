GCL dodává solární zařízení nové generace pro klíčový agrivoltaický projekt v Německu

Švédský energetický gigant Vattenfall oficiálně zahájil provoz agrivoltaické elektrárny Tützpatz v německém Meklenbursku-Předním Pomořansku, která patří mezi největší realizované projekty tohoto druhu v zemi. Elektrárna s celkovou instalovanou kapacitou 76 MW využívá na ploše 93 hektarů celkem 146.000 bifaciálních vysoce účinných 550W modulů z dílny společnosti GCL System Integration (GCL SI).
Společnost GCL přinesla jako klíčový technologický partner do projektu nejen své špičkové produkty, ale také komplexní dodavatelské kapacity přizpůsobené agrivoltaickým aplikacím. Ekonomická proveditelnost projektu, dosažená bez veřejných dotací, je podpořena desetiletou smlouvou o odběru elektřiny (PPA) podepsanou s PASM, dceřinou společností Deutsche Telekom, která bude odebírat veškerou produkci elektrárny. Tento průlomový úspěch je zároveň účinnou demonstrací přizpůsobivosti a odolnosti modulů GCL v různých geografických a regulačních podmínkách.
Společnost GCL vytyčila v průběhu posledních let pro agrivoltaická řešení jasný směr podpořený robustním portfoliem produktů. Speciálně navržené solární panely nabízí přizpůsobitelnou propustnost světla v rozmezí 15 % až 40 %, což umožňuje přesnou rovnováhu mezi výrobou solární energie a pěstováním plodin. Jejich konstrukce s dvojitou vrstvou skla a celohliníkovým rámem prošla přísnými testy spolehlivosti, včetně 1000 hodin vystavení slané mlze a 500 hodin vystavení amoniaku a zaručuje tak výjimečnou odolnost v prostředí s vysokým obsahem vlhkosti a soli či intenzivním chovem dobytka. V kombinaci s 2,8 metru vysokými montážními konstrukcemi PHC a jednoosými sledovači vytváří tyto panely systém „dostupný pro techniku, řízený světlem", který zvyšuje efektivitu využití půdy nad 80 %.
Další žhavou technologickou novinkou společnosti GCL je inteligentní platforma pro management agrivoltaických projektů. Ta integruje meteorologická data, senzory růstu plodin a analýzu střídačů, aby následně pomocí AI algoritmů optimalizovala náklon modulů a schéma zavlažování. V 310MW projektu v Čung-tungu tak například zlepšila výnosy vojtěšky pod panely o 20 % a zároveň snížila nároky na zavlažování o 15 %. V rámci upgradu pilotního projektu v Ťin-čaj v provincii An-chuej zvýšily motorizované nastavitelné stojany výnosy olejnatých semen kamélie o 30 % a zefektivnily výrobu solární energie o 8 %, čímž dosáhly skutečné „dvojí úrody" – zemědělské i energetické.
21. srpna společnost GCL SI formálně přistoupila k iniciativě Science Based Targets (SBTi) a zavázala se stanovit v souladu s metodikami SBTi způsoby snižování emisí pro dosažení krátkodobých cílů a uhlíkové neutrality. Tento milník podtrhuje odpovědnost a konkurenceschopnost GCL po stránce udržitelnosti i její vedoucí postavení v oblasti ESG. Neméně důležitý je vertikálně integrovaný dodavatelský řetězec společnosti GCL, který přináší značné nákladové výhody. Díky vlastním výrobním kapacitám granulovaného křemíku se náklady na produkci modulů snížily ve srovnání s využíváním externích zdrojů o 8–12 %. Společné nákupy s průmyslovými partnery dále snižují náklady na rovnováhu systémů přibližně o 5 %. Využívání interních odborníků na inženýrské činnosti, nákupy a konstrukce (EPC – Engineering, Procurement and Construction) navíc umožňuje GCL zkrátit dobu výstavby projektů přibližně o 20 % a snížit celkové náklady o 10 %. Tyto své silné stránky společnost opakovaně prokázala v projektech v Kuang-si, Sin-ťiangu a An-chuej, které kromě efektivní výroby energie vytvářejí také lokální průmyslové hodnoty a podporují revitalizaci venkova.
V dalších letech hodlá společnost GCL pokračovat v upevňování svého vedoucího postavení v agrivoltaice. Věnuje se například výzkumu tandemových modulů z perovskitu a křemíku s vyšší propustností světla, které mají ještě více posílit synergii mezi zemědělstvím a výrobou solární energie. Současně společnost urychluje realizaci agrivoltaických projektů v řádu gigawattů v regionech bohatých na zdroje, jako je jihozápadní a severozápadní Čína. Spojováním fotovoltaiky, zemědělství a sledovatelnosti uhlíku do škálovatelných modelů se společnost GCL SI zavázala transformovat zemědělskou půdu na produktivní ekologické energetické základny a podpořit tak energetickou transformaci i modernizaci zemědělství.
