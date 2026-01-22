Gehl Architects uzavřeli partnerství s Nadací Karel Komárek Family Foundation

Autor:
  12:13
Praha 22. ledna 2026 (PROTEXT) - Nadace Karel Komárek Family Foundation (KKFF), která se již 20 let věnuje projektům na obnovu veřejného prostoru, navázala spolupráci s renomovaným globálním urbanistickým studiem Gehl Architects. Partnerství představuje další krok v úsilí nadace o podporu celkové změny přístupu k plánování měst – s důrazem na kvalitu života a udržitelnost městského prostředí.

Nadace KKFF, která již od roku 2006 působí ve městech v roli iniciátora a partnera při proměnách veřejného prostoru, považuje spolupráci s Gehl Architects za zásadní impulz k prohloubení dialogu se zástupci měst, odborníky i s dalšími partnery o tom, jak vytvářet veřejné prostory, které skutečně odpovídají potřebám lidí.

S inspirativními a mezinárodně ověřenými přístupy Gehl Architects bude nadace postupně seznamovat širší veřejnost také prostřednictvím svého programu Proměny měst. Klíčovým přístupem, kterým nadace rozšiřuje svou roli, je tzv. human scale urbanismus. Ten klade do centra městského plánování člověka – jeho chování, potřeby i každodenní zkušenost s prostředím města. Uvedený přístup vychází ze strukturovaného sběru dat a jejich interpretace v širším sociálním a kulturním kontextu.

„S Nadací KKFF sdílíme základní cíl pomáhat vytvářet města, ve kterých jsou lidé na prvním místě. Věříme, že naše zkušenosti mohou nadaci výrazně pomoci zvýšit pozitivní dopad proměn veřejného prostoru na každodenní život obyvatel měst. Společně se zaměříme nejen na zapojování lidí, ale také na menší dočasné intervence, které lidem pomohou lépe porozumět tomu, jak veřejný prostor skutečně využívají. Budeme se podílet i na vyhodnocování dat a pomáhat nadaci vybírat vhodné projekty pro budoucí proměny,“ řekl Morten Kjer Jeppesen, který vede evropský tým Gehl Architects pro urbanistický design.

„Spolupráce s Gehl Architects je důležitým krokem ke změně přístupu k plánování měst v České republice, kterou Nadace KKFF dlouhodobě – již více než 20 let – prosazuje. Partnerství s mezinárodně respektovaným týmem nám pomůže přenášet ověřené principy přemýšlení o veřejném prostoru a kvalitě života ve městech do českého kontextu a nadále podporovat města v tom, aby vytvářela prostředí, kde se lidem dobře žije,“ uvedl ředitel Nadace KKFF Luboš Veselý. Dodal, že nadace nové přístupy již začala uplatňovat ve svých projektech v Jihomoravském kraji.

 

Data a lidi

Základem přístupu Gehl Architects je práce s daty o chování lidí ve veřejném prostoru – od sledování pohybu chodců, cyklistů a vozidel až po analýzu jejich aktivit, jako je pobývání na určitém místě, setkávání či interakce. Tato data doplňuje tzv. senzorické mapování, které zachycuje smyslové prožitky a s nimi související zkušenosti, například jak lidé vnímají hluk, klima, jak na ně působí zeleň nebo zda mají ve městě pocit bezpečí.

Informace získané rozborem uvedených dat umožňují lépe porozumět tomu, proč se lidé na některých místech zdržují více a na jiných méně nebo vůbec. Nadační projekty budou odteď vždy vycházet z důkladné analýzy chování a potřeb lidí s cílem pomáhat tvořit veřejné prostory, které jsou dlouhodobě funkční, přehledné a přívětivé pro každodenní život.

 

O Nadaci KKFF

Nadace Karel Komárek Family Foundation (KKFF) dlouhodobě a systematicky pracuje na změně myšlení lidí nejen v oblasti proměn veřejného prostoru měst a v nazírání na tvorbu kvalitních školních zahrad a jejich roli ve venkovní předškolní pedagogice, ale také v oblasti kultury a uměleckého vzdělávání. Nadace KKFF neklade důraz jen na rozvoj dlouhodobých projektů. Působí i tam, kde to lidé a společnost právě potřebují. Rodinnou nadaci založili v roce 2017 Karel Komárek (zakladatel skupiny KKCG) a jeho žena Štěpánka Komárková.

