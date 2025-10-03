Generální partner českého cyklokrosu odstartoval seriál HSF SYSTEM CUP. Vrcholem bude domácí šampionát v Ostravě

„Někdy vás život navede na úplně jinou stopu. My jsme se před dvěma lety díky Radovanu Šťastnému a setkání s Petrem Baloghem ocitli v novém závodním světě. Stali jsme se generálním partnerem českého cyklokrosu a vznikl HSF SYSTEM CUP,“ uvedl na tiskové konferenci Tomáš Hess, obchodní ředitel a člen představenstva stavební skupiny HSF System. „V roce 2025 jsme tu zase. Připraveni na startu jako generální partner. Připraveni šlapat až do cíle a pomáhat cyklokrosu růst.“
Cyklistika jako firemní hodnota
HSF System vnímá cyklistiku nejen jako sport, ale i jako součást firemní kultury. „Založili jsme HSF System Cycling Team a snažíme se vychovávat mladé cyklistické naděje nejen sportovně, ale i lidsky. Učíme je rozkládat si síly, makat a nevzdat to, když se zrovna nedaří. To jsou hodnoty, které mají společný základ jak na trati, tak na stavbě a v rámci celé stavební skupiny HSF System,“ vysvětlil Tomáš Hess.
Druhý ročník s vyššími ambicemi
Podle Tomáše Hesse byl první ročník seriálu hlavně o poznávání prostředí cyklokrosu. „Brali jsme ho jako šanci dostat se do pelotonu, nasát atmosféru a začít tvořit něco smysluplného. Letos už chceme šlapat do pedálů naplno,“ dodal.
Vrchol v Ostravě
Finále seriálu i domácí šampionát se uskuteční 10. ledna 2026 v Ostravě. „Vrchol sezóny se odehraje v našem domácím prostředí v Dolních Vítkovicích. Bude to jedinečný sportovní zážitek v kulisách, které mají energii a sílu. Všechny vás srdečně zvu a držím palce všem závodníkům,“ uzavřel Tomáš Hess.
Zdroj: HSF System
