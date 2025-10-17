GCL dodává solární zařízení nové generace pro klíčový agrivoltaický projekt v Německu

Autor:
  8:03
Tützpatz (Německo) 17. října 2025 (PROTEXT/PRNewswire) - Společnost GCL System Integration podporuje největší německou agrivoltaickou iniciativu pomocí špičkových solárních modulů a řešení na míru a znovu tak podtrhuje své vedoucí postavení na poli udržitelné energetiky a synergie se zemědělstvím.

Švédský energetický gigant Vattenfall oficiálně zahájil provoz agrivoltaické elektrárny Tützpatz v německém Meklenbursku-Předním Pomořansku, která patří mezi největší realizované projekty tohoto druhu v zemi. Elektrárna s celkovou instalovanou kapacitou 76 MW využívá na ploše 93 hektarů celkem 146.000 bifaciálních vysoce účinných 550W modulů z dílny společnosti GCL System Integration (GCL SI).

Společnost GCL přinesla jako klíčový technologický partner do projektu nejen své špičkové produkty, ale také komplexní dodavatelské kapacity přizpůsobené agrivoltaickým aplikacím. Ekonomická proveditelnost projektu, dosažená bez veřejných dotací, je podpořena desetiletou smlouvou o odběru elektřiny (PPA) podepsanou s PASM, dceřinou společností Deutsche Telekom, která bude odebírat veškerou produkci elektrárny. Tento průlomový úspěch je zároveň účinnou demonstrací přizpůsobivosti a odolnosti modulů GCL v různých geografických a regulačních podmínkách.

Společnost GCL vytyčila v průběhu posledních let pro agrivoltaická řešení jasný směr podpořený robustním portfoliem produktů. Speciálně navržené solární panely nabízí přizpůsobitelnou propustnost světla v rozmezí 15 % až 40 %, což umožňuje přesnou rovnováhu mezi výrobou solární energie a pěstováním plodin. Jejich konstrukce s dvojitou vrstvou skla a celohliníkovým rámem prošla přísnými testy spolehlivosti, včetně 1000 hodin vystavení slané mlze a 500 hodin vystavení amoniaku a zaručuje tak výjimečnou odolnost v prostředí s vysokým obsahem vlhkosti a soli či intenzivním chovem dobytka. V kombinaci s 2,8 metru vysokými montážními konstrukcemi PHC a jednoosými sledovači vytváří tyto panely systém „dostupný pro techniku, řízený světlem", který zvyšuje efektivitu využití půdy nad 80 %.

Další žhavou technologickou novinkou společnosti GCL je inteligentní platforma pro management agrivoltaických projektů. Ta integruje meteorologická data, senzory růstu plodin a analýzu střídačů, aby následně pomocí AI algoritmů optimalizovala náklon modulů a schéma zavlažování. V 310MW projektu v Čung-tungu tak například zlepšila výnosy vojtěšky pod panely o 20 % a zároveň snížila nároky na zavlažování o 15 %. V rámci upgradu pilotního projektu v Ťin-čaj v provincii An-chuej zvýšily motorizované nastavitelné stojany výnosy olejnatých semen kamélie o 30 % a zefektivnily výrobu solární energie o 8 %, čímž dosáhly skutečné „dvojí úrody" – zemědělské i energetické.

21. srpna společnost GCL SI formálně přistoupila k iniciativě Science Based Targets (SBTi) a zavázala se stanovit v souladu s metodikami SBTi způsoby snižování emisí pro dosažení krátkodobých cílů a uhlíkové neutrality. Tento milník podtrhuje odpovědnost a konkurenceschopnost GCL po stránce udržitelnosti i její vedoucí postavení v oblasti ESG. Neméně důležitý je vertikálně integrovaný dodavatelský řetězec společnosti GCL, který přináší značné nákladové výhody. Díky vlastním výrobním kapacitám granulovaného křemíku se náklady na produkci modulů snížily ve srovnání s využíváním externích zdrojů o 8–12 %. Společné nákupy s průmyslovými partnery dále snižují náklady na rovnováhu systémů přibližně o 5 %. Využívání interních odborníků na inženýrské činnosti, nákupy a konstrukce (EPC – Engineering, Procurement and Construction) navíc umožňuje GCL zkrátit dobu výstavby projektů přibližně o 20 % a snížit celkové náklady o 10 %. Tyto své silné stránky společnost opakovaně prokázala v projektech v Kuang-si, Sin-ťiangu a An-chuej, které kromě efektivní výroby energie vytvářejí také lokální průmyslové hodnoty a podporují revitalizaci venkova.

V dalších letech hodlá společnost GCL pokračovat v upevňování svého vedoucího postavení v agrivoltaice. Věnuje se například výzkumu tandemových modulů z perovskitu a křemíku s vyšší propustností světla, které mají ještě více posílit synergii mezi zemědělstvím a výrobou solární energie. Současně společnost urychluje realizaci agrivoltaických projektů v řádu gigawattů v regionech bohatých na zdroje, jako je jihozápadní a severozápadní Čína. Spojováním fotovoltaiky, zemědělství a sledovatelnosti uhlíku do škálovatelných modelů se společnost GCL SI zavázala transformovat zemědělskou půdu na produktivní ekologické energetické základny a podpořit tak energetickou transformaci i modernizaci zemědělství.

KONTAKT: Siyi Wei, weisiyi@gclsi.com

 

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

KVÍZ: Znáte slavné hlášky z oblíbených pohádek? Otestujte se

Bylo, nebylo... Na světě se objevil malý kvíz. Otestujte své znalosti hlášek z oblíbených pohádek a zjistěte, jestli jste moudrým rádcem, nebo jen obyčejným tovaryšem. Kvíz vás provede největšími...