 

O programu Proměny měst

Program Proměny měst Nadace KKFF má za cíl propojovat klíčové aktéry a měnit jejich pohled na tvorbu veřejného prostoru. Přístup nadace k proměnám parků či veřejných prostranství stojí na reflexi každodenních potřeb lidí a na utváření a prohlubování jejich vztahu s konkrétním místem. Nadace od roku 2006 pomohla obnovit 10 parků. V současné době se podílí mimo jiné na projektech obnovy Hodonína po tornádu. Od roku 2026 začala spolupracovat se studiem Gehl Architects.

 

O Gehl Architects

Gehl Architects je čelní globální poradenská společnost v oblasti urbanistické strategie a designu se sídly v Kodani, New Yorku a San Francisku. Společnost, kterou založil Jan Gehl a Helle Soholt v roce 2000, již více než dvě desetiletí pomáhá proměňovat některá z nejikoničtějších míst na světě. Do popředí rozvoje měst přitom staví lidskou prožívanou zkušenost. Gehl Architects pomáhají utvářet místa, která jsou zdravější, odolnější a inkluzivní pro všechny.

 

Zdroj: Nadace KKFF

ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz.

 

 

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

KVÍZ: Jak dobrý máte přehled o hudbě 80. let?

Fredie Mercury opanoval koncert Live Aid.

Máte rádi osmdesátky? Byly načančané, trochu kýčovité, ale vlastně krásně pohodové. Otestujte si, jak je máte v malíku. Následujicí otázky prověří hlavně vaše znalosti hudební scény té doby - a to...

Smrt účastníka Prostřeno! Petra Adamce: Kuchař z folklorního dílu odešel náhle v mladém věku

Petr Adamec zemřel náhle.

Ve věku pouhých 32 let náhle zemřel Petr Adamec, známý z folklorního speciálu kuchařské soutěže Prostřeno!. Divákům se vryl do paměti jako kreativní kuchař, který dokázal spojit italské speciality s...

Prahu čekají o víkendu výluky. Nepojede metro ani tramvaje pod Vyšehradem

Stanice metra B Českomoravská (21. listopadu 2024)

Otevření zmodernizované stanice metra Českomoravská se blíží. Aby dopravní podnik stihl slibovaný termín, musí na lince B opět omezit provoz. A to hned dvakrát. Od neděle nepojedou ani tramvaje od...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Pozor, bude to zase klouzat! Ledovka a mlhy potrápí Česko také o víkendu

Česko pokryla silná ledovka. Záběr z Prahy. Problémy mají chodci, komplikuje se...

Zimní počasí bude v Česku pokračovat i během nadcházejícího víkendu. Po středě, kdy ranní teploty klesaly většinou mezi +2 a −3 stupně Celsia a na mnoha místech se tvořila ledovka,...

Česká klasika se vrací do hry. U Rozvařilů znovu otevřeli v Bílé labuti

Jídelna U Rozvařilů

Cinkající příbory dávají znát, že je čas oběda. Jsme v 5. patře obchodního domu Bílá labuť. Jídelna U Rozvařilů před měsícem začala svoji novou éru a my vyrazili otestovat, zda má stále kouzlo...

Australian Open 2026 je v plném proudu. Čtvrtek byl pro české tenisty povedený

Kateřina Siniaková s Američankou Taylor Townsendovou pózují s trofejí pro...

Tenisová sezona 2026 nabírá z kraje roku na obrátkách. Druhá kola turnaje jsou pomalu u konce. Jak jsou na tom čeští tenisté?

22. ledna 2026  13:21

V Jeseníkách panují dobré lyžařské podmínky, v provozu jsou všechny areály

ilustrační snímek

V Jeseníkách jsou v provozu všechna lyžařská střediska, současných zimních podmínek na mnoha místech provozovatelé stále využívají k dalšímu zasněžování...

