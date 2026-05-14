Gemo proměnilo krajský úřad v Olomouci

Autor:
  10:54
Praha 14. května 2026 (PROTEXT) - Budova Krajského úřadu Olomouckého kraje získala novou tvář. Stavební a developerská společnost GEMO a.s. úspěšně dokončila její komplexní rekonstrukci, která probíhala od září 2024 do března 2026. Projekt přinesl výraznou proměnu vzhledu budovy a také komplexní technické zhodnocení objektu s důrazem na energetickou efektivitu, bezpečnost, komfort uživatelů a dlouhodobou udržitelnost. Celá realizace přitom probíhala za plného provozu úřadu.

Rekonstrukce představovala technicky i organizačně náročnou zakázku v celkové hodnotě 95,8 milionu korun. Nejvýraznější proměnou prošla fasáda budovy, projekt však zahrnoval také rekonstrukci výtahů a řadu energeticky úsporných opatření – včetně instalace fotovoltaických elektráren.

Ing. Radek Nepustil, projektový manažer ve společnosti GEMO a.s., přibližuje, co bylo na celém projektu nejobtížnější: „Zásadní výzvu pro nás představovala nutnost koordinovat náročné stavební práce při zachování každodenního chodu krajského úřadu. Zvýšený důraz byl kladen na bezpečnost, etapizaci prací a zachování komfortu uživatelů budovy po celou dobu výstavby. Realizace byla pečlivě plánována a koordinována tak, aby byl minimalizován dopad na zaměstnance i veřejnost.“

Čtrnáct dní na jedno podlaží: jak Gemo zvládlo logistiku projektu

Klíčem k úspěchu bylo precizní projektové řízení a důsledná etapizace jednotlivých činností. Práce postupovaly systematicky – objekt po objektu, podlaží po podlaží. Každému patru byl vyhrazen pevný časový úsek 14 dnů, během nichž proběhla výměna oken a svítidel, úpravy elektroinstalace, instalace systému měření a regulace (MaR) a inteligentního řídicího systému KNX. Po dokončení interiérů přišla na řadu nová provětrávaná fasáda, zateplovací systém ETICS z minerální vlny, úpravy střešních plášťů a instalace fotovoltaických elektráren.

Etapový přístup se osvědčil i při výměně výtahů. Jako první byl zprovozněn nový evakuační výtah – ostatní dva byly mezitím v běžném provozu. Teprve poté následovala výměna obou panoramatických výtahů včetně nového opláštění prosklené výtahové šachty.

Úsporná budova pro budoucnost: solární panely, trojsklo a chytrá regulace

Srdcem energetické proměny budovy je fotovoltaická elektrárna instalovaná na střechách obou objektů. Ve spojení s novým systémem měření a regulace (MaR) tato opatření cíleně snižují spotřebu energie a provozní náklady krajského úřadu.

Budova zároveň dostala zcela nová okna. Hliníkové rámy s izolačním trojsklem s reflexním protislunečním povrchem zajišťují výrazně lepší tepelnou ochranu – v přízemí a suterénu bylo použito bezpečnostní sklo, v požárně rizikových zónách sklo s odpovídající požární odolností. Součástí každého okna jsou venkovní stínící žaluzie s motorovým pohonem.

Fasáda budovy je nově obložena provětrávaným kovovým kazetovým obkladem s horizontálním nebo vertikálním členěním. Tam, kde to bylo vhodné, byl doplněn kontaktní zateplovací systém ETICS z minerální vlny pro maximální tepelnou efektivitu.

Bezpečnější, chytřejší, krásnější: technologie i estetika v jednom

Rekonstrukce výrazně posílila také bezpečnost a přístupnost budovy. Nový evakuační výtah splňuje platné bezpečnostní normy a zajišťuje lepší připravenost objektu na mimořádné události.

Architektonickým oživením budovy se staly dva panoramatické výtahy osazené do zcela nových šachet. Jejich opláštění na fasádě objektu „B" tvoří celoprosklený hliníkový systém s reflexním protislunečním izolačním dvojsklem – výsledkem je vzdušný a moderní vzhled, který proměnil vnější tvář budovy.

Nový hromosvod a uzemnění zajišťují spolehlivou ochranu celého objektu. Po setmění pak budovu oživuje designové nasvětlení fasád, které podtrhuje její architektonické členění a reprezentativní charakter.

