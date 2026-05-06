Generali Fond realit posiluje portfolio o prémiovou budovu v centru Prahy

Budova nabízí přibližně 17.000 m2 nájemní plochy. Součástí objektu je také podzemní parkování, které je v historickém centru Prahy výjimečné. Historická nemovitost prošla rekonstrukcí a je v dobrém technickém stavu. Mezi hlavní nájemce patří v kancelářské části mezinárodní právní kancelář White & Case, retailovou část doplňuje supermarket Lidl a do konce roku zde otevře novou vlajkovou prodejnu renomovaný módní řetězec. Právě různorodá skladba nájemců napříč segmenty podporuje stabilitu objektu a snižuje jeho citlivost na případné výkyvy v jednotlivých částech trhu. Objem investice přesáhl 100 milionů eur.
„Akvizice budovy Na Příkopě představuje pro Generali Fond realit důležitý krok. Jde o nemovitost ve výjimečně atraktivní lokalitě, která kombinuje maloobchodní a kancelářské využití, dobrý technický stav a silný mix nájemců. Aktiva tohoto typu dobře zapadají do naší strategie budování stabilního a odolného portfolia s dlouhodobým potenciálem výnosu i růstu hodnoty,“ říká Marek Bečička, Head of Real Assets v Generali Investments CEE.
Prémiová lokalita a silný nájemnický mix
Z pohledu investiční strategie je důležitá také samotná kombinace funkcí v rámci jedné budovy. Propojení retailové a kancelářské části přináší větší vyváženost výnosu a zároveň snižuje závislost na vývoji jediného segmentu trhu. V prostředí, kde investoři stále více sledují nejen výnosový potenciál, ale také odolnost aktiv vůči ekonomickým výkyvům, představují podobné multifunkční nemovitosti důležitou součást kvalitně diverzifikovaného portfolia.
Významnou roli hraje i samotná lokalita. Ulice Na Příkopě patří dlouhodobě mezi nejvyhledávanější obchodní i kancelářské adresy v Česku a koncentruje značky i firmy, pro které je zásadní vysoká dostupnost, reprezentativní prostředí a stabilní návštěvnost centra města. Právě spojení prémiové adresy, smíšeného využití a silného nájemnického mixu činí z nové akvizice aktivum, které má potenciál přispívat k průběžné výkonnosti fondu i jeho dalšímu rozvoji.
„Generali Fond realit dlouhodobě staví na kombinaci kvalitních nemovitostí, vysoké obsazenosti a bonitních nájemců napříč různými segmenty a lokalitami,“ dodává Ramon Spoladore, Head of CEE region ve společnosti Generali Real Estate, která Generali Fondu realit poskytuje poradenství v oblasti realitních investic. „Cílem této strategie je budovat portfolio, které je stabilní, odolné a schopné investorům přinášet atraktivní dlouhodobé výnosy. Akvizice budovy Na Příkopě je s tímto přístupem plně v souladu,“ dodává Ramon Spoladore.
Generali Fond realit se dlouhodobě soustředí na investice do kvalitních nemovitostí v České republice a Evropě. Jeho portfolio tvoří již 25 objektů v souhrnné hodnotě přes 7,8 miliardy korun a budovy ve fondu se mohou pochlubit 100% obsazeností nájemci. Ve fondu jsou zařazeny zejména rezidenční projekty, nákupní a logistická centra a kancelářské budovy. V České republice jde například o rezidenční domy v pražských lokalitách Ke Karlovu a Dittrichova, citlivě zrekonstruovanou budovu Borůvkova sanatoria v Legerově ulici, bytové portfolio v Plzni a 11 retailových obchodních jednotek v regionálních městech. Portfolio doplňují také zahraniční nemovitosti, jako je multifunkční historická budova Dom Dochodowy v centru Varšavy či logistický park v polském Zabrze.
Zdroj: Generali Investments CEE
