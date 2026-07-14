Gen Z mění nakupování. Nezajímá ji cena, ale zážitek

Význam ceny padá, ale výrazně roste touha po zákaznické zkušenosti. Slevové letáky a akce se tak možná brzy stanou retro vzpomínkou. Pro mladé zákazníky je cena rozhodujícím faktorem už jen ve 37 % případů. U starší generace (60+) je to přitom stále v 55 % případů.
Mladí lidé nakupují pečlivěji a udržitelněji. To potvrzují data z nedávného průzkumu Air Bank. Mladí lidé utrácejí pro radost suverénně nejméně ze všech generací (v průměru 3081 Kč) a také si nejvíce z nich šetří.
Slevy přestanou fungovat
Trh směřuje spíše k uvědomělým nákupům, kdy si zákazník zboží pečlivě vybere. Pro čtvrtinu nakupujících z generace Z jsou klíčovým faktorem při rozhodování popisky produktů. A pak očekává bleskové doručení.
„Český zákazník už je na kvalitu docela zvyklý. Když si něco objednáte, tak zboží chcete mít druhý den u sebe. Kvalitní servis od dopravců nemají mít jen velké e-shopy, jak se v Česku často děje, ale i malí a střední. Dřív nebo později to i menší a střední e-shopy začnou po dopravcích vyžadovat,“ domnívá se Petr Pěcha, CEO GLS CZ.
10 000 boxů nestačí
Z doručení domů se postupně stane pravděpodobně prémiová služba. Bude totiž příliš pomalé. Rychlé doručení je nová norma. Je možné hlavně díky široké síti doručovacích boxů. Na českém trhu je jich přes deset tisíc, ale ani to podle Pěchy nestačí. GLS pod jeho vedením počítá s budováním tisíců dalších.
Pro zákazníky i obchody je ale důležité i to, jak fungují. Například aby boxy garantovaly kapacitu i o Vánocích. „Úspěšnost našeho doručení balíků konkrétní osobě je bezmála 99 %. Řada jiných dopravců za doručení považuje to, že při nezastižení adresáta vloží balík jednoduše do nejbližšího boxu a tím je pro ně balík doručený,“ podivuje se Pěcha s tím, že v dohledné době to nebude obchodům ani zákazníkům připadat přijatelné.
České e-shopy by se podle Pěchy měly zaměřit na výběr kvalitního dopravce, aby vysokým nárokům zákazníků vyhověly.
Zdroj: Adison