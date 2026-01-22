Gehl Architects uzavřeli partnerství s Nadací Karel Komárek Family Foundation

Nadace KKFF, která již od roku 2006 působí ve městech v roli iniciátora a partnera při proměnách veřejného prostoru, považuje spolupráci s Gehl Architects za zásadní impulz k prohloubení dialogu se zástupci měst, odborníky i s dalšími partnery o tom, jak vytvářet veřejné prostory, které skutečně odpovídají potřebám lidí.
S inspirativními a mezinárodně ověřenými přístupy Gehl Architects bude nadace postupně seznamovat širší veřejnost také prostřednictvím svého programu Proměny měst. Klíčovým přístupem, kterým nadace rozšiřuje svou roli, je tzv. human scale urbanismus. Ten klade do centra městského plánování člověka – jeho chování, potřeby i každodenní zkušenost s prostředím města. Uvedený přístup vychází ze strukturovaného sběru dat a jejich interpretace v širším sociálním a kulturním kontextu.
„S Nadací KKFF sdílíme základní cíl pomáhat vytvářet města, ve kterých jsou lidé na prvním místě. Věříme, že naše zkušenosti mohou nadaci výrazně pomoci zvýšit pozitivní dopad proměn veřejného prostoru na každodenní život obyvatel měst. Společně se zaměříme nejen na zapojování lidí, ale také na menší dočasné intervence, které lidem pomohou lépe porozumět tomu, jak veřejný prostor skutečně využívají. Budeme se podílet i na vyhodnocování dat a pomáhat nadaci vybírat vhodné projekty pro budoucí proměny,“ řekl Morten Kjer Jeppesen, který vede evropský tým Gehl Architects pro urbanistický design.
„Spolupráce s Gehl Architects je důležitým krokem ke změně přístupu k plánování měst v České republice, kterou Nadace KKFF dlouhodobě – již více než 20 let – prosazuje. Partnerství s mezinárodně respektovaným týmem nám pomůže přenášet ověřené principy přemýšlení o veřejném prostoru a kvalitě života ve městech do českého kontextu a nadále podporovat města v tom, aby vytvářela prostředí, kde se lidem dobře žije,“ uvedl ředitel Nadace KKFF Luboš Veselý. Dodal, že nadace nové přístupy již začala uplatňovat ve svých projektech v Jihomoravském kraji.
Data a lidi
Základem přístupu Gehl Architects je práce s daty o chování lidí ve veřejném prostoru – od sledování pohybu chodců, cyklistů a vozidel až po analýzu jejich aktivit, jako je pobývání na určitém místě, setkávání či interakce. Tato data doplňuje tzv. senzorické mapování, které zachycuje smyslové prožitky a s nimi související zkušenosti, například jak lidé vnímají hluk, klima, jak na ně působí zeleň nebo zda mají ve městě pocit bezpečí.
Informace získané rozborem uvedených dat umožňují lépe porozumět tomu, proč se lidé na některých místech zdržují více a na jiných méně nebo vůbec. Nadační projekty budou odteď vždy vycházet z důkladné analýzy chování a potřeb lidí s cílem pomáhat tvořit veřejné prostory, které jsou dlouhodobě funkční, přehledné a přívětivé pro každodenní život.
O Nadaci KKFF
Nadace Karel Komárek Family Foundation (KKFF) dlouhodobě a systematicky pracuje na změně myšlení lidí nejen v oblasti proměn veřejného prostoru měst a v nazírání na tvorbu kvalitních školních zahrad a jejich roli ve venkovní předškolní pedagogice, ale také v oblasti kultury a uměleckého vzdělávání. Nadace KKFF neklade důraz jen na rozvoj dlouhodobých projektů. Působí i tam, kde to lidé a společnost právě potřebují. Rodinnou nadaci založili v roce 2017 Karel Komárek (zakladatel skupiny KKCG) a jeho žena Štěpánka Komárková.
O programu Proměny měst
Program Proměny měst Nadace KKFF má za cíl propojovat klíčové aktéry a měnit jejich pohled na tvorbu veřejného prostoru. Přístup nadace k proměnám parků či veřejných prostranství stojí na reflexi každodenních potřeb lidí a na utváření a prohlubování jejich vztahu s konkrétním místem. Nadace od roku 2006 pomohla obnovit 10 parků. V současné době se podílí mimo jiné na projektech obnovy Hodonína po tornádu. Od roku 2026 začala spolupracovat se studiem Gehl Architects.
O Gehl Architects
Gehl Architects je čelní globální poradenská společnost v oblasti urbanistické strategie a designu se sídly v Kodani, New Yorku a San Francisku. Společnost, kterou založil Jan Gehl a Helle Soholt v roce 2000, již více než dvě desetiletí pomáhá proměňovat některá z nejikoničtějších míst na světě. Do popředí rozvoje měst přitom staví lidskou prožívanou zkušenost. Gehl Architects pomáhají utvářet místa, která jsou zdravější, odolnější a inkluzivní pro všechny.
