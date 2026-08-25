Gemini Enterprise nově přináší řešení na míru jednotlivým odvětvím

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  15:44
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Praha/Sunnyvale (USA) 25. srpna 2026 (PROTEXT) - Google Cloud dnes oznámil spuštění řešení Gemini Enterprise pro finanční služby a právní sektor. Jde o první ze série specializovaných oborových řešení postavených na bezpečné a plně spravované platformě Gemini Enterprise, která přináší to nejlepší z AI od Googlu každému profesionálovi, pro každý pracovní postup a způsobem přirozeně přizpůsobeným tomu, jak pracuje.

Každé z těchto oborových řešení přináší předpřipravené AI funkce navržené specificky pro dané odvětví. Mohou zahrnovat specializované agenty, oborové „kompetence“, které zjednodušují práci s různými pracovními postupy, datové konektory i optimalizace modelů přizpůsobené konkrétnímu odvětví. Řešení jsou postavena na infrastruktuře Google Cloud a platformě Gemini Enterprise a poskytují firmám možnosti zabezpečení, správy, compliance a řízení nákladů, které od podnikové platformy očekávají. Data zákazníků, obchodní pravidla, duševní vlastnictví, vlastní agenti a výstupy modelů zůstávají soukromé v rámci dané organizace. Řízení rizik, auditní záznamy i správa jsou tak přirozenou součástí architektury platformy. Full-stack přístup Google Cloud - od infrastruktury a modelů až po aplikační vrstvu - navíc umožňuje organizacím optimalizovat výkon i náklady a maximalizovat hodnotu jejich investic do AI.

Gemini Enterprise pro finanční služby propojuje inovace, bezpečnost a compliance

Ochrana kapitálu na dnešních trzích vyžaduje rychlost. Univerzální AI nástroje však postrádají úroveň zabezpečení, přesnost v reálném čase a dohledatelnost původu dat, které regulované instituce potřebují. Manuální reporting navíc zabírá analytikům cenný čas rutinním sběrem dat namísto toho, aby jej mohli věnovat rychlému získávání relevantních poznatků. S tím, jak se agentní AI stává standardem v odvětví, se instituce odkázané na manuální pracovní postupy dostávají do zřetelné nevýhody při přípravě nabídek, oceňování i reakci na změny na trhu.

Gemini Enterprise pro finanční služby tyto výzvy řeší prostřednictvím platformy, která propojuje modely s daty, systémy, odbornými znalostmi a kontrolními mechanismy potřebnými ve finančním sektoru.

„Finanční profesionálové hledají AI platformu, která je neuzamkne do jediného modelu nebo ekosystému, propojí se s IT systémy, které každodenně používají, a zároveň splňuje vysoké požadavky na zabezpečení a compliance,“ uvedl Thomas Kurian, CEO Google Cloud. „Gemini Enterprise pro finanční služby přesně toto přináší - agentní možnosti pro finanční pracovní postupy postavené na ověřitelné vysvětlitelnosti dat, díky nimž mohou instituce proměnit inovace v oblasti AI v sebevědomou konkurenční výhodu.“

Mezi hlavní součásti Gemini Enterprise pro finanční služby patří:

  • Financial Research Agent: Tento agent spravovaný společností Google automatizuje celý proces rešerše od začátku do konce a zároveň zajišťuje plnou vysvětlitelnost výsledků. Je postaven na více než 50 základních kompetencích a poskytuje transparentní pohled na své postupy prostřednictvím skóre spolehlivosti, jasně definovaných metodologií, datových snímků pro snadný audit a přesných citací zdrojů pro maximální ověřitelnost. Uživatelé k němu mohou přistupovat přímo prostřednictvím aplikace Gemini Enterprise nebo jej propojit se stávajícími agentními pracovními postupy pomocí rozhraní Agent-to-Agent (A2A) API. Agent se přímo napojuje na různé podnikové datové zdroje prostřednictvím integrací Model Context Protocol (MCP) a vytváří přizpůsobitelné reporty a dokumenty podle konkrétních potřeb.
  • Specializované kompetence pro finanční sektor: Tyto kompetence vytvářejí zkratky pro opakující se úkoly - od aplikace pravidel značky přes formátování reportů až po přístup ke konkrétním datům. Ať už je využívají specialisté na private equity, wealth manažeři nebo týmy odpovědné za compliance, řešení se přizpůsobuje různým pracovním postupům, jako například hodnocení úvěrového rizika, monitoring portfolia, shrnutí tržního zpravodajství nebo hloubkové finanční rešerše. Kompetence budou dostupné ve Financial Research Agent a také pro agenty vytvořené samotnými zákazníky.
  • Konektory: Řešení nabízí 13 zabezpečených integrací s licencovanými zdroji, jako jsou CoinDesk Data & Indices, Daloopa, Dun & Bradstreet, FactSet, Finnhub, Fiscal.ai, Guidepoint, LSEG, Moody’s, MSCI, PitchBook, S&P Global a SEC Edgar. Ty lze konfigurovat přímo v prostředí zákazníka.
  • Agenti třetích stran a partnerský ekosystém: Gemini Enterprise pro finanční služby nabízí snadný přístup k několika agentům třetích stran z partnerského ekosystému Google Cloud. Patří mezi ně D&B Business Verification Agent, který pomáhá urychlit onboarding firemních klientů a posílit procesy Know Your Customer (KYC); FlowX Agents pro kontrolu úplnosti úvěrové dokumentace, extrakci dat z dokumentů a jejich porovnávání v oblasti kapitálových trhů; Obin Financial Agent, který pomáhá týmům v oblasti private markets a komerčního úvěrování urychlit komplexní finanční analýzy; S&P Global Data Retrieval Agent pro vícekrokové analýzy, tvorbu reportů a rešeršní pracovní postupy; a S&P Global Energy Horizons Agents, kteří pomáhají převádět komplexní data z oblasti energetiky a udržitelnosti do rychle využitelných poznatků pro finanční pracovní postupy.