22. ledna 2026  11:45,  aktualizováno  11:45

V Beskydech mají lyžaři nadále výborné podmínky, pro běžkaře je ale sněhu málo

ilustrační snímek

V zimních střediscích na Frýdecko-Místecku budou mít lyžaři o víkendu výborné podmínky. Běžkaři si ale v Beskydech moc nezasportují, protože sněhu v terénu je...

22. ledna 2026  11:37,  aktualizováno  11:37

Zájem o start v extrémním závodě Lipno Ice Marathon je letos mimořádně vysoký

ilustrační snímek

Zájem o start v extrémním běžeckém závodě Lipno Ice Marathon je letos mimořádně vysoký. Organizátoři nyní evidují 150 přihlášených účastníků, což je výrazně...

22. ledna 2026  11:38,  aktualizováno  11:38

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Včera bylo ve vestibulu stanice metro Muzeum veselo.

vydáno 22. ledna 2026  13:06

Evita v rockové úpravě dojme Olomouc, divadlo připravilo velkolepé představení

Moravské divadlo připravilo muzikál Evita.

Nevšední zážitek čeká milovníky muzikálu v olomouckém divadle. V pátek se v premiéře představí rocková opera Evita, která je často nazývána muzikálem muzikálů. V jeden okamžik se na jevišti objeví...

22. ledna 2026  13:02,  aktualizováno  13:02

Krátce po tragické střelbě v Chřibské děsil agresor úředníky i na jihu Moravy

Ilustrační snímek

Zatímco městečko Chřibská na Děčínsku se v pondělí vzpamatovávalo ze šokující střelby na tamním úřadě, ještě týž den vyhrožoval nepřímo stejným činem agresivní muž na Městském úřadě v Kuřimi u Brna....

22. ledna 2026  13:02

Na západočeské Šumavě jsou dobré podmínky v lyžařských areálech, trvale mrzne

ilustrační snímek

V šumavských skiareálech v Plzeňském kraji jsou velmi dobré podmínky pro sjezdové lyžování. Horší je to se stavem stop pro běžkaře, které jsou hodně zmrzlé a...

22. ledna 2026  11:21,  aktualizováno  11:21

ÚS: Justice chybovala při vyhoštění ukrajinského nájemného vraha

ilustrační snímek

Justice chybovala při vyhoštění Ukrajince Olega Kalašnikova, který si v Česku odpykal trest za nájemnou vraždu ukrajinského podnikatele v Litoměřicích, uvedl...

22. ledna 2026  11:17,  aktualizováno  11:17

Skončím na úřadu práce, kritizuje vyhlášku taxikář. Před zastupiteli protestovali jen tři

Organizátor protestu taxikářů proti chystané bezemisní vyhlášce Petr Marek na...

Pražští zastupitelé budou ve čtvrtek hlasovat o zavedení bezemisních taxíků. Vyhláška by od roku 2030 v ulicích povolovala pouze taxíky na elektrický nebo vodíkový pohon. Taxikáři městu adresovali...

22. ledna 2026  7:32,  aktualizováno  12:51

Advantage Consulting, s.r.o.
PEDIATR (110.-140.000Kč+BYT+BONUS)

Advantage Consulting, s.r.o.
Olomoucký kraj
nabízený plat: 110 000 - 140 000 Kč

Dalších 29 886 volných pozic

Dopoledne spolu souložili, večer ho zavraždila. Rozbuškou byla hádka o kuře

Vrchní soud v Olomouci

Původně byla šestašedesátiletá Danuše Vacková odsouzena za vraždu na 11 let, odvolací Vrchní soud v Olomouci však nyní trest zvýšil o dva roky s tím, že soud prvního stupně nepřihlédl ke všem...

22. ledna 2026  12:42,  aktualizováno  12:42

Pušky na kruhovém objezdu. Památník připomíná bitvu tří císařů, demonstruje mír

Nový památník na Brněnsku připomíná bitvu tří císařů.

Památník připomínající legendární bitvu tří císařů zdobí nově kruhový objezd u Sokolnic na Brněnsku. Monument tvoří šest pušek, které se v kovovém pásu opírají o sebe hlavněmi. Uspořádání palných...

22. ledna 2026  12:42,  aktualizováno  12:42

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.