Dejte hlas své favoritce! Tramvaj 15T slaví patnáct let v Praze. Který polep jí sluší nejvíc?

Přesně před 15 lety se na pražské koleje poprvé vydala tramvaj, která změnila městskou dopravu. Nízkopodlažní a tichá Škoda 15T ForCity se 5. října 2010 slavnostně představila ve smyčce Florenc – a...

Signal Festival 2025 rozzáří Prahu. Máme 5 tipů, co letos nevynechat na největší show světla

Prahu už brzy rozzáří třináctý ročník Signal Festivalu, největší přehlídky digitálního a kreativního umění v Česku. Od 16. do 19. října oživí město desítky světelných instalací, projekcí a...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

GALERIE: Tisíce autíček, panenek i legendární Tatra 138! Neuvěříte, co všechno ukrývá zámek na Vysočině

Jedinečná expozice autíček a starých hraček soukromého sběratele Radka Bukovského slaví! Už 10 let ji totiž všichni velcí i malí fandové mohou vídat na zámku Příseka na Vysočině, kde v roce 2015...

Metro B o víkendu čeká výluka. V úseku na Černý Most bude navíc vlak pendlovat po jedné koleji

Netradiční provoz zažije v sobotu linka B. Na části trasy metro nepojede vůbec, jinde zase bude pendlovat tam a zpět po jedné koleji. Důvodem jsou práce na rekonstrukci stanice Českomoravská, které...

Použil nelegální zbraň, s oběťmi se znal, řekla policie o střelci ze Smržovky

Jednaosmdesátiletý muž, kterého policie podezřívá ze střelby ve Smržovce na Jablonecku, při níž ve čtvrtek odpoledne zemřeli dva lidé, střílel z nelegálně držené zbraně. Těžce zraněný senior incident...

17. října 2025  10:22,  aktualizováno  11:11

Tragická nehoda u Litomyšle. Řidič kamionu od nehody s osobákem odjel

Od ranních hodin byla po tragické dopravní nehodě paralyzována silnice I/35 mezi Vysokým Mýtem a Litomyšlí. Na výpadovce z Litomyšle nedaleko křižovatky na Kornice došlo k tragické nehodě osobního...

17. října 2025  10:02,  aktualizováno  11:09

Žádná zimní přestávka, opravy silnic na severní Moravě letos stavbaři nepřeruší

Tradiční zimní přestávka, kterou silničáři volí při rekonstrukcích silnic a mostů, letos řidiče v Moravskoslezském kraji nečeká. Na rozdíl od minulých let musí počítat s vyšším počtem trvajících...

17. října 2025  11:02,  aktualizováno  11:02

Plzeň chce nové veřejné osvětlení, do projektu půjde se soukromou firmou

Zastupitelé Plzně na mimořádném jednání schválili, že město připraví soutěž na kompletní obnovu, modernizaci a provozování veřejného osvětlení v hodnotě jedné až 1,5 miliardy korun. Cena zahrne mimo...

17. října 2025  11:02,  aktualizováno  11:02

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Pavel možná začne cvičit na saxofon, nástroj s gravírováním dostal od Amati Kraslice

Prezident Petr Pavel se možná začne učit hrát na saxofon. Jeden se speciálním gravírováním totiž při zahájení středoevropské rallye dostal od majitele Amati Kraslice Romana Staňka. Po bývalém...

17. října 2025  11:02

Jičínské gymnázium otevře sportovní třídu, druhou na gymnáziích v kraji

Lepařovo gymnázium v Jičíně otevře 1. září sportovní třídu s kapacitou pro 25 žáků v prvním ročníku. Bude to druhá taková třída na gymnáziích v...

17. října 2025  9:07,  aktualizováno  9:07

Předběžná škoda po požáru velkokapacitního seníku na Blanensku je deset mil. Kč

Předběžná škoda po čtvrtečním požáru velkokapacitního seníku v Letovicích na Blanensku je deset milionů korun. ČTK to dnes řekl mluvčí hasičů Jaroslav Mikoška....

17. října 2025  9:05,  aktualizováno  9:05

Dva muži se vloupali do 115 aut po celé Moravě, uvnitř často nic nenašli

Dvojice mužů se podle brněnské policie vloupala do 115 vozů napříč Moravou. Oba skončili ve vazbě. Celková škoda je asi 750 tisíc korun. Sérii vloupání objasnili brněnští kriminalisté ze 4. oddělení...

17. října 2025  10:32,  aktualizováno  10:32

OBRAZEM: Souhvězdí i apokalypsa v plamenech. Prahu rozzářil Signal Festival

Prahu rozzářil již 13. ročník světelného festivalu Signal Festival. Nabízí celkem dvacet instalací, rozmístěných do dvou okruhů v centru města. Zahraniční i domácí umělci ukazují, že pohyb je stav...

17. října 2025  9:42

HONOR uvádí na čínský trh vlajkovou řadu telefonů HONOR Magic8 s umělou inteligencí

17. října 2025  9:34

Z brněnského pokoje na světovou scénu. Můj vlastní styl je chaos, říká tanečník

Brněnský tanečník Jan „Lil H“ Ničovský letos ovládl české finále Red Bull Dance Your Style – soutěže, kde tanečníci improvizují na nečekané hudební mixy a o vítězi rozhoduje publikum. V půlce října...

17. října 2025  9:32,  aktualizováno  9:32

Avathon uvádí na trh autonomii pro letecké operace

17. října 2025  9:25

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.