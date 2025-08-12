Generali Investments CEE prodlužují dlouhodobá partnerství se třemi projekty agentury RAUL

Generali Investments CEE zůstávají generálním nebo hlavním partnerem na všech třech platformách minimálně do roku 2029. Nové smlouvy přinášejí rozšíření spolupráce - od titulárních závodů přes cílové zóny až po unikátní datové nástroje, které posouvají zážitek sportovců na vyšší úroveň.
"Sport propojuje lidi, inspiruje a dává smysl. Na projektech, jako jsou Běhej lesy, Road Classics a Jizerská 50, oceňujeme jejich dlouhodobý přínos komunitě, důraz na kvalitu a schopnost inovovat. Proto jsme se rozhodli být jejich součástí i v dalších letech," říká Josef Beneš, předseda představenstva a generální ředitel Generali Investments CEE.
"Sportovní projekty agentury RAUL jsou výjimečné tím, jak systematicky pracují s komunitou. To je nám jako investiční společnosti velmi blízké. Vážíme si důvěry, kterou nám účastníci věnují, a snažíme se ji vracet kvalitním obsahem i praktickými službami," doplňuje Marek Beneš, CFO Generali Investments CEE.
Jedním z nejúspěšnějších nástrojů spolupráce je Generali Investments Analýza výsledků, kterou v sezoně 2025 využilo přes 25.000 závodníků. Ve vybraných lokalitách navštívilo cílovou zónu přes 8000 běžců a do investičních soutěží se zapojilo více než 3000 účastníků. Celkový zásah partnerství překročil 300.000 sportovců a fanoušků.
Významný dopad má partnerství také v oblasti udržitelnosti. Právě díky Generali Investments CEE se podařilo odstartovat ekologické aktivity na sérii Běhej lesy - od důslednějšího třídění odpadu a recyklace až po edukativní programy pro děti i dospělé.
"Generali Investments CEE nejsou jen partnerem - jsou spoluautorem aktivit, které mají smysl a dlouhodobý dopad. Prodloužení spolupráce je pro nás potvrzením, že dokážeme spojit sport, emoce i hodnoty do jednoho funkčního celku," uzavírá Petr Lešek, Managing Director agentury RAUL.
Zdroj: Raul
