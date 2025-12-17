Generální dodavatel průmyslových staveb Harden Construction vstupuje na český trh. První projekt realizuje na Mostecku

Praha 17. prosince 2025 (PROTEXT) - Mezinárodní generální dodavatel průmyslových staveb Harden Construction vstupuje na český trh. Společnost již zahájila výstavbu první haly v průmyslové zóně Business Park Most Joseph. Hala o rozloze přes pět hektarů je navržena podle modelu Build-to-Suit, tedy postavena přesně podle specifických požadavků koncového nájemce.

Společnost Harden Construction je generálním dodavatelem průmyslových budov se zaměřením na výrobu, skladování a e-commerce s rozsáhlými zkušenostmi z realizace projektů v Německu nebo Polsku. Ve svém portfoliu má více než 1,200.000 metrů čtverečních realizovaných budov, mezi které patří distribuční centra, logistické parky a výrobní haly pro prestižní klienty jako H&M, Action, Danfoss, Samsung Electronics, Raben, Carrefour nebo DB Schenker.

"Česká republika je pro nás velmi atraktivním trhem s obrovským potenciálem. Skvělá geografická poloha v kombinaci s dlouhou průmyslovou tradicí vytváří ideální podmínky pro rozvoj moderního průmyslu. Specifikem zdejšího trhu je poptávka po velmi kvalitních budovách, ať už z pohledu udržitelnosti, nebo použitých technologií, což potvrzuje i náš první projekt," říká Marek Čepela, výkonný ředitel společnosti Harden Construction CZ. Čepela má více než 20 let zkušeností ve stavebnictví a projektovém řízení. V minulosti působil jako ředitel divize pozemních staveb ve společnosti HOCHTIEF a zastával manažerské pozice ve společnosti Siemens Engineering.

Harden Construction se specializuje na komplexní dodávky v modelu Design & Build, kdy zajišťuje celý proces od návrhu projektového řešení až po předání stavby investorovi. V rámci lokality Business Park Most Joseph zajistí výstavbu areálu na jedné z posledních volných ploch první etapy této strategické průmyslové oblasti. Výstavba na prvním průmyslovém areálu v Česku představuje významný milník, který potvrzuje ambici Harden Construction podílet se na rozvoji průmyslové infrastruktury ve střední Evropě.

Nový areál bude aspirovat na mezinárodní certifikaci udržitelnosti BREEAM New Construction na vysoké úrovni Excellent. Mezi plánovaná udržitelná opatření patří instalace tepelných čerpadel, systém zpětného využití dešťové vody a využití užitkové vody, zateplení stavby či dobíjecí stanice pro elektromobily, což výrazně sníží ekologickou stopu provozu. Výstavba moderního objektu přinese nové pracovní příležitosti a posílí roli regionu jako významného logistického uzlu.

Harden Construction je generální dodavatel průmyslových budov pro výrobu, skladování a e-commerce, který působí na evropském trhu. Společnost poskytuje komplexní služby podle modelu Design & Build, od prvotního návrhu přes realizaci až po předání dokončených staveb investorovi. Ve svém portfoliu má více než 800 000 metrů čtverečních realizovaných projektů po celé Evropě, včetně distribučních center, logistických parků a výrobních hal pro přední mezinárodní klienty. Harden Construction klade důraz na ekologicky šetrná řešení svých projektů.

 

Více na www.harden-construction.cz.

 

Zdroj: Harden Construction

 

 

