Geely Farizon představuje na veletrhu IAA Transportation 2026 kompletní řadu elektrických užitkových vozidel

Elektrická architektura vozidel Geely Farizon, navržená speciálně pro přísné evropské normy, čerpá z desítek let zkušeností skupiny v automobilovém průmysl a globálního výzkumu a vývoje v souladu s regulacemi. Tento pevný základ zaručuje u užitkových vozidel optimální účinnost, odolnost a vysokou bezpečnostní redundanci což pomáhá provozovatelům minimalizovat rizika během životního cyklu vozidla a provozní náklady i v náročných podmínkách.
Modelová řada představená v Hannoveru odráží precizní zacílení na evropské komerční aplikace. Vlajková loď, lehké užitkové vozidlo Farizon SV, získala pětihvězdičkové hodnocení bezpečnosti Euro NCAP a zároveň se umístila na druhém místě v soutěži International Van of the Year (IVOTY) 2026 a získala ocenění What Van? 2026 Zero Emission Van Award. Na veletrhu IAA se dále poprvé představí chystaný model Farizon SV MY27, který přináší vylepšený výkon baterie a elektromotoru a pohon všech čtyř kol. Kompaktní model Farizon V7E, určený pro městskou logistiku a logistiku „poslední míle", kombinuje nízké provozní náklady, špičkový objem nákladového prostoru ve své třídě a mimořádně nízkou nakládací výšku, čímž si zajistil místo mezi třemi finalisty soutěže IVOTY 2027. Portfolio pak uzavírá model Homtruck, který nabízí řešení pro těžký provoz s nulovými emisemi, přizpůsobené pro přepravní koridory s vysokým zatížením a na dlouhé vzdálenosti.
Pro zajištění provozu vozového parku společnost Geely Farizon aktivně rozšiřuje svou fyzickou přítomnost v Evropě. Po zřízení evropské centrály a dceřiných společností v Německu a Francii, kde byly modely SV a V7E uvedeny na trh v dubnu 2026, se distribuční síť značky nyní rozšířila do 28 evropských zemí. Spolehlivou provozuschopnost vozidel zajišťuje dvojí síť distribuce náhradních dílů: provozní centrální sklad v německém Gaggenau zajišťuje dodávku komponentů po celé Evropě do jednoho až šesti pracovních dnů, přičemž jej doplňuje globální distribuční centrum náhradních dílů Geely Farizon v čínském Ningbo, které využívá sílu integrovaného dodavatelského řetězce ekosystému „One Geely".
Kontakt: April Ni, zeen.ni@geely.com, +86 15267132155
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