Stavba šetrná k životnímu prostředí: 73 % odpadu putovalo k recyklaci

Celý projekt byl realizován v souladu se zásadami udržitelného rozvoje a evropským principem „Do No Significant Harm" (DNSH). Nakládání se stavebním a demoličním odpadem se řídilo hierarchií způsobů nakládání s odpady a protokolem EU. Požadavek na minimálně 70% recyklaci a materiálové využití odpadů byl splněn s rezervou – k recyklaci a dalšímu využití putovalo celkem 73 % veškerého vyprodukovaného odpadu.

Investice, která se vrátí úřadu i občanům

Výsledkem rekonstrukce je budova, která obstojí jak po stránce technické, tak reprezentativní. Krajský úřad Olomouckého kraje získal moderní technické zázemí, vyšší komfort pro zaměstnance i návštěvníky a výrazně nižší provozní náklady díky fotovoltaice, novému zateplení a výměně oken. Nový evakuační výtah zvyšuje bezpečnost a přístupnost budovy pro všechny, včetně osob se sníženou schopností pohybu. Panoramatické výtahy pak budově dodávají moderní a otevřený výraz hodný významné veřejné instituce.

„Rekonstrukce budovy Olomouckého kraje byla komplexním projektem, který spojil technicky náročná řešení s vysokými nároky na architektonickou kvalitu a provozní spolehlivost. Jsme rádi, že jsme mohli realizovat stavbu, která bude dlouhodobě sloužit veřejnosti," uzavírá Ing. Radek Nepustil, projektový manažer společnosti GEMO a.s.

Zdroj: Crest Communications

ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Pavel se s Babišem neshodl. Prezident trvá na účasti na summitu NATO, hrozí žalobou

Prezident Petr Pavel přijal na Hradě premiéra Andreje Babiše (8. května 2026)

Jednání prezidenta Petra Pavla s premiérem a předsedou ANO Andrejem Babišem o zastoupení Česka na summitu Severoatlantické aliance v červenci v Ankaře skončilo bez dohody obou politiků. „Musím říci,...

O kolik lze překročit rychlost za volantem v roce 2026? Tabulka tolerancí a pokut pro řidiče

Upozornění na měření rychlosti v ulici A. Dvořáka nechybí, avšak řidiči...

Při rozhodování o postihu za překročení limitu přihlížejí policisté zejména k naměřené rychlosti. Řešit jej mohou pouhou domluvou i mnohatisícovými částkami. V krajním případě hrozí i zákaz řízení až...

Praha podporuje stovky dárců, za krev dostanou roční kupón zdarma. Kdo konkrétně ho získá?

Dárkyně krve

Metropole znovu ocení dlouholeté bezpříspěvkové dárce krve. Celkem 321 lidí letos získá roční kupon na MHD zdarma jako poděkování za desítky až stovky odběrů, které pomáhají zachraňovat životy. Město...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Blíží se další výluka, metro C tři dny nepojede. Jak se dostat z Kobylis na Pankrác?

Stanice metra Budějovická

Kdo si na prodloužený květnový víkend naplánoval rychlou cestu přes centrum metrem, bude muset počítat s komplikacemi. Linka C se na tři dny výrazně omezí. Mezi stanicemi Kobylisy a Pražského...

KVÍZ: Jak dobře znáte úspěchy českého hokeje?

David Tomášek a Lukáš Dostál po vyhraném zápase s Norskem na hokejovém MS v...

Česká hokejová reprezentace má za sebou desítky nezapomenutelných momentů, které se zapsaly do historie. Zlaté medaile, legendární zápasy i slavná jména hráčů dodnes vyvolávají emoce mezi fanoušky...

Obyvatelé zlínské Mokré odmítají další zástavbu, bojí se zahlcení dopravou

Nové bytové domy vzniknou na Tyršově nábřeží u zlínského fotbalového stadionu...

Zlínská čtvrť Mokrá patří ke klidným místům. Mnoha zdejším obyvatelům proto vadí, že zastupitelé před dvěma lety schválili změnu územního plánu, která na jejím okraji umožňuje další výstavbu....

