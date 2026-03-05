Generální ředitel společnosti HONOR v centru pozornosti na veletrhu MWC 2026, zatímco robotický telefon sklízí chválu za svou inovativnost a integraci inteligence

Barcelona 5. března 2026 (PROTEXT/PRNewswire) - James Li představuje rozšířenou lidskou inteligence (AHI) jako cestu vpřed a nastiňuje, jak může AI zvýšit lidský potenciál. James Li, generální ředitel globální společnosti HONOR zabývající se ekosystémem zařízení AI, přednesl 4. března na hlavním pódiu mobilního veletrhu MWC 2026 úvodní řeč hledící do budoucnosti, ve které nastínil, jak může AI zvýšit lidský potenciál.

„Věříme, že podstatou umělé inteligence musí zůstat člověk," řekl James Li, když se společnost HONOR poprvé dostala do centra pozornosti na veletrhu MWC. „Naším cílem je dát inteligenci jak IQ, tak EQ (inteligenční kvocient a emoční kvocient), schopnost řešit problémy a duši, která rozumí. To nám pomůže orientovat se v rychle se měnícím světě, abychom mohli prožívat každý okamžik s radostí, láskou a moudrostí."

Společnost HONOR předvedla na letošní akci vynikající výkon, založený na odvážné vizi budoucnosti – rozšířené lidské inteligenci (AHI) – a korunovaný skutečnou senzací: robotickým telefonem HONOR.

Společnost HONOR byla na veletrhu MWC 2026 oceněna cenou „Nejlepší inovace v oblasti rušivých zařízení" za zavádění a komercializaci technologie křemíkovo-uhlíkových baterií od Global Mobile (GLOMO).

Díky této inovaci dosahuje HONOR Magic V6 jako první v oboru obsahu křemíku 25 %, což umožňuje vyšší energetickou hustotu v ultratenkém skládacím designu. Na veletrhu MWC 2026 společnost HONOR také předvedla inovaci baterií nové generace v podobě zcela nové křemíkovo-uhlíkové baterie HONOR Silicon-carbon Blade Battery s obsahem křemíku 32 % a kapacitou 985 Wh/l. To signalizuje další skok v technologii ultratenkých baterií s extrémně vysokou energií.

Kromě toho mnohé globální instituce ocenily řadu produktů HONOR, včetně HONOR Robot Phone, HONOR Magic V6, HONOR MagicPad4 a HONOR MagicBook Pro 14, jako „nejlepší při předvádění" na veletrhu MWC 2026, zatímco média a analytici chválili jeho inovace zaměřené na člověka a integraci robotiky, umělé inteligence a mobilních komunikačních technologií.

Robotický telefon HONOR je nejlepší ukázkou vize AHI společnosti HONOR, která staví lidstvo do centra revoluce umělé inteligence a prosazuje technologii, která se snaží posílit, nikoli nahradit, lidský potenciál a kreativitu.

Aby se tato vize stala realitou, musí spolupracovat tři formy inteligence. Osobní inteligence: agent umělé inteligence, který působí na osobních zařízeních uživatelů; univerzální inteligence: kolektivní mozek lidstva, který přináší uživatelům znalosti celého světa; a okrajová inteligence: jako roboti a elektrická vozidla, které fungují jako nové „oči" a „ruce" uživatelů ve fyzickém světě.

Jako zařízení s integrovanou umělou inteligencí, které dokáže vnímat svět a mít s ním interakci, je robotický telefon HONOR příkladem toho, jak lze tyto tři druhy inteligence hladce začlenit, aby se každý mohl stát profesionálním filmařem: spojte umělou inteligenci a zobrazování a odhalte zcela nový svět sebevyjádření. „Díky tomu je tvorba nejen snadná, ale také mnohem více vzrušující," říká James Li.

Na pódiu James Li také vyzval k otevřené spolupráci napříč odvětvím s cílem vytvořit ekosystém zařízení s umělou inteligencí. „Chceme být cool společností, která spolupracuje s těmi nejcoolovějšími mozky. Společně za cool budoucností umělé inteligence!" řekl.

Od robotického telefonu po nejnovější inovace v oblasti skládacích telefonů, tabletů a počítačů – globální média a účastníci MWC jsou zváni k návštěvě stánku HONOR v hale 3, kde mohou na vlastní kůži zažít budoucnost inteligentních zařízení.

Další informace naleznete na webových stránkách společnosti HONOR na adrese www.honor.com.

