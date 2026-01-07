Generální ředitel společnosti NVIDIA Jensen Huang oceněn medailí cti IEEE 2026, nejprestižnějším oceněním v oblasti technologie

Huang je oceněn za celoživotní vizionářské vedení a průkopnickou práci v oblasti akcelerovaného výpočtu, která vynesla společnost NVIDIA na přední místo v oblasti technologických inovací. Toto ocenění se přidává k Huangovým dalším nedávným vyznamenáním, mezi které patří Cena královny Alžběty za inženýrství, titul Osobnost roku od Financial Times a časopisu TIME a stipendium profesora Stephena Hawkinga. Pod jeho vedením společnost NVIDIA, která se v říjnu 2025 stala prvním podnikem s tržní kapitalizací přesahující 5 bilionů dolarů, vynalezla v roce 1999 první grafický procesor (GPU) – průlom, který revolučním způsobem změnil výpočetní techniku a umožnil pokrok v medicíně, strojírenství, robotice, autonomních vozidlech, výrobě a dalších oblastech. Huangova prozíravost v oblasti akcelerovaného výpočtu položila základy dnešní technologie umělé inteligence a průmyslové revoluce.
„Čestná medaile IEEE představuje vrchol kariérního úspěchu," řekla ředitelka IEEE Mary Ellen Randallová. „Příspěvky Jensena Huanga posunuly hranice technologie a umožnily inovace, jejichž dopad si zatím ani nedokážeme představit. IEEE je hrdá na to, že může ocenit práci, která nejen definuje excelentnost v našem oboru, ale také inspiruje příští generaci inženýrů a technologů."
Čestná medaile IEEE, založená v roce 1917, se uděluje osobnostem, jejichž přínos zásadním způsobem ovlivnil technologii a inženýrství. Její držitelé odvážně předvídají nové a revoluční věci a posouvají hranice možného. Jejich úspěchy inspirují dnešní techniky k tomu, aby učinili svět inovativnějším a lepším místem. Tito průkopníci proměňují radikální nápady ve skutečnost, která mění svět a přetváří to, jak žijeme, pracujeme a komunikujeme. Huang se připojuje k významné řadě laureátů medaile cti, jejichž práce změnila moderní život, včetně Vintona G. Cerfa a Roberta Kahna (architektura internetu), Bradforda W. Parkinsona (GPS) a Morrise Changa (polovodiče).
Platforma akcelerovaného výpočtu společnosti NVIDIA pohání všechna odvětví, od generativních modelů umělé inteligence, jako je ChatGPT, až po budování předních světových továren a datových center s pomocí umělé inteligence. Huangovo odhodlání k inovacím a jeho schopnost předvídat trendy v oboru o desítky let dopředu vytvořily infrastrukturu, která posiluje technologické odborníky po celém světě a každý den ovlivňuje miliony životů.
„Získání čestné medaile IEEE je pro mě velkou ctí. Toto ocenění odráží celoživotní práci tisíců inženýrů a výzkumníků ve společnosti NVIDIA," řekl Huang. „Od vynálezu GPU až po motory moderních továren s umělou inteligencí jsme pomohli nastartovat novou průmyslovou revoluci. Toto ocenění patří celé komunitě, která vybudovala ekosystém CUDA, posunula výpočetní techniku za hranice Mooreova zákona a pokračuje v posouvání hranic umělé inteligence. Společně budujeme neuvěřitelnou budoucnost pro naši planetu."
Již druhý rok po sobě je medaile cti IEEE spojena s odměnou ve výši 2 milionů dolarů, což podtrhuje jak význam této ceny jako jednoho z nejvýznamnějších ocenění v oblasti technologie na světě, tak i nedílnou roli inženýrství a vědy při řešení globálních výzev a posunu světa vpřed.