Gemini Enterprise pro finanční služby již využívají globální finanční instituce, jako jsou CME Group a Deutsche Bank, která je klíčovým vývojovým partnerem Financial Research Agent. Spuštění řešení zároveň navazuje na rychle rostoucí využívání Gemini Enterprise mezi předními finančními institucemi, jako jsou BNY, Citi Wealth, Lloyds Banking Group, Macquarie Bank a Signal Iduna. Ty jej využívají k tomu, aby svým zaměstnancům zpřístupnily pokročilé nástroje pro agentní pracovní postupy a podpořily tak růst a efektivitu.

Gemini Enterprise pro právní sektor – AI vytvořená pro právní praxi

Zatímco právní firmy usilují o automatizaci komplexních procesů od začátku do konce, univerzální nástroje postrádají kontrolní mechanismy, které právní práce vyžaduje. Patří mezi ně například přísná důvěrnost, oddělení přístupu k citlivým informacím mezi jednotlivými týmy, ověřené právní zdroje nebo úplná izolace dat. Snaha řešit tento problém propojováním roztříštěných dílčích řešení nebo samostatných modelů navíc přináší vysoké integrační náklady a vede ke křehkým pracovním postupům.

Gemini Enterprise pro právní sektor je vytvořeno přímo s ohledem na tyto požadavky. Nabízí specializované kompetence, partnerské agenty a konektory, které umožňují provádět celé právní pracovní postupy, například kontrolu smluv, due diligence, sledování regulatorních změn nebo vyřizování požadavků souvisejících s ochranou soukromí. Díky zabezpečeným konektorům do klíčových systémů pro správu dokumentů a právních případů se automaticky přebírají také nastavená přístupová omezení jednotlivých právních týmů. Výstupy rešerší se opírají o primární právní zdroje, nikoli pouze o data použitá při trénování modelu. Data organizace, playbooky, klientské soubory i vyjednané pozice přitom trvale zůstávají uvnitř jejího soukromého prostředí.

Mezi hlavní součásti Gemini Enterprise pro právní sektor patří:

  • Specializované kompetence pro právní agenty: Gemini Enterprise pro právní sektor zahrnuje specializované kompetence navržené tak, aby AI agenty provázely složitými a náročnými právními úkony, například přípravou právních podání, ověřováním citací, správou životního cyklu smluv, sledováním regulatorního vývoje nebo vyřizováním žádostí subjektů údajů o přístup k osobním údajům (DSAR).
  • Konektory: Řešení nabízí zabezpečené integrace prostřednictvím Model Context Protocol (MCP) do klíčových platforem využívaných v právním sektoru, včetně Docusign, Everlaw, Harvey, iManage, Legora, NetDocuments, RelativityOne, Solve Intelligence a Thomson Reuters.
  • Agenti třetích stran a partnerský ekosystém: Gemini Enterprise pro právní sektor nabízí snadný přístup ke specializované síti poskytovatelů právních technologií, kteří na této platformě stavějí vlastní řešení, stejně jako k předním poradenským partnerům a systémovým integrátorům. Patří mezi ně Accenture, Deloitte, Devoteam, Eudia, Factor Law, KPMG, Tribe AI, Valtech, Zazmic, Zencore a 66degrees.

„Díky agentní AI mohou právní profesionálové vyhledávat v historické judikatuře, vytvářet komplexní argumentaci a automatizovat rutinní úkoly, což může jejich klientům přinést značnou hodnotu. Zásadní však je zajistit, aby každý aspekt těchto agentních pracovních postupů byl přesný, fakticky správný a opřený o relevantní právní zdroje,“ uvedl Thomas Kurian, CEO Google Cloud. „Gemini Enterprise pro právní sektor pomáhá zvládat komplexní realitu moderní právní práce a zároveň poskytuje klíčové možnosti ukotvení výstupů ve zdrojích a správy, díky nimž se týmy mohou s důvěrou soustředit na strategické právní poradenství.“

Dostupnost

Gemini Enterprise pro finanční služby a Gemini Enterprise pro právní sektor jsou od dnešního dne zákazníkům Google Cloud celosvětově dostupné v preview verzi.

Více informací o těchto řešeních najdete na blogu věnovaném Gemini Enterprise pro finanční služby a na blogu věnovaném Gemini Enterprise pro právní sektor.

O Google Cloud

Google Cloud nabízí výkonný a optimalizovaný AI stack - zahrnující AI infrastrukturu, špičkové modely, jako je Gemini, možnosti správy dat, multicloudová bezpečnostní řešení, vývojářské nástroje a platformu, stejně jako agenty a aplikace - který organizacím umožňuje transformovat jejich podnikání pro éru agentní AI. Zákazníci ve více než 200 zemích a teritoriích si vybírají Google Cloud jako svého důvěryhodného technologického partnera.

Zdroj: Google Cloud

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