14. května 2026  12:52,  aktualizováno  12:52

Kamion překážel autobusu v křižovatce, řidiči se porvali přes stažené okénko

ilustrační snímek

Nevšedním případem ublížení na zdraví se zabývají policisté ze Zábřehu na Šumpersku. Vyšetřují následky incidentu, kdy se přímo na křižovatce porvali řidiči kamionu a autobusu. Zraněný kamioňák musel...

14. května 2026  12:42,  aktualizováno  12:42

Drama při pátrání po lupiči. Na policejního psa v akci zaútočilo divoké prase

Divočák napadl služebního psa Maca. Ten musel okamžitě na operaci.

Pátrání po pachateli vloupání na benzinovou stanici na Klatovsku se málem stalo osudným pro policejní psa. Na vycvičené zvíře totiž zaútočilo divoké prase a odhodilo ho několik metrů na železniční...

14. května 2026  12:32,  aktualizováno  12:32

Kandidátka SLK v Jablonci nad Nisou nabídne 13 nových tváří i velký podíl žen

ilustrační snímek

Kandidátka Starostů pro Liberecký kraj (SLK) nabídne v Jablonci nad Nisou 13 nových tváří i vysoký podíl žen. Nejmladším kandidátem je předseda krajského...

14. května 2026  10:49,  aktualizováno  10:49

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Našli jste ptáče mimo hnízdo? Hlavně ho nezachraňujte, radí ochránci přírody

Pokud jste našli poraněné zvíře, pomohou i ve stanici Pavlov.

Jaro a začátek léta každoročně ukazují stejný obrázek. Na chodnících, zahradách nebo v parcích lidé nacházejí ptačí mláďata a ve snaze pomoci je odnášejí do záchranných stanic. Ochránci přírody ale...

14. května 2026  12:30

Firmy budou muset zveřejňovat mzdy v inzerátech. Hrozí spory o doplacení příjmů

14. května 2026  12:16

Vysoké Mýto postaví nové zázemí z kontejnerů pro fotbalisty za 41,6 milionu Kč

ilustrační snímek

Vysoké Mýto na Orlickoústecko postaví nové zázemí pro fotbalový klub na městském stadionu. Bude postavené z kontejnerů, investice přijde na 41,6 milionu korun....

14. května 2026  10:40,  aktualizováno  10:40

Počet kybernetických incidentů v ČR byl v dubnu průměrný, bylo jich 18

ilustrační snímek

Počet kybernetických incidentů v Česku byl v dubnu průměrný. Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB) jich evidoval 18, informoval na...

14. května 2026  10:35,  aktualizováno  10:35

Husovy sady v Sokolově město letos obnoví, přibudou i kovové sochy hmyzu

ilustrační snímek

Sokolov chystá další úpravy Husových sadů za více než osm milionů korun. Budou v nich nové cesty, lavičky, bludiště a kovové sochy hmyzu. Práce začnou v květnu...

14. května 2026  10:31,  aktualizováno  10:31

Rok Trumpových cel očima drobného investora: USA stále lákají, rizika ale rostou

14. května 2026  12:12

Je vám přes čtyřicet? Soutěžíme o přírodní doplněk stravy MenoVit Balance
Je vám přes čtyřicet? Soutěžíme o přírodní doplněk stravy MenoVit Balance

Období po čtyřicítce přináší řadu změn, které mohou ovlivnit fyzickou i psychickou pohodu. Dopřejte si proto přírodní podporu v čase, kdy ji vaše...

Zloděj maskovaný za kurýra vykrádal byty. Dovnitř se dostával důvtipně, jeden pak vytopil

Muž převlečený za kurýra vykrádal ubytovací zařízení

Důmyslné krytí si opatřil muž, který se zaměřil na vykrádání ubytovacích zařízení v Brně. Na pár dní se nechal zaměstnat u kurýrní služby, jejíž výbavu si následně nechal, aby působil nenápadně....

14. května 2026  12:02,  aktualizováno  12:02

Soud v Brně vyhlásil osobní bankrot bývalého fotbalového útočníka Skuhravého

ilustrační snímek

Krajský soud v Brně vyhlásil osobní bankrot bývalého fotbalového reprezentanta Tomáše Skuhravého. Muž podle insolvenčního návrhu dluží asi 8,5 milionu korun,...

14. května 2026  10:20,  aktualizováno  10:20

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.