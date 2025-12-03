Generace Fix: Philips a Prusa Research učí teenagery opravovat věci pomocí 3D tisku

Společnost Philips letos spojila síly s Prusa Research, lídrem v oblasti 3D tisku, aby odstartovala nový pilotní program s názvem Fixables. Ten veřejnosti umožňuje volně stahovat 3D tiskové soubory pro vybrané příslušenství k produktům Philips, včetně Philips OneBlade a nástavců na zastřihovač. Díky nim opravu zvládne každý, klidně i děti. Tento víkend se mohou zúčastnit kurzu 3D tisku a vytisknout náhradní díly v pražském obchodním centru Westfield Chodov v rámci akce Gen Fix s podtitulem Merry Fixmas.
Vánoční dárek, který nic nestojí
Zatímco rodiče ve zběsilém tempu nakupují dárky, jejich děti se je naučí opravovat pod vedením expertů z Prusa Research, svým blízkým tak budou moci zdarma zachránit jejich oblíbený produkt a znovu jim ho věnovat pod stromeček. To, že se nemusí loučit se svým věrným pomocníkem, kterého používají roky, totiž mnoha lidem udělá mnohem větší radost než dostat něco nového, na co si musí zvykat. Originální design poskytnutý přímo společností Philips a profesionální 3D tiskárny Prusa Research zajistí, že produkt bude možné nadále používat bez kompromisů na kvalitě.
Děti možná nemají peníze na vánoční dárky, ale díky přístupu k 3D tiskárnám dokážou vdechnout nový život věcem, které jejich rodičům leží zapomenuté v šuplíku nebo je chtěli vyhodit. Když se lidé naučí používat 3D tisk k opravě výrobků, vznikají smysluplné a udržitelné dárky. Touto iniciativou chtějí obě společnosti inspirovat k tomu, aby lidé víc opravovali a méně vyhazovali. Nejde jen o opravu věcí, ale o změnu myšlení.
Pod vedením expertů
Sezóna obdarovávání začíná na Mikuláše, a právě proto o víkendu 6. a 7. prosince budou 3D tiskárny i zástupci Prusa Research k dispozici všem návštěvníkům centra Westfield Chodov od 9 do 19 hodin. Na stánku budou po celý den probíhat 45minutové kurzy seznámení 3D tiskem pro teenagery.
Nezapomeňte si poznamenat do kalendáře: 6. a 7. 12., Westfield Chodov – Gen Fix, a přijďte se naučit něco nového, vyrobit dárek pro své blízké zdarma a zároveň udělat něco pro budoucnost.
Více informací najdete na: www.philips.cz/fixables
