Geely Farizon uvádí v Německu model SV modelového roku 2027 a přináší místním zákazníkům integrované služby v oblasti osobních a užitkových vozidel

Akce přilákala místní zákazníky a obchodní partnery, kteří si přišli prohlédnout nabídku užitkových vozidel značky Geely Farizon. Mezi vystavenými vozy nechyběly nákladní verze modelu SV, minibus SV, nákladní verze modelu V7E a nákladní model V7E. Zkušební jízdy s modely SV i V7E poskytly účastníkům příležitost vyzkoušet si vozidla na vlastní kůži a posoudit jejich vhodnost pro různé obchodní účely.
Model SV modelového roku 2027 má čtyři klíčové přednosti: nosnost, provozní účinnost, bezpečnost a pohodlné řízení. Je vybaven baterií CATL nové generace s funkcí rychlého nabíjení, která zákazníkům pomáhá zkrátit prostoje způsobené nabíjením. Nová varianta s pohonem všech kol dále rozšiřuje schopnosti vozu a zajišťuje lepší trakci na mokrých silnicích, svazích a nezpevněných površích. Zmíněná vylepšení poskytují podnikům větší flexibilitu v různých provozních podmínkách.
Klíčovou součástí uvedení vozidla na trh je také nově otevřené prodejní středisko Müller, které sjednocuje aktivity společnosti Geely v oblasti osobních i užitkových vozidel v Německu. Díky spojení zdrojů a odborných znalostí z obou segmentů nabízí prodejní středisko místním zákazníkům předváděcí akce vozidel, zkušební jízdy, údržbu, poprodejní podporu a služby v oblasti náhradních dílů. Díky tomuto integrovanému přístupu mají firmy prakticky dostupné kontaktní místo pro výběr vozidel i průběžnou podporu při jejich provozu.
Společnost Geely Farizon rovněž posiluje dostupnost náhradních dílů v celé Evropě. Její evropské centrum náhradních dílů v německém Gaggenau zahájilo provoz v dubnu 2026 a spolupracuje s globálním distribučním centrem náhradních dílů společnosti Geely v čínském Ning-po. Síť dvou skladů zajišťuje dodávky náhradních dílů pro údržbu a opravy, čímž pomáhá zákazníkům udržet vozidla v provozu a zajistit plynulý chod podniků.
Od svého vstupu na německý trh v dubnu 2026 zde společnost Geely Farizon neustále rozšiřuje svou působnost. Model Farizon SV modelového roku 2027 byl představen také ve Francii, Finsku a Norsku. Zároveň se plánuje jeho uvedení na další evropské trhy.
Kontakt: April Ni, zeen.ni@geely.com, +86 15267132155
ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz/zpravy/60012.