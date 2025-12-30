Generali Fond Realit ve spolupráci s SCF kupuje portfolio tří zcela nových prodejen Lidl

„Jsme velmi rádi, že si nás Lidl vybral jako svého dlouhodobého strategického partnera a že se nám tuto transakci podařilo uzavřít společně právě s Generali. Jejich realitní fond se stává jediným vlastníkem těchto nemovitostí, my naopak podílníkem fondu. Spolupráce s tak významnými partnery potvrzuje kvalitu našeho přístupu a sílu SCF na středoevropském nemovitostním trhu. Pro nás je to další milník a věřím, že na tuto transakci dokážeme s našimi partnery opět brzy navázat,“ říká Josef Malíř, generální ředitel a majitel SCF.
„Akvizicí tří zcela nových prodejen Lidl posilujeme strategii fondu zaměřenou na dlouhodobý a stabilní cashflow pro naše klienty,“ říká Ramon Spoladore, Head of CEE & Nordics region ve společnosti Generali Real Estate. „Mníšek pod Brdy je navíc první prodejna s prvky nového konceptu Lidl – nový moderní design a přehledné prostory pro ještě pohodlnější nákup,“ dodává Jaroslav Chalupka, Head of Transactions CEE and Nordics ve společnosti Generali Real Estate.
„Zahájení spolupráce s SCF považujeme za důležitý krok v regionu střední a východní Evropy. Tato finanční investice pro nás představuje atraktivní příležitost s velkým potenciálem dlouhodobých a stabilních výnosů,“ komentuje Marek Bečička, Head of Real Assets ve společnosti Generali Investments CEE.
Kupované portfolio zahrnuje tři nově vybudované strategicky umístěné supermarkety Lidl na příjezdu do Mníšku pod Brdy u dálnice D4, v Kutné Hoře u OC Šipší, a na příjezdu do Olomouce po silnici 55. Celkem zahrnují 6.816 m2 plochy. Jedná se o transakci prodeje a zpětného pronájmu – společnost Lidl si prodejny postavila sama dle svých potřeb, po jejich dokončení je prodává a bude si je dlouhodobě pronajímat.
Zdroj: